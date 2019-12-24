Turkcell Yaani Mail hizmete başladı

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Turkcell’in ilk olarak arama motoru olarak piyasaya sürdüğü ve dijital özellikleriyle marka haline gelen Yaani’nin e-posta hizmeti kullanıma sunuldu. Ücretsiz bir şekilde @yaani.com uzantılı e-posta hesabı açabilirsiniz.

Turkcell kullanıcı olmasanız dahi Yaani Mail’i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Yeni mail hesabı oluşturmak için ad, soyad, doğum tarihi, gizli soru alanlarını doldurmanız yeterli oluyor. Dilerseniz hesap güvenliğini arttırmak için telefon numaranızı sisteme ekleyebiliyorsunuz.

Yaani Mail kullanıcılarına 2 GB e-posta saklama alanı sunuluyor. Turkcell kullanıcılarının e-posta gönderirken ve alırken yapacağı internet kullanımları internet paketinden eksilmeyecek.

Ayrıca Bkz. "En fazla yerli baz istasyonu Vodafone’da"

YaaniMail’i uygulama marketlerinden indirerek Android 5.0 ve üzeri ya da iOS 11 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden kullanabilirsiniz. Ayrıca Chrome, Safari ve Firefox tarayıcıları ile yaanimail.com üzerinden erişebilirsiniz.

YaaniMail Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. Verimlilik Ücretsiz 6,4M