Türkiye Barolar Birliği, Instagram yasağının kaldırılması için dava açtı

TBB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 02/08/2024 tarihli 'Instagram.com' hakkında verdiği ifade özgürlüğüne orantısız müdahalede bulunan erişimin engellenmesi kararının iptali ve savunma alınmadan yürütülmesinin durdurulması talebi ile idari yargıya başvurmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Erişim engelinin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, "İptal dilekçesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sahip olduğu yetkiyi gerekçe açıklamadan keyfi bir şekilde kullanması ve URL bazlı erişim engeli yerine tüm siteye erişimi engellemesinin söz konusu sosyal medya platformunun kullanıcısı olan herkes için Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında yer verilen açıklamalar ve ilkeler çerçevesinde bir ifade özgürlüğü ihlali anlamına gelecek nitelikte ölçüsüz bir tedbir olduğu açıklanmıştır" denildi.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.