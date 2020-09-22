Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar

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Bugün internet üzerinden içerik tüketimi inanılmaz artış gösterdi ve pek çok girişim özel platformlar oluşturarak bu tüketimi kendisine çekmeye çalıştı. Netflix, HBO Max, Disney+ gibi platformların yanı sıra Apple TV, Mi Box gibi set üstü kutular da kullanıcılara komple bir çözüm sunmaya çalışıyor. Turkcell de artık her iki platformda faaliyet göstermeye başladı.

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TV+ Ready özellikleri ve fiyatı

Hali hazırda TV+ adıyla içerik platformuna sahip olan Turkcell şimdi de TV+ Ready adıyla set üstü kutusunu duyurdu. HDMI üzerinden televizyonunuza bağlanan TV+ Ready kutusu firmanın sunduğu içerik hizmetlerini ekranınıza getiriyor.

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MicroUSB üzerinden güç alan kutu 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan bir işlemciye sahip. Android TV 9.0 sayesinde sayısız uygulamayı indirmek mümkün. 8GB kapasite arttırılamıyor. Kumanda doğrudan Google Asssitant ile iletişime geçebiliyor.

TV+ Premium paketiniz varsa 150’den fazla TV kanalı, içeriği kayıt etme, 24 saat geriye gidebilme gibi özelliklere sahip oluyorsunuz. TV+ Ready kutusu 799TL fiyat etiketine sahip. 24 ay boyunca da 49.90TL ödeme yapılabiliyor.

https://www.turkcell.com.tr/cihazlar/hobi-urunleri/tv-plus-ready

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