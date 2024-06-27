Türkiye, Ay Aracı Projesinde ilerliyor

Ay Aracı Projesi
Bakan Kacır, uydularla birlikte derin uzaya yönelik yapılan çalışmaların olduğunu gözlem ve haberleşme uydu projelerindeki bilgi ve tecrübelerini Ay Projesi'ne taşındığını ve Türkiye'nin burada mevcudiyet gösteren sayılı ülkeler arasına gireceğini belirtti.
AYAP-1 Projesi kapsamında Dünya'dan Ay yörüngesine ulaşarak buradan veri toplayan ve sonrasında Ay yüzeyiyle teması sağlayacak bir uzay aracı için de çalışmalar sürüyor. Kacır, aracın görev misyonunun tanımlanması, ilave bilimsel görev yükleri ve kullanılacak kritik ekipmanların belirlenmesi gibi süreçlerin tamamlandığını söyledi.
Bu projenin en önemli ayağı Arif Karabeyoğlu önderliğindeki DeltaV şirketi tarafından geliştirilen ve uzay aracında yörünge transferi sırasında kullanılacak hibrit itki motorları olacak. Bu motorların ön tasarımı tamamlandı, yörüngede ateşleme testleri de gerçekleştirildi. Kacır, Ay aracının 2026 sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde fırlatılmaya hazır hale geleceğini söyledi.
Fırlatmalar uluslararası işbirlikleriyle yapılacak
Türkiye’nin henüz kapsamlı veya böylesi görevleri işletecek bir fırlatma sistemi bulunmuyor. Dolayısıyla Ay'a gidecek uzay aracı gibi uyduların ilk etaptaki fırlatması uluslararası işbirlikleriyle yapılacak.
Bu bağlamda çeşitli işbirlikleri konusunda diğer ülkelerin Ay projeleri ve programları yakından takip ediliyor. Bakan Kacır, bazı ülkelerin Ay projelerinde ekipman bazlı yer alınabileceğini söylüyor. Bununla birlikte yabancı bir firma tarafından Ay'a gönderilecek 'rover' aracının elektronik kart testlerinin TÜBİTAK UZAY'da yapıldığının da altı çiziliyor. Aktarılanlara göre bir yandan da kendi uydu fırlatma sistemimiz konusundaki gelişmeleri hızlandırılarak yürütülüyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bir işbirliği rotası çizildiği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.