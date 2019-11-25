Turkcell e-Şirket ile işletmeler 2020 vergi düzenlemesine hazır

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre 2020 yılı itibarıyla e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve diğer mevcut e-belge uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğu getirildi. Turkcell, e-Şirket ismindeki platformu ile KOBİ’lerin yeni düzenlemeye uyumunu kolaylaştırıyor.

Turkcell e-Şirket, kurumların muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet ve Akıllı Faks işlemlerini tek platformda halletmesine imkan tanıyor. Kurumların verileri Turkcell Veri Merkezi’nde depolanıyor.

Ayrıca Bkz. "Mekanizmalı ön kameraya sahip Vestel Venus Z40 satışa başladı"

Turkcell e-Şirket platformdaki ürünleri dilerseniz topluca dilerseniz tek tek satın alabiliyorsunuz. Kurumlara 1 ay ücretsiz deneme imkanı da sunuluyor. Platform hakkındaki detaylara https://www.turkcellesirket.com adresinden ulaşabilirsiniz.