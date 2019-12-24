Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell Yaani Mail hizmete başladı

    Turkcell'in e-posta servisi Yaani Mail hizmete sunuldu. Türkiye'de geliştirilen Yaani Mail'i Turkcell kullanıcısı olmasanız dahi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
    1 sa.
    792
    155
    11
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Turkcell Yaani Mail hizmete başladı
    Tam Boyutta Gör

    Turkcell’in ilk olarak arama motoru olarak piyasaya sürdüğü ve dijital özellikleriyle marka haline gelen Yaani’nin e-posta hizmeti kullanıma sunuldu. Ücretsiz bir şekilde @yaani.com uzantılı e-posta hesabı açabilirsiniz.

    Turkcell kullanıcı olmasanız dahi Yaani Mail’i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Yeni mail hesabı oluşturmak için ad, soyad, doğum tarihi, gizli soru alanlarını doldurmanız yeterli oluyor. Dilerseniz hesap güvenliğini arttırmak için telefon numaranızı sisteme ekleyebiliyorsunuz.

    Yaani Mail kullanıcılarına 2 GB e-posta saklama alanı sunuluyor. Turkcell kullanıcılarının e-posta gönderirken ve alırken yapacağı internet kullanımları internet paketinden eksilmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "En fazla yerli baz istasyonu Vodafone’da"

    YaaniMail’i uygulama marketlerinden indirerek Android 5.0 ve üzeri ya da iOS 11 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden kullanabilirsiniz. Ayrıca Chrome, Safari ve Firefox tarayıcıları ile yaanimail.com üzerinden erişebilirsiniz.

    YaaniMail YaaniMail YaaniMail YaaniMail Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. Verimlilik Ücretsiz 6,4M



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Execuvite 40 dk. en beğenilen
    Oğlum bizim ülkemizde insanlar niye her şeyi eleştiriyor abi şu yorumlara bak iflah olmaz bir toplumuz vallaha.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 1 sa.
    Mail lerinizi herkesin okumasını istemez misiniz? Öyleyse hepinizi yaani mail e davet ediyoruz.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 5 dk. yeni yorumcu
    Olsun tabii de ismi olmamış. Bir mail uygulaması yazışmalar üzerine kuruludur ve bu yüzden de ciddiye alınması gereken bir uygulamadır. Kim bilir bu servis üzerinden ne yazarlar, gazeteciler, çevirmenler, Türkçe öğretmenleri mesajlar alıp verecek, köşe yazılarını yollayacak, kitaplar yollayacak. Ama mail programının ismi: "yaani mail." Sokak ağzı. Yaani diye bir kelime yok ki TDK'da!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Part Of The Nature 21 dk.
    İsim soyisim yerimizi alalım :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 35 dk.
    Her türlü yerli alternatifin başarılı olması ülke yararına. bu dünyada barış zamanı çok kısadır. Tarihe bakarsanız görürsünüz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Execuvite 40 dk. en beğenilen
    Oğlum bizim ülkemizde insanlar niye her şeyi eleştiriyor abi şu yorumlara bak iflah olmaz bir toplumuz vallaha.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AMC 19 dk. Execuvite
    Bir şeyi beğenmezler ama kendileride bir şey üretemez.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 43 dk.
    Gmail varken bu çöpü kim kullansın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ShapeD-WuSSy 52 dk.
    Hadi güvenip mail aç şimdi buna.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kulakver 54 dk.
    kişisel verilerin korunması için gayet iyi bir servis olmuş. yerli bir uygulama olduğu için ben destekliyorum bir mail adresi almak şart olsu yaani'den
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Doanc4n 39 dk. kulakver
    ne koruması ya şaka mı yapıyorsun? mailleri okumayan bi mahallenin bakkalı kalır.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 1 sa.
    Mail lerinizi herkesin okumasını istemez misiniz? Öyleyse hepinizi yaani mail e davet ediyoruz.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ssbrutality 1 sa.
    cok lazımdı. Bu ne tabanlı yoksa Gmail mi :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ugo +293 selahattın ısık +180 porsoro +159 Spider_hip +145 ~Lion King~ +134 esmerbuyucu +118 ciwanbilisim +100 Drummerrrr +95 kucukyenici +88 lazer__ +86
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    23 Üye, 132 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    792 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    yaani mail, mail ve
    9 etiket daha yaani turkcell Türkiye Gündemi e-posta Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
    Facebook Sayfası258,4b
    Twitter Profili78,3b
    YouTube Kanalı263b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Samsung’a iyi haber: Japonya bileşen kısıtlamasını hafifletiyor 26 dk. Logitech Pebble M350 İnceleme 31 dk. App Store platformunda 6 günlük ücretsiz içerik maratonu başladı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Turkcell Yaani Mail hizmete başladı Sonraki Samsung Galaxy S11, Galaxy S20 ismiyle karşımıza çıkabilir 2 sa. Realme Buds Air satış rekoru kırdı 2 sa. İran Cumhurbaşkanı'ndan Müslüman kripto para birimi önerisi 3 sa. Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG'un yeni paylaşımı 3 sa. ABD radarına giren TikTok, merkezini Çin dışına taşımayı planlıyor 4 sa. En fazla yerli baz istasyonu Vodafone’da 4 sa. Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, CES 2020'de tanıtılabilir 5 sa. Google Fotoğraflar uygulamasında artık videolara yakınlaştırma yapılabilecek 5 sa. Samsung Galaxy Buds+ görseli ortaya çıktı 5 sa. Arılar, Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar olarak ilan edildi 6 sa. Kurutma'da devrim "LG'den çift inverterli kurutma makinesi" 6 sa. Huawei, Google uygulamalarının alternatiflerini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor 7 sa. Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi almaya başladı 7 sa. Epic Games mağazasında bugün Ape Out var 9 sa. Cep telefonu ve televizyonlarda bandrol ücreti değişmedi 18 sa. NASA'nın sessiz süpersonik uçağında son aşamaya gelindi "Havacılığın seyrini değiştirebilir" 18 sa. Xiaomi TV satışları rekor seviyeye ulaştı 18 sa. ADATA XPG resmen bilgisayar pazarında 19 sa. Mühendislik örneği Intel Tiger Lake-U işlemcisi Ice Lake modelinden %26’ya kadar daha hızlı 19 sa. Tek tuşla 9 camı birden açılabilen elektrikli SUV: Fisker Ocean Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Witcher Dizisinin Yayınlanmasından Sonra Steam'deki Witcher Oy...
    DH Forum
    AKP iktidarının 17 yılda sattıklarını CİMER listeledi!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim