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    Turkcell yeni reklam serisi başlattı: "Bir Turkcell Yapımı"

    Turkcell, farklı türden film temalarından ilham alınan yeni reklam serisi başlattı. Ata Demirer'in yeni marka yüzü olduğu reklam serisinin ilkinde savaş filmi teması işlendi.
    Turkcell, farklı türden film temalarının işlendiği yeni reklam se Tam Boyutta Gör
    Turkcell, Ata Demirer’in başrolde yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı. “Bir Turkcell Yapımı” başlığıyla yeni reklam serisi başlatıldı. Bu seride çeşitli filmlerden ve dizilerden ilham alınan reklam çalışmalarını izleyeceğiz.

    Bir Turkcell Yapımı: Hızın Kralı isimli ilk reklam çalışması savaş dizilerinden ve filmlerinden ilham alınarak hazırlandı. Reklamda Turkcell’in hızına ve kalabalık ortamlarda bağlantı sorunu yaşamamasına vurgu yapılıyor.  Reklam filminin çekimleri 160 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi ve 200’e yakın oyuncu kullanıldı. Sıradaki reklam filmlerinde bilim kurgu, süper kahraman, Yeşilçam gibi farklı temalar işlenecek.

    İlk filmin konusunun, ’Turkcell Hızı’ olduğunu belirten Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, şunları söyledi:

    “İnternette deneyimlediğimiz video, müzik gibi dosya boyutu yüksek içeriklerde tutarlı bir hıza sahip olmak, artık ekmek-su gibi vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bu nedenle Turkcell olarak yapay zekâ destekli altyapımızla şebekemizi sürekli olarak takip ediyoruz. Kesinti riski tespit edildiği anda, internet hizmetinde bir aksama yaşanmadan önce gerekli mühendislik çalışmalarını ve hatta gerekli yatırımları yapıyoruz. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan hız testlerinde, tutarlı internet hızının en yüksek olduğu operatör olarak öne çıkıyoruz.”

    Reklam filminin kısa versiyonu televizyonlarda, uzun versiyonu ise YouTube ve dijital mecralarda gösteriliyor. Uzun versiyonu aşağıdaki YouTube oynatıcısından seyredebilirsiniz.

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    Kayrabey 21 saat önce

    Güzel olmuş...

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