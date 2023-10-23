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    Türkiye, ABD’nin istediği Alman savunma şirketi IKH’yi satın aldı

    Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden Nurol Teknoloji, Alman seramik ham madde üreticisi Industriekeramik Hochrhein'ın çoğunluk hissesini satın aldı. IKH aynı zamanda ABD’nin de radarındaydı.
    Türkiye, ABD’nin istediği Alman savunma şirketi IKH’yi satın aldı Tam Boyutta Gör
    ABD'den de taliplileri olan ve birçok sektör için teknik seramik ham maddeler üreten Alman Industriekeramik Hochrhein (IKH) firmasının çoğunluk hissesi Nurol Teknoloji tarafından satın alındı. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen ileri teknik balistik seramik üretici ve zırh tedarikçilerinden olan Nurol Teknoloji, bu satın alım ile birlikte ileri teknik seramik teknolojileri alanında önemli bir hamle yaptı.

    Nurol Teknoloji, IKH’yi satın aldı

    IKH, yenilikçi seramik tozlar geliştirip ve üretirken aynı zamanda otomobil endüstrisi, makine mühendisliği, havacılık, çelik işleme, döküm, kağıt ve tekstil endüstrisi, cam endüstrisi, çevre ve enerji mühendisliği ile sağlık sektörü alanında da faaliyet gösteriyor.

    Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş, yapmış olduğu açıklamada şirket olarak faaliyetlerini seramik ve kompozit üretimi olmak üzere iki ana alanda sürdürdüklerini söyledi. Bu alanlarda dikey genişleme ve yeni kabiliyetler kazanma üzerine stratejik plan yaptıklarını dile getiren Baybaş, Nurol Holding Yönetim Kurulu'nun onayı ve destekleriyle dünyanın en büyük, en iyi, en ileri balistik ürün ve balistik seramik üreticisi olmak istediklerini vurguladı. Bu amaç doğrultusunda ise Almanya'da yaklaşık 30 yıldan beri seramik ve toz metalürjisi alanında boy gösteren Industriekeramik Hochrhein (IKH) satın alınmış oldu.

    Savunma sanayisinin gelişimi için önemli

    Türkiye, ABD’nin istediği Alman savunma şirketi IKH’yi satın aldı Tam Boyutta Gör
    ABD’nin de ilgilendiği IKH’yi satın almak, teknoloji transferi açısından oldukça önemli. Bunun yanında Türk savunma sanayisinin gelişimi açısından da bu hamlenin önemi büyük. Zira endüstriyel teknolojide gelişim büyük oranda bilgi birikiminde yatıyor. Bu bilgi birikimi de haliyle zaman isteyen bir nokta. IKH’nin satın alınması bu alandaki açığın inorganik bir şekilde kapatılmasını sağlıyor.

    Baybaş da aslında bu noktaya değiniyor. Nurol Teknoloji’nin ürettiği ürünlerin ana ham maddesi esasında toz. Baybaş, toz metalürjisinin Türkiye'de son dönemde parladığını ve bilgi birikiminin arttığını vurgulasa da IKH’nin bilgi birikimi olarak ilerde olduğunu ifade etti: “O yüzden öncelikle ürettiğimiz ürünleri çok daha iyi üretmeyi sağlamakla birlikte hiç üretmediğimiz, bilmediğimiz alanlarda, bilmediğimiz tozları kullanmak suretiyle yeni ürünler üretmemize fayda sağlayacak.”

    Büyüme ve ihracata destek

    Türkiye, ABD’nin istediği Alman savunma şirketi IKH’yi satın aldı Tam Boyutta Gör
    IKH’nin satın alınması, zayıf olunan elektroonik seramikleri konusunda Nurol Teknoloji’nin elini hayli güçlendirecek. Bununla birlikte bu satın almanın ihracat faaliyetlerine katkısına da değinen Selim Baybaş, tedarik zinciri yönetimi açısından en iyi tozu Almanya'da üretmenin ve Türkiye'ye transfer etmenin öncelikleri olduğunu söyledi. Ayrıca önemli bir kapasite artışının gündeme geleceğine işaret eden Baybaş, şöyle konuştu:

    “Amerika'da yeni kurulmuş bir şirketimiz var. Amerikan pazarına girmek üzereyiz. Önemli oyuncularla önemli ilişkiler kurmuş durumdayız. Amerikan pazarı bizim alanımızda dünyanın çok önemli, büyük bir pazarı. Avrupa'da geçenlerde imzaladığımız önemli bir proje var. Bütün bunlar önemli bir kapasite ihtiyacı getiriyor. Bu noktada aldığımız şirketin bize toz üretimi, büyüme noktasında çok büyük itmesi olacak. İhracat tarafında bize çok büyük yeni kapılar açacağına da inanıyoruz.”

    Nurol Teknoloji, Nurol Grubu ve grup şirketlerinin NATO ülkeleriyle olan faaliyetleri ve geçmişleri aslında bu satın alımı kolaylaştıran faktörlerin başında geliyor. Öte yandan IKH’nin satın alımının mali tarafı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 5 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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