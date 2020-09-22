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    Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar

    Turkcell; televizyona bağlayarak içerik izleyebileceğiniz set üstü kutusu TV+ Ready’yi satışa sunuyor. Sürekli sizde kalacak TV+ Ready özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    8 sa.
    6,4b
    36
    46
    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar
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    Bugün internet üzerinden içerik tüketimi inanılmaz artış gösterdi ve pek çok girişim özel platformlar oluşturarak bu tüketimi kendisine çekmeye çalıştı. Netflix, HBO Max, Disney+ gibi platformların yanı sıra Apple TV, Mi Box gibi set üstü kutular da kullanıcılara komple bir çözüm sunmaya çalışıyor. Turkcell de artık her iki platformda faaliyet göstermeye başladı.

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    TV+ Ready özellikleri ve fiyatı

    Hali hazırda TV+ adıyla içerik platformuna sahip olan Turkcell şimdi de TV+ Ready adıyla set üstü kutusunu duyurdu. HDMI üzerinden televizyonunuza bağlanan TV+ Ready kutusu firmanın sunduğu içerik hizmetlerini ekranınıza getiriyor.

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    MicroUSB üzerinden güç alan kutu 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan bir işlemciye sahip. Android TV 9.0 sayesinde sayısız uygulamayı indirmek mümkün. 8GB kapasite arttırılamıyor. Kumanda doğrudan Google Asssitant ile iletişime geçebiliyor.

    TV+ Premium paketiniz varsa 150’den fazla TV kanalı, içeriği kayıt etme, 24 saat geriye gidebilme gibi özelliklere sahip oluyorsunuz. TV+ Ready kutusu 799TL fiyat etiketine sahip. 24 ay boyunca da 49.90TL ödeme yapılabiliyor.



    https://www.turkcell.com.tr/cihazlar/hobi-urunleri/tv-plus-ready Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kmlrzy (Kemal Uyar) 8 sa. en beğenilen
    kendilerini apple tv sanmışlar. bunu alan süzme salaktır. mi tv stick 250 tl iken
    2 Yanıt Yanıtla +44
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    Fx_57,5 (semih ehli) 7 sa.
    bu tip cihazları kullanırken internet trafiğini etkilediğini unutmamak gerekir.

    ederi temiz 250tl o da belki.
    4k destekliyor mu belli değil netflix lisansıda yoktur.

    muadilleri 250 lira civarındayken bu fiyata almak enayiliktir.
    bu tip cihazları kullanırken internet trafiğini etkilediğini unutmamak gerekir. ederi temiz 250tl o da belki. 4k destekliyor mu belli değil netflix l...
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    Yanıtla +20
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    malitoprak91 (Muhammed Ali Toprak) 6 sa.
    Keriz avı
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 9 dk.
    4K Atmos yoksa ben yokum
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    Ö1f1 (Ömer DEMİRTAŞ) 2 sa. (düzenlendi)
    Turkcell'in dijital stratejisi ve marka gücü ile alakalı güzel bir örnek.4 seneyi aşkındır Tivibu IPTV kullanıyorum, verdikleri cihaz keşke Android olsa, uygulama yüklenebilse diye çok kere içimden geçirmişimdir, hatta paketlerin Netflix, Spotify gibi streaming servisleri de barındırmasını istemişimdir. İşte Turkcell bunu yapıyor en azından kutuyu Android yapmış. Örneğin Tivibu IPTV'nin içinde YouTube uygulaması vardı, daha ben böyle dandik bir uygulama görmedim, bu sebeple Android büyük bir avantaj. Lakin gel gelelim burada Turkcell'in karakterini gösterdiği bir nokta var. Yahu bu fiyat ne böyle Eğer muadilleri bandında bir fiyatı olsa tercih edilebilirdi ancak bu fiyata bu ürün, kendini çok akıllı sanmaktan başka bir şey değil. Tabii konu Turkcell olunca ben ürünün yine satacağını düşünüyorum. Turkcell'in pazarlama ve tutundurma gücü çok yüksek. Turkcell, Celeron işlemcili bilgisayar ürettirse onu da satar
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    canhoroz 3 sa.
    Xiaomi nin urunleri bundan cok daha iyi ve cok daha ucuza. Niye Turkcell cihazina bu parayi verelim + birde tv+ paketine para vermemizi bekliyorlar. Ahhhh ah.
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    emrihak (yasin aşcı) 3 sa.
    Adamlar smart tv'lere uygulama getirmiyor, sırf cihaz satmak için tam kan emici bunlar.
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    burakdc 4 sa.
    Artik en dandik televizyonun bile smart tv ozelligi oldugu dusunulurse boyle bir cihaza 800 tl vermek son derece mantiksiz.
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    symbiat (symbiat karalama) 4 sa.
    turkcell fiber musterisi olmadan tv+ seyretmenin(daha dogrusu yayini durdurma geri alma gibi ozellikleri) yolunu bilen varsa bir yesillendirsin mumkunse ? bu cihazi alarak yada almayarak, evde tv+ kutusu varmis gibi tv seyredebiliyormuyuz arkadaslar ?
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    fhrstw 4 sa. (düzenlendi)
    Çok pahalı bir cihaz ama yorumlar çok acımasız onu söyleyim bu cihaz kimin için onuda söyleyim hali hazırda evde tv plusı kullananlar için harika bir cihaz ama zaten tv plus kullanmadıysanız israftan başka bişey değil. Eğer yayın durdurup ileri almak sizin için çok dert değilse mi tv stick alın gitsin yok ben tvsiz yapamam yayını durdurup izlerim geri alırım vs vs diyorsanız bunu alın turkcellin yazılım desteği iyi genel olarak bu cihazında arkasında dururlar ama tv plus kullanmıyorsanız sakın sakın almayın. Ayrıca taksitli fiyat çok fahiş 24x50=1200.
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    kmlrzy (Kemal Uyar) 3 sa. fhrstw
    my brother, zaten bu dediklerini bir stick veya tv box ile yapıyorsun. durdurma, kaydetme dahil. arkadaşların bazıları alınganlık yapıyor ama bu cihazı alınca bana extra ne getirecek. bunu 250 tl lik cihazlar zaten yapıyor diyorum. ha gider android ios uygulamalarını kapatır, izletmez, seve seve bu cihazı alacaksınız der bilemem. o zaman da iptv uygulaması üzerinden satış yapması lazım yine bu cihazı almak zorunda değilim. her koşulda bu cihaz satmaz
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    alemburda34 6 sa.
    bu fiyatla not ready olmuş
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    exclbr (Anıl ) 6 sa.
    Kendi ürününü çıkartıyo,kendi sitesinde satıyo ama taksitli fiyatı normal fiyattan daha pahalı ahahahah. Sizin çöp ürününüzü millet napsın ya ? Mi box ve türevleri candır,bunlarda çöp.
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    malitoprak91 (Muhammed Ali Toprak) 6 sa.
    Keriz avı
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    6350 kez okundu.
    30 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

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    turkcell, turkcell tv+ ve
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