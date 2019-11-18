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    Turkcell TV+ hedef büyüttü

    160’dan fazla kanal ve özel yayınlarla 5 yıldır faaliyet gösteren Turkcell TV+ platformu yavaş yavaş orijinal içeriklere yer vermeye başlayacak. Yılda bir veya iki yapım hedefleniyor.
    4 gün
    9,4b
    1
    24
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Turkcell TV+ hedef büyüttü

    Dizi ve filmlerin geleneksel televizyon ekranından izlenmesi dönemi oldukça geride kaldı ve insanlar artık çevrim içi platformlarda içerik aramaya başladı. Platformlar üçüncü taraf içeriklere yer vermenin yanı sıra orijinal içeriklere de yatırım yapmaya başladı. Global markaların orijinal içerik yatırımlarının yanında ülkemizde de yerli platformlar kesenin ağzını açtı.

    Orijinal yerli içerik artıyor

    Netflix’in ülkemizde yaptığı yatırımlar yanında yerli markalar da harekete geçmiş durumda. BluTV’nin Sıfır Bir, Behzat Ç. gibi yapımlarının yanı sıra Alef dizisi de yakında yayına alınacak. Puhu TV ise Fi gibi yapımlarla uzun süredir pazar payı arıyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi"

    Turkcell TV+ platformu da orijinal içerikler için planlarını hazırladı. 3 yıl içerisinde 3 milyar TL yatırım yapmayı planlayan platform yılda bir veya iki orijinal yapım hazırlayacak. Orijinal yapımlarla 3 milyon daha yeni abone kazanımı hedefleniyor.

    Mobil televizyon izleme alanında yüzde 47 civarında bir paya sahip olan Turkcell TV+ platformu beş yılı geride bırakmış durumda. Toplamda 6.5 milyar saat izlenme süresine ulaşan platform hali hazırda özel TV kanalları ile ilgi çekmeye çalışıyor. Bundesliga maçlarını yayınlayan S Sport 2 sadece TV+ platformunda yer alıyor. Filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilerin de izlemesini sağlayan Engelleri Aşan Filmler projesi de takdir toplamış durumda.



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    ogzkrs 4 gün en beğenilen
    Daha MacOs desteği olmayan platform.. Hedef büyütmeden önce şu uygulamanızı ve güncel desteği arttırsanız daha iyi olur.
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    clb12 4 gün
    Reklamlar...
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    DH Misafiri 2 gün
    Görüntü kalitesi berbat turkcell bu işlerle uğraşacağına ücretsiz apple tv yada netflix aboneliği verse daha çok ilgi çeker
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    Gravaze 3 gün
    Windows'ta kullanmak için android emulatör kullanıyorum, varın siz düşünün. Hiçbir tarayıcıda da ısrarla çalışmıyor. Böyle mi hedef büyütecekler, yazık.
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    YOURMOVE 3 gün
    Web sürümünü deneme fırsatım oldu ve açıkçası rezalet. Yıl olacak 2020 web sürümde benden eklenti kurmamı istiyor :) yarış yapacağı platformlardan azıcık örnek alsınlar.
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    Yedaself 3 gün
    Televizyonu, MacOS'u falan bırakın TV+'ı Windows'ta bile çalıştıramadım ben.
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    byJuck 3 gün
    Wifi üzerinden sınırsız izleyebiliyorduk dimi bunu? Pakette çünkü 5gb var buna ayrılan
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    hobametin 3 gün
    TV de kanal değiştirmeye basıyorum mutfağa gidip su alıp geliyorum anca değişiyor. Akıcılık resmen sıfır bazı kutularda youtube desteği var bazılarında yok anlamış değilim hesapta aynı parayı veriyoruz. Arayıp sorduğumda sizde cihaz son version diyorlar. 3 sene falan oldu heralde hiç mi birşey değişmez.
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    AREryilmaz 3 gün
    reklamlardan sonra donanımhaber devam edecek, bizden ayrılmayın
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    İlkerA. 3 gün
    Android TV uygulaması çook yavaş ve sorunlu.
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    Mr Digital 3 gün
    ben memnunum tabi digitürkün yanında alternatif olarak kullanıyorum. Önce türkcell de bedava verilmişti sonra ben full pakete geçtim. Aylık 12.90 TL'ye tv box ile tvden sorunsuz izliyorum. Webde sorun yaşamıştım önce ama mobilde hiç sıkıntı yaşamadım. Belgesel olarak tam alternatif bir platform benim için (Viasat History, Love Nature ve Docabox kanalları). Bundesliga artısı. Ayrıca sinama tv, siname yerli, sinema 1001 ve filmbox arthouse kanalları güzel. Tarih sevenler için Epic Drama kanalı var her zaman güzel dizi yok ama babylon berlin gibi güzel dizileri yayınlıyor.
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    ahmet1905_47 3 gün
    daha hiçbir tarayıcıda doğru düzgün izlenemiyor bile. illa google chrome kullanın diye uyarması insanı deli ediyor. sanki chrome da açılıyormuş gibi. lanet eklenti ile chrome birbirlerini görmekten aciz.

    platinum plus paketim var ama nereye girsem ücret istiyor. sanki birkaç ay önce başka bir pakete dahilmişim gibi. kullanmamaya özen gösteriyorum artık 5gb vermese her ay coktan silmiştim bile
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