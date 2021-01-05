Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı

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Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020 yılında Türkiye’de kaç adet cep telefonu satıldığını açıkladı. 2020 yılında 10 milyon 600 bin adet cep telefonu satıldı. Kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalların tahmini miktarları da eklendiğinde yaklaşık 12 milyon adet telefon satıldı.

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Turnacı’nın açıklamalarına göre 2020’de satılan cep telefonlarının ortalama fiyatı 3600 TL olarak gerçekleşti. Bu tutar 2019’da 2400 TL’ydi. Bu seneki zamların ve gözetim belgesi kararının etkisiyle alt segmentteki telefonların fiyatı ciddi oranda arttı.

2020 başında pandeminin etkisiyle telefon satışları düşüşteydi ancak yılın sonrasında yukarı yönlü ivme yakalandı. 2021’de cep telefonu satışlarında yüzde 5 civarı artış olacağı öngörülüyor.

https://www.dunya.com/ekonomi/turkiyede-gecen-yil-cep-telefonlarina-ortalama-3-bin-600-tl-harcandi-haberi-605845

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