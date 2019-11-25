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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell e-Şirket ile işletmeler 2020 vergi düzenlemesine hazır

    Turkcell'in geçen yıl kullanıma sunduğu Turkcell e-Şirket platformu ile işletmelerin dijitalleşme süreci kolaylaşıyor. İşletmeler 2020 yılı itibarıyla e-Fatura gibi dijital belgelere geçmesi zorunlu.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell e-Şirket ile işletmeler 2020 vergi düzenlemesine hazır
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    Türkiye’de Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre 2020 yılı itibarıyla e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve diğer mevcut e-belge uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğu getirildi. Turkcell, e-Şirket ismindeki platformu ile KOBİ’lerin yeni düzenlemeye uyumunu kolaylaştırıyor.

    Turkcell e-Şirket, kurumların muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet ve Akıllı Faks işlemlerini tek platformda halletmesine imkan tanıyor. Kurumların verileri Turkcell Veri Merkezi’nde depolanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Mekanizmalı ön kameraya sahip Vestel Venus Z40 satışa başladı"

    Turkcell e-Şirket platformdaki ürünleri dilerseniz topluca dilerseniz tek tek satın alabiliyorsunuz. Kurumlara 1 ay ücretsiz deneme imkanı da sunuluyor. Platform hakkındaki detaylara https://www.turkcellesirket.com adresinden ulaşabilirsiniz.



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    interwap 2 sa. en beğenilen
    Bu bildiğin reklam. Bu işi yapan en az 20 şirket var.
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap 2 sa. en beğenilen
    Bu bildiğin reklam. Bu işi yapan en az 20 şirket var.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Part Of The Nature 4 sa.
    Bireysel kullanıcılarınıda düşünse şu posta servisini sunda artık. 2 yıl oldu umarım hayal kırıklığı olmaz.
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