AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (8 Haziran 2026)

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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, ChatGPT ve Claude gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta adından en çok söz ettiren şirketler ise OpenAI ve Microsoft oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Microsoft, Build 2026'da Yeni Yapay Zekâ Teknolojilerini Tanıttı

Tam Boyutta Gör Microsoft'un hafta başında düzenlediği Build 2026 etkinliği, yapay zekâ adına önemli duyurulara sahne oldu. Şirket, ilk muhakeme modeli olan MAI-Thinking-1 dâhil yedi yeni yapay zeka modelini tanıttı. Tanıtılan yeni modellere dair detaylara ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz

Microsoft, ayrıca geliştiricilere yönelik Surface RTX Spark Dev Box'ı da Build 2026'da tanıttı. Nvidia’nın yeni Arm tabanlı RTX Spark platformunu kullanan cihaz özellikle yerel yapay zeka geliştirme, model eğitimi ve uzun süreli hesaplama gerektiren iş yükleri için tasarlandı.

Build 2026'da dikkat çeken bir diğer yeni proje de yapay zekâ ajanları için geliştirilen Project Solara platformu oldu. Microsoft, Solara’yı gelecekteki yapay zeka cihazlarının temelini oluşturabilecek bir platform olarak konumlandırıyor. Etkinlik kapsamında platformun yeteneklerini göstermek amacıyla iki farklı referans cihaz sergilendi. Bunlardan ilki masa üzerinde kullanılmak üzere tasarlanan akıllı ekran konsepti olurken diğeri ise taşınabilir bir akıllı rozet cihazı olarak dikkat çekti.

Veri Merkezlerine Karşı Tepkiler Giderek Büyüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan patlama ile birlikte hem ABD ve Çin gibi devletlerin, hem de teknoloji şirketlerinin bir numaralı yatırım kalemi hâline gelen veri merkezleri, giderek daha fazla tepki çekiyor. Bir yandan kamu kaynaklarının bu merkezlere aktarılması, diğer yandan bu merkezlerin kuruldukları bölgelerde oluşturduğu elektrik, su ve alan yükü derken, halk bu yatırımlara giderek daha mesafeli hâle geliyor. Nitekim son dönemde ABD'de veri merkezi karşıtı gösteriler yapılmaya başlandı. ​​​​​​

New York, Kaliforniya, Utah gibi eyaletlerde yapılan bu gösteriler, kamu yöneticilerini de harekete geçirdi. Nitekim bu hafta ABD'de önemli bir ilk yaşandı. New York eyalet yönetimi, büyük veri merkezlerinin inşasını bir yıl süreyle durduracak yasa tasarısını kabul etti. Eğer New York Valisi Kathy Hochul da bu tasarıyı imzalarsa, New York veri merkezlerine eyalet çapında moratoryum (geçici yasak) uygulayan ilk ABD eyaleti olacak.

Birleşmiş Milletler de Veri Merkezlerine Karşı Uyardı

Tam Boyutta Gör Tam da bu gelişmeler yaşanırken Birleşmiş Milletler cephesinden de konuya dair dikkat çekici bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü (UNU-INWEH), veri merkezlerinin giderek artan enerji ve su ihtiyacı konusunda tablonun ne kadar endişe verici olduğunu gösteren bir rapor yayınladı. rapora göre yapay zekanın ihtiyaç duyduğu altyapı, 2030 yılına gelindiğinde 1.3 milyar insanın yıllık temel su ihtiyacına eşdeğer miktarda su tüketebilir.

Yapay Zekânın Tasarladığı “Evrensel Aşı” İnsanlarda Denendi

Tam Boyutta Gör Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, yapay zeka kullanılarak geliştirilen ve çok sayıda virüse karşı geniş koruma sağlamayı hedefleyen yeni nesil aşının ilk insan denemelerini tamamladı. Bilim insanlarına göre bu çalışma, bir aşının en kritik bileşenlerinden biri olan antijenin tamamen yapay zeka tarafından tasarlanıp insanlar üzerinde test edildiği ilk örnek olarak öne çıkıyor.

Araştırma ekibi geliştirilen aşının mevcut koronavirüs varyantlarının yanı sıra gelecekte hayvanlardan insanlara geçerek yeni salgınlara yol açabilecek koronavirüslere karşı da koruma sağlayabilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Çalışma erken aşamada olsa da ekip, benzer yaklaşımı grip ve Ebola gibi diğer tehlikeli virüslere karşı da uygulamaya başladı.

