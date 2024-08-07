Türkiye Barolar Birliği, Instagram yasağının kaldırılması için dava açtı

Tam Boyutta Gör Türkiye Barolar Birliği (TBB), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmesi kararının iptali için dava açtı. Instagram, Türkiye'de 6 gündür engelli durumda. Katalog suçlar gerekçesiyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmişti.

TBB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 02/08/2024 tarihli 'Instagram.com' hakkında verdiği ifade özgürlüğüne orantısız müdahalede bulunan erişimin engellenmesi kararının iptali ve savunma alınmadan yürütülmesinin durdurulması talebi ile idari yargıya başvurmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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Erişim engelinin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, "İptal dilekçesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sahip olduğu yetkiyi gerekçe açıklamadan keyfi bir şekilde kullanması ve URL bazlı erişim engeli yerine tüm siteye erişimi engellemesinin söz konusu sosyal medya platformunun kullanıcısı olan herkes için Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında yer verilen açıklamalar ve ilkeler çerçevesinde bir ifade özgürlüğü ihlali anlamına gelecek nitelikte ölçüsüz bir tedbir olduğu açıklanmıştır" denildi.

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Türkiye Barolar Birliği'nden Instagram yasağı için dava