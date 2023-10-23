Türkiye, ABD’nin istediği Alman savunma şirketi IKH’yi satın aldı

- Nurol Teknoloji, IKH’yi satın aldı
- Savunma sanayisinin gelişimi için önemli
- Büyüme ve ihracata destek
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Nurol Teknoloji, IKH’yi satın aldı
IKH, yenilikçi seramik tozlar geliştirip ve üretirken aynı zamanda otomobil endüstrisi, makine mühendisliği, havacılık, çelik işleme, döküm, kağıt ve tekstil endüstrisi, cam endüstrisi, çevre ve enerji mühendisliği ile sağlık sektörü alanında da faaliyet gösteriyor.
Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş, yapmış olduğu açıklamada şirket olarak faaliyetlerini seramik ve kompozit üretimi olmak üzere iki ana alanda sürdürdüklerini söyledi. Bu alanlarda dikey genişleme ve yeni kabiliyetler kazanma üzerine stratejik plan yaptıklarını dile getiren Baybaş, Nurol Holding Yönetim Kurulu'nun onayı ve destekleriyle dünyanın en büyük, en iyi, en ileri balistik ürün ve balistik seramik üreticisi olmak istediklerini vurguladı. Bu amaç doğrultusunda ise Almanya'da yaklaşık 30 yıldan beri seramik ve toz metalürjisi alanında boy gösteren Industriekeramik Hochrhein (IKH) satın alınmış oldu.
Savunma sanayisinin gelişimi için önemli
Baybaş da aslında bu noktaya değiniyor. Nurol Teknoloji’nin ürettiği ürünlerin ana ham maddesi esasında toz. Baybaş, toz metalürjisinin Türkiye'de son dönemde parladığını ve bilgi birikiminin arttığını vurgulasa da IKH’nin bilgi birikimi olarak ilerde olduğunu ifade etti: “O yüzden öncelikle ürettiğimiz ürünleri çok daha iyi üretmeyi sağlamakla birlikte hiç üretmediğimiz, bilmediğimiz alanlarda, bilmediğimiz tozları kullanmak suretiyle yeni ürünler üretmemize fayda sağlayacak.”
Büyüme ve ihracata destek
“Amerika'da yeni kurulmuş bir şirketimiz var. Amerikan pazarına girmek üzereyiz. Önemli oyuncularla önemli ilişkiler kurmuş durumdayız. Amerikan pazarı bizim alanımızda dünyanın çok önemli, büyük bir pazarı. Avrupa'da geçenlerde imzaladığımız önemli bir proje var. Bütün bunlar önemli bir kapasite ihtiyacı getiriyor. Bu noktada aldığımız şirketin bize toz üretimi, büyüme noktasında çok büyük itmesi olacak. İhracat tarafında bize çok büyük yeni kapılar açacağına da inanıyoruz.”
Nurol Teknoloji, Nurol Grubu ve grup şirketlerinin NATO ülkeleriyle olan faaliyetleri ve geçmişleri aslında bu satın alımı kolaylaştıran faktörlerin başında geliyor. Öte yandan IKH’nin satın alımının mali tarafı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.