Turkcell yerlilik oranını artırmayı hedefliyor

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Tam Boyutta Gör Turkcell tarafından yerli ve yenilikçi teknolojileri desteklemek için düzenlenen Tedarikçi Zirvesi 2024, İstanbul’da düzenlendi. Her sene düzenlenen etkinlikte bu sene de yerli teknolojilere vurgu yapıldı. Turkcell, yerlilik oranını artırmayı hedeflediğini açıkladı.

170 tedarikçi firmanın katılımıyla düzenlenen zirvede konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yerlilik oranını artırmayı önemsediklerine vurgu yaptı. Her yıl düzenlenen Tedarikçi Zirvesi ile yerli KOBİ ve start-upların destek sağlanıyor. Turkcell’in vizyon ve stratejileri aktarılıyor. Zirvenin iş dünyası trendlerini şekillendirecek teknolojileri tedarikçilerle birlikte keşfetmek ve rekabet avantajı sağlayacak yenilikçi çözümleri hayata geçirmek adına uygun bir zemin oluşturduğu ifade ediliyor.

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Turkcell Genel Müdürü: "Yerlilik oranını artırmayı çok önemsiyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu zirvedeki temel motivasyonumuz, yenilikçi ve verimli projelerin geliştirilmesi için uygun ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmak. Bunun yanı sıra yerli tedarikçilerimizin Turkcell’e rekabet avantajı sağlayacak teknolojiler geliştirmesinin de önünü açmak. Altyapı çalışmalarında ve yeni geliştirilen ürünlerde yerlilik oranını artırmayı da çok önemsiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Tedarikçi Zirvesi, teknoloji ekosisteminde kilit bir rol oynayan KOBİ ve start-up’lara destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda Turkcell’in vizyon ve stratejilerini aktarmak için önemli bir fırsat sunuyor" dedi.

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Turkcell olarak, 2 binin üzerinde tedarikçiye sahip bir ekosistemi yönetiyoruz. Tedarikçi ekosistemimizle ortak hedeflere ulaşmak, sürdürülebilir büyüme için güçlü bir temel oluşturuyor” dedi.

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