Şirketler, ChatGPT Cevaplarını Manipüle Etmek İçin Sahte İçerikler Oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Reddit moderatörleri tarafından yapılan açıklamalar, bazı şirketlerin yapay zekâların verdiği cevapları manipüle etmek için Reddit benzeri platformları kullandığını ortaya çıkardı. Reddit moderatörleri, son dönemde platformda giderek artan şekilde “AI odaklı spam” ile mücadele ettiklerini söylüyor. İddialara göre bazı şirketler, yapay zekâların gelecekte vereceği cevapları etkilemek için bilinçli şekilde gönderiler ve sahte tartışmalar oluşturuyor. Çünkü bu sistemler, Reddit'teki popüler ve yüksek etkileşim alan tartışmaları sıklıkla kaynak olarak kullanıyor.

Bu yüzden şirketler artık SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) yerine “AEO” yani “Answer Engine Optimization” (Cevap Motoru Optimizasyonu) adı verilen yeni bir yönteme yöneliyor. Bu yaklaşımın amacı, arama motorlarında üst sıralara çıkmak yerine yapay zekâların verdiği cevaplarda yer almak. Özellikle yüksek etkileşim alan Reddit başlıkları, büyük dil modelleri tarafından güvenilir ya da önemli bilgi olarak algılanabiliyor. Bu da bilgi akışını manipüle etmeye zemin hazırlıyor.

ChatGPT’nin Hafıza Sistemi Yenilendi

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’nin kullanıcıları daha iyi tanımasını ve geçmiş konuşmaları daha etkili şekilde değerlendirmesini sağlayan hafıza/bellek altyapısında önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni mimari, hem daha güçlü kişiselleştirme sunuyor hem de sistem kaynaklarını daha verimli kullanıyor.

Bu yeni sistemin temelinde, OpenAI'ın iki yıldır kademeli olarak OpenAI'a entegre ettiği hafıza sentezleme sistemi (ya da şirketin deyimiyle "dreaming" yaklaşımı) yer alıyor. Arka planda çalışan bu sistem, ChatGPT’nin farklı sohbetlerden elde ettiği bilgileri bir araya getirerek anlamlandırmasına olanak tanıyor. Güncellenen yeni yapıda ChatGPT, kullanıcı hakkında sentezlediği bilgileri bir “hafıza özeti” halinde saklayacak. Kullanıcılar bu özeti istedikleri zaman görüntüleyebilecek. Ayrıca özette yer alan bilgileri güncelleme, yeni bilgiler ekleme veya belirli tercihlerin nasıl kullanılacağını kontrol etme imkânına sahip olacak.

Meta’nın AI uygulamasında gizli yüz tanıma özelliği bulundu 4 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

AI ile görsel üretme konusundaki piyasadaki en iyi modellerden Ideogram'ın yeni versiyonu Ideogram v4 yayınlandı.

MiniMax'in yeni açık kaynak kodlu modeli MiniMax M3, 1 milyon token'lık bağlam penceresi ve gelişmiş kod yazma yetenekleriyle açık modeller arasında zirveye oynuyor. Hatta kapalı modellerden de pek aşağı kalır yanı yok.

ByteDance (TikTok) tarafından yayınlanan Bernini, kullanıcıların yazılı komut veya referans görsel kullanarak video düzenlemesine olanak sağlıyor.

Google Gemma ekibi tarafından geliştirilen Magenta RealTime 2, AI ile müzik yapma deneyimine yeni bir soluk getiriyor. Bu yeni modelde AI komutları alıp doğrudan bir şarkı üretmiyor; bunun yerine kullanıcıların gerçek zamanlı girdilerine göre şarkıya yön vererek adeta yeni nesil bir enstrüman görevi görüyor.

Alibaba; görsel, video, metin gibi farklı girdi türlerini aynı anda işleyebilen çok yönlü yeni modeli Qwen3.7-Plus'i yayınladı. Modelin performans testlerinde aldığı sonuçlar dikkat çekici.

Nvidia, bugüne kadarki en gelişmiş açık modeli olan Nemotron 3 Ultra'yı yayınladı.

Alibaba'nın bu hafta yayınladığı bir diğer model olan StreamChar, kullanıcıların seçtikleri bir dijital modele (avatara), istedikleri metni okutmasına olanak sağlıyor. Metnin yanı sıra verilen komut ile avatarın tavrı ya da hareketleri gibi detaylar da şekillendirilebiliyor.

