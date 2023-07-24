Türkiye’de Barbie ve Oppenheimer’ın ilk gişe rakamları belli oldu

Türkiye, ‘Barbenheimer’ haftasını sevdi
21 Temmuz tarihinde vizyona giren Barbie ve Oppenheimer, ilk hafta sonlarında Türkiye’de toplamda 757.488 kişi tarafından izlendi. İlk haftasında Barbie, 397.247 kişiyle buluşurken Oppenheimer ise 360.041 kişiye ulaştı. Barbie ve Oppenheimer, ilk hafta sonların sırasıyla 41.8 milyon TL ve 40.4 milyon TL gişe hasılatı elde etti.
Dünya geneline baktığımızda ise Barbie, 337 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederken Oppenheimer ise 174,2 milyon dolar elde etti. Barbie ve Oppenheimer haftası, Comscore'a göre tüm zamanların en büyük dördüncü hafta sonu, Avengers Endgame’den sonraki en büyük hafta sonu oldu. Barbie, ilk hafta sonunda 155 milyon dolarla ABD’de yılın en iyi açılışına imza atarken, Oppenheimer ise 80,5 milyon dolarla Christopher Nolan'ın Batman filmleri dışındaki en iyi açılış performansını gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: