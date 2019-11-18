Turkcell TV+ hedef büyüttü

Dizi ve filmlerin geleneksel televizyon ekranından izlenmesi dönemi oldukça geride kaldı ve insanlar artık çevrim içi platformlarda içerik aramaya başladı. Platformlar üçüncü taraf içeriklere yer vermenin yanı sıra orijinal içeriklere de yatırım yapmaya başladı. Global markaların orijinal içerik yatırımlarının yanında ülkemizde de yerli platformlar kesenin ağzını açtı.

Orijinal yerli içerik artıyor

Netflix’in ülkemizde yaptığı yatırımlar yanında yerli markalar da harekete geçmiş durumda. BluTV’nin Sıfır Bir, Behzat Ç. gibi yapımlarının yanı sıra Alef dizisi de yakında yayına alınacak. Puhu TV ise Fi gibi yapımlarla uzun süredir pazar payı arıyor.

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Turkcell TV+ platformu da orijinal içerikler için planlarını hazırladı. 3 yıl içerisinde 3 milyar TL yatırım yapmayı planlayan platform yılda bir veya iki orijinal yapım hazırlayacak. Orijinal yapımlarla 3 milyon daha yeni abone kazanımı hedefleniyor.

Mobil televizyon izleme alanında yüzde 47 civarında bir paya sahip olan Turkcell TV+ platformu beş yılı geride bırakmış durumda. Toplamda 6.5 milyar saat izlenme süresine ulaşan platform hali hazırda özel TV kanalları ile ilgi çekmeye çalışıyor. Bundesliga maçlarını yayınlayan S Sport 2 sadece TV+ platformunda yer alıyor. Filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilerin de izlemesini sağlayan Engelleri Aşan Filmler projesi de takdir toplamış durumda.