Turkcell global standartların belirlenmesinde kritik rol oynayacak

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), küresel telekomünikasyon standartlarının geliştirilmesinden sorumlu platform olarak faaliyet gösteriyor. Belirli konularda hızlı çalışmalar yapılması için “odak gruplar” kuruluyor. “Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zeka” adıyla odak grubunun başkanlığını Turkcell yürütecek. Turkcell, yapay zekanın mobil şebeke entegrasyonuna katkı sağlayacak ve global telekomünikasyon standartlarının belirlenmesinde söz sahibi olacak.
Hangi çalışmalar yapılacak?
Yeni nesil telekomünikasyon ağları için yapay zekâ teknolojilerine yönelik kurulan Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zeka Odak Grubu; sektör, akademi ve kamudaki uzmanların bir araya gelmesi ile yapay zekânın telekomünikasyon alanındaki verimini artırmayı hedefliyor. Bir yıllık çalışma süresiyle başlatılan grup altında, yerleşik yapay zekâ temelli uygulamaların belirlenmesi ve uygulama mimarilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilecek çıktılar, sektörde yapay zekâ destekli şebeke çalışmaları için standardizasyon yapı taşlarını oluşturacak.
6G standartlarının belirlenmesinde Turkcell’in kritik rol oynayacağını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) bünyesinde kurulan bu odak grubuyla ilgili çalışmalar, TÜBİTAK’ın 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı desteğiyle, geçen yıl hayata geçirdiğimiz ve yapay zekâ yetenekleriyle donatılmış 6G otonom şebekeler geliştirme motivasyonu ile çalışmalarını sürdüren araştırma laboratuvarımız Turkcell 6GEN Lab’ın vizyonuyla ortaya çıktı. Turkcell olarak başkanlık koltuğunda yer alacağımız bu grupta yürütülecek uluslararası çalışmalar sayesinde, ITU çatısı altında bu alana global ölçekte yön verebileceğiz. Uluslararası arenada sağlayacağı prestije ek olarak, 6G’nin pre-standardizasyonu için atılan önemli bir adımın kritik oyuncularından biri olma fırsatını da sunmasını bekliyoruz. Bu önemli gelişmenin hem Türkiye hem de dünya telekomünikasyon sektöründe büyük yankı uyandıracağına inanıyoruz.”
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.