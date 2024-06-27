Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, Ay Aracı Projesinde ilerliyor

    ABD ve Çin başta olmak üzere uzay ajanslarının Ay yarışı sürüyor. Bu alanda söz sahibi olmak isteyen ülkelerden birisi olan Türkiye de Ay Aracı Projesinde ilerleyişini sürdürüyor.
    Türkiye, Ay Aracı Projesinde ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uydu ve uzay projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kacır, Türkiye’nin İMECE takım uydusu projesiyle istihbarat ve gözlem alanında elini güçlendireceğini ifade ederken Ay Aracı Projesi ile de sayılı ülkeler arasına girileceğini ifade etti.

    Ay Aracı Projesi

    Bakan Kacır, uydularla birlikte derin uzaya yönelik yapılan çalışmaların olduğunu gözlem ve haberleşme uydu projelerindeki bilgi ve tecrübelerini Ay Projesi'ne taşındığını ve Türkiye'nin burada mevcudiyet gösteren sayılı ülkeler arasına gireceğini belirtti.

    AYAP-1 Projesi kapsamında Dünya'dan Ay yörüngesine ulaşarak buradan veri toplayan ve sonrasında Ay yüzeyiyle teması sağlayacak bir uzay aracı için de çalışmalar sürüyor. Kacır, aracın görev misyonunun tanımlanması, ilave bilimsel görev yükleri ve kullanılacak kritik ekipmanların belirlenmesi gibi süreçlerin tamamlandığını söyledi.

    Bu projenin en önemli ayağı Arif Karabeyoğlu önderliğindeki DeltaV şirketi tarafından geliştirilen ve uzay aracında yörünge transferi sırasında kullanılacak hibrit itki motorları olacak. Bu motorların ön tasarımı tamamlandı, yörüngede ateşleme testleri de gerçekleştirildi. Kacır, Ay aracının 2026 sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde fırlatılmaya hazır hale geleceğini söyledi.

    Türkiye, Ay Aracı Projesinde ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Projede yerli imkanlarla geliştirilecek teknoloji, ürün, yazılım ve ekipmanların kullanılması ve böylelikle uluslararası itibarın artırılması hedefleniyor. Ay'daki suyun kökeninden yüzey bileşenlerine, sıcaklıklardan radyasyona kadar verilerin Türkiye'deki bilim insanlarımızca bilgiye çevrilmesini planlanıyor.

    Fırlatmalar uluslararası işbirlikleriyle yapılacak

    Türkiye’nin henüz kapsamlı veya böylesi görevleri işletecek bir fırlatma sistemi bulunmuyor. Dolayısıyla Ay'a gidecek uzay aracı gibi uyduların ilk etaptaki fırlatması uluslararası işbirlikleriyle yapılacak.

    Bu bağlamda çeşitli işbirlikleri konusunda diğer ülkelerin Ay projeleri ve programları yakından takip ediliyor. Bakan Kacır, bazı ülkelerin Ay projelerinde ekipman bazlı yer alınabileceğini söylüyor. Bununla birlikte yabancı bir firma tarafından Ay'a gönderilecek 'rover' aracının elektronik kart testlerinin TÜBİTAK UZAY'da yapıldığının da altı çiziliyor. Aktarılanlara göre bir yandan da kendi uydu fırlatma sistemimiz konusundaki gelişmeleri hızlandırılarak yürütülüyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bir işbirliği rotası çizildiği söyleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    18 yaşını doldurmak ne demek knight online pvp server tavsiye taşlık hayvanın neresi göz rengi nasıl açılır magnumdan araba kazananlar ne yapıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C55
    Realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell G16
    Dell G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız