Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020 yılında Türkiye’de kaç adet cep telefonu satıldığını açıkladı. 2020 yılında 10 milyon 600 bin adet cep telefonu satıldı. Kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalların tahmini miktarları da eklendiğinde yaklaşık 12 milyon adet telefon satıldı.
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Turnacı’nın açıklamalarına göre 2020’de satılan cep telefonlarının ortalama fiyatı 3600 TL olarak gerçekleşti. Bu tutar 2019’da 2400 TL’ydi. Bu seneki zamların ve gözetim belgesi kararının etkisiyle alt segmentteki telefonların fiyatı ciddi oranda arttı.
2020 başında pandeminin etkisiyle telefon satışları düşüşteydi ancak yılın sonrasında yukarı yönlü ivme yakalandı. 2021’de cep telefonu satışlarında yüzde 5 civarı artış olacağı öngörülüyor.
https://www.dunya.com/ekonomi/turkiyede-gecen-yil-cep-telefonlarina-ortalama-3-bin-600-tl-harcandi-haberi-605845 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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