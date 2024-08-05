Turkcell global standartların belirlenmesinde kritik rol oynayacak

Tam Boyutta Gör Turkcell, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için yabancı operatör firmaları ile iş birliği yapacak. Turkcell, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde oluşturulan Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zekâ Odak Grubu’nun başkanlık görevini üstlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), küresel telekomünikasyon standartlarının geliştirilmesinden sorumlu platform olarak faaliyet gösteriyor. Belirli konularda hızlı çalışmalar yapılması için “odak gruplar” kuruluyor. “Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zeka” adıyla odak grubunun başkanlığını Turkcell yürütecek. Turkcell, yapay zekanın mobil şebeke entegrasyonuna katkı sağlayacak ve global telekomünikasyon standartlarının belirlenmesinde söz sahibi olacak.

Hangi çalışmalar yapılacak?

Yeni nesil telekomünikasyon ağları için yapay zekâ teknolojilerine yönelik kurulan Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zeka Odak Grubu; sektör, akademi ve kamudaki uzmanların bir araya gelmesi ile yapay zekânın telekomünikasyon alanındaki verimini artırmayı hedefliyor. Bir yıllık çalışma süresiyle başlatılan grup altında, yerleşik yapay zekâ temelli uygulamaların belirlenmesi ve uygulama mimarilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilecek çıktılar, sektörde yapay zekâ destekli şebeke çalışmaları için standardizasyon yapı taşlarını oluşturacak.

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6G standartlarının belirlenmesinde Turkcell’in kritik rol oynayacağını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) bünyesinde kurulan bu odak grubuyla ilgili çalışmalar, TÜBİTAK’ın 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı desteğiyle, geçen yıl hayata geçirdiğimiz ve yapay zekâ yetenekleriyle donatılmış 6G otonom şebekeler geliştirme motivasyonu ile çalışmalarını sürdüren araştırma laboratuvarımız Turkcell 6GEN Lab’ın vizyonuyla ortaya çıktı. Turkcell olarak başkanlık koltuğunda yer alacağımız bu grupta yürütülecek uluslararası çalışmalar sayesinde, ITU çatısı altında bu alana global ölçekte yön verebileceğiz. Uluslararası arenada sağlayacağı prestije ek olarak, 6G’nin pre-standardizasyonu için atılan önemli bir adımın kritik oyuncularından biri olma fırsatını da sunmasını bekliyoruz. Bu önemli gelişmenin hem Türkiye hem de dünya telekomünikasyon sektöründe büyük yankı uyandıracağına inanıyoruz.”



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