Görsel üretme aracı Reve 2.0, özellikle fotorealistik görseller üretme ve görsel içine metin yerleştirme becerileriyle dikkat çekiyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

ChatGPT , 1 milyar kullanıcıya en hızlı ulaşan uygulama oldu.

, 1 milyar kullanıcıya en hızlı ulaşan uygulama oldu. SoftBank CEO'su Masayoshi Son, OpenAI 'ın yeni modelinin insan mühendisler tarafından değil, başka bir yapay zeka modeli tarafından tasarlandığını söyledi.

'ın yeni modelinin insan mühendisler tarafından değil, başka bir yapay zeka modeli tarafından tasarlandığını söyledi. Yapay zekâ devi Anthropic borsaya açılmak için ilk resmi adımı attı.

borsaya açılmak için ilk resmi adımı attı. Google , AI hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için SpaceX ile anlaşma yaptı. Google, 2026 sonundan itibaren aylık yaklaşık 920 milyon dolar ödeyerek SpaceX'in sunucu altyapısını kiralayacak.

, AI hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için ile anlaşma yaptı. Google, 2026 sonundan itibaren aylık yaklaşık 920 milyon dolar ödeyerek SpaceX'in sunucu altyapısını kiralayacak. Google duyurdu: Android Go cihazlara Gemini desteği geliyor.

cihazlara Gemini desteği geliyor. Qualcomm , COMPUTEX 2026'da veri merkezi çözümlerine odaklanan Dragonfly markasını duyurdu. Yeni marka, sunucu işlemcileri ve yapay zeka hızlandırıcılarını kapsayacak.

, COMPUTEX 2026'da veri merkezi çözümlerine odaklanan markasını duyurdu. Yeni marka, sunucu işlemcileri ve yapay zeka hızlandırıcılarını kapsayacak. Anthropic , güçlü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine küresel ölçekte ara verilmesini önerdi. Şirket, yapay zekanın kendi kendini geliştirme kapasitesine yaklaşabileceği uyarısında bulundu.

, güçlü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine küresel ölçekte ara verilmesini önerdi. Şirket, yapay zekanın kendi kendini geliştirme kapasitesine yaklaşabileceği uyarısında bulundu. OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind yöneticileri, yapay zekânın biyolojik silah geliştirmede kullanılmasını önlemek için sentetik DNA siparişlerinde daha sıkı denetim çağrısı yaptı.

kullanılmasını önlemek için sentetik DNA siparişlerinde daha sıkı denetim çağrısı yaptı. Google'ın çatı şirketi Alphabet , yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmak için 80 milyar dolar toplamayı planladığını açıkladı.

, yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmak için 80 milyar dolar toplamayı planladığını açıkladı. TSMC CEO’su C.C. Wei, yapay zeka çiplerine yönelik talebin yıllarca arzı aşacağını söyledi.

CEO’su C.C. Wei, yapay zeka çiplerine yönelik talebin yıllarca arzı aşacağını söyledi. Meta'nın yapay zeka destek asistanı, hackerların bazı Instagram hesaplarına erişmesine yardımcı oldu. Meta AI , kimlik doğrulama yapmadan Instagram hesabının şifresinin değiştirilmesine imkân verdi.

, kimlik doğrulama yapmadan Instagram hesabının şifresinin değiştirilmesine imkân verdi. OpenAI , prompt injection saldırılarıyla veri sızıntısı riskini azaltmak için Lockdown Mode'u kullanıma sundu. Yeni güvenlik modu web erişimi ve bazı gelişmiş özellikleri kısıtlıyor.

, prompt injection saldırılarıyla veri sızıntısı riskini azaltmak için Lockdown Mode'u kullanıma sundu. Yeni güvenlik modu web erişimi ve bazı gelişmiş özellikleri kısıtlıyor. SoftBank, Fransa 'nın yapay zekâ altyapısını büyütmek amacıyla ülkeye 75 milyar euroluk dev bir yatırım yapacağını açıkladı.

'nın yapay zekâ altyapısını büyütmek amacıyla ülkeye 75 milyar euroluk dev bir yatırım yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, gelişmiş yapay zekâ modellerinin kamuya sunulmadan önce federal kurumlarla paylaşılmasını öngören yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (8 Haziran 2026)

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