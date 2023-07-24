Tam Boyutta Gör Barbenheimer haftası büyülemeye devam ediyor. Barbie ve Oppenheimer sinema salonlarını sarsmaya devam ediyor. Her iki film de tüm beklentileri aşan bir gişe performansı sergilerken bunun bir yansımasını da Türkiye’deki salonlarda görüyoruz. Box Office tarafından derlenen veriler sonucunda Barbie ve Oppenheimer’ın Türkiye’deki ilk hafta sonu rakamları paylaşıldı.

Türkiye, ‘Barbenheimer’ haftasını sevdi

21 Temmuz tarihinde vizyona giren Barbie ve Oppenheimer, ilk hafta sonlarında Türkiye’de toplamda 757.488 kişi tarafından izlendi. İlk haftasında Barbie, 397.247 kişiyle buluşurken Oppenheimer ise 360.041 kişiye ulaştı. Barbie ve Oppenheimer, ilk hafta sonların sırasıyla 41.8 milyon TL ve 40.4 milyon TL gişe hasılatı elde etti.

Tam Boyutta Gör Filmler aynı zamanda 2023 yılının en iyi yapımları arasında yer aldı.. Türkiye’de 2023 yılında beyazperdeye gelen filmlerin ilk hafta sonu verileri incelendiğinde Barbie ve Oppenheimer, sırasıyla en başarılı üçüncü ve dördüncü yapım oldu. Listenin zirvesinde ise Hızlı ve Öfkeli 10 ve Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa yer aldı.

Barbie ve Oppenheimer’dan rekor! İşte ilk hafta sonu hasılatı 1 gün önce eklendi

Dünya geneline baktığımızda ise Barbie, 337 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederken Oppenheimer ise 174,2 milyon dolar elde etti. Barbie ve Oppenheimer haftası, Comscore'a göre tüm zamanların en büyük dördüncü hafta sonu, Avengers Endgame’den sonraki en büyük hafta sonu oldu. Barbie, ilk hafta sonunda 155 milyon dolarla ABD’de yılın en iyi açılışına imza atarken, Oppenheimer ise 80,5 milyon dolarla Christopher Nolan'ın Batman filmleri dışındaki en iyi açılış performansını gerçekleştirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Türkiye’de Barbie ve Oppenheimer’ın ilk gişe rakamları belli oldu