Türkiye, Ay Aracı Projesinde ilerliyor

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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uydu ve uzay projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kacır, Türkiye’nin İMECE takım uydusu projesiyle istihbarat ve gözlem alanında elini güçlendireceğini ifade ederken Ay Aracı Projesi ile de sayılı ülkeler arasına girileceğini ifade etti.

Ay Aracı Projesi

Bakan Kacır, uydularla birlikte derin uzaya yönelik yapılan çalışmaların olduğunu gözlem ve haberleşme uydu projelerindeki bilgi ve tecrübelerini Ay Projesi'ne taşındığını ve Türkiye'nin burada mevcudiyet gösteren sayılı ülkeler arasına gireceğini belirtti.

AYAP-1 Projesi kapsamında Dünya'dan Ay yörüngesine ulaşarak buradan veri toplayan ve sonrasında Ay yüzeyiyle teması sağlayacak bir uzay aracı için de çalışmalar sürüyor. Kacır, aracın görev misyonunun tanımlanması, ilave bilimsel görev yükleri ve kullanılacak kritik ekipmanların belirlenmesi gibi süreçlerin tamamlandığını söyledi.

Bu projenin en önemli ayağı Arif Karabeyoğlu önderliğindeki DeltaV şirketi tarafından geliştirilen ve uzay aracında yörünge transferi sırasında kullanılacak hibrit itki motorları olacak. Bu motorların ön tasarımı tamamlandı, yörüngede ateşleme testleri de gerçekleştirildi. Kacır, Ay aracının 2026 sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde fırlatılmaya hazır hale geleceğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Projede yerli imkanlarla geliştirilecek teknoloji, ürün, yazılım ve ekipmanların kullanılması ve böylelikle uluslararası itibarın artırılması hedefleniyor. Ay'daki suyun kökeninden yüzey bileşenlerine, sıcaklıklardan radyasyona kadar verilerin Türkiye'deki bilim insanlarımızca bilgiye çevrilmesini planlanıyor.

Fırlatmalar uluslararası işbirlikleriyle yapılacak

Türkiye’nin henüz kapsamlı veya böylesi görevleri işletecek bir fırlatma sistemi bulunmuyor. Dolayısıyla Ay'a gidecek uzay aracı gibi uyduların ilk etaptaki fırlatması uluslararası işbirlikleriyle yapılacak.

Bu bağlamda çeşitli işbirlikleri konusunda diğer ülkelerin Ay projeleri ve programları yakından takip ediliyor. Bakan Kacır, bazı ülkelerin Ay projelerinde ekipman bazlı yer alınabileceğini söylüyor. Bununla birlikte yabancı bir firma tarafından Ay'a gönderilecek 'rover' aracının elektronik kart testlerinin TÜBİTAK UZAY'da yapıldığının da altı çiziliyor. Aktarılanlara göre bir yandan da kendi uydu fırlatma sistemimiz konusundaki gelişmeleri hızlandırılarak yürütülüyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bir işbirliği rotası çizildiği söyleniyor.

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