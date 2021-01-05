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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı

    MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020 yılındaki cep telefonu satışlarına ilişkin verileri açıkladı. 2020 yılında 10 milyon 600 bin adet cep telefonu satıldı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı
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    Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020 yılında Türkiye’de kaç adet cep telefonu satıldığını açıkladı. 2020 yılında 10 milyon 600 bin adet cep telefonu satıldı. Kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalların tahmini miktarları da eklendiğinde yaklaşık 12 milyon adet telefon satıldı.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak"

    Turnacı’nın açıklamalarına göre 2020’de satılan cep telefonlarının ortalama fiyatı 3600 TL olarak gerçekleşti. Bu tutar 2019’da 2400 TL’ydi. Bu seneki zamların ve gözetim belgesi kararının etkisiyle alt segmentteki telefonların fiyatı ciddi oranda arttı.

    2020 başında pandeminin etkisiyle telefon satışları düşüşteydi ancak yılın sonrasında yukarı yönlü ivme yakalandı. 2021’de cep telefonu satışlarında yüzde 5 civarı artış olacağı öngörülüyor.



    https://www.dunya.com/ekonomi/turkiyede-gecen-yil-cep-telefonlarina-ortalama-3-bin-600-tl-harcandi-haberi-605845 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    zero fear 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiyat ortalamasına bakınca milletin yarısı Xiaomi almış gibi gözüküyor.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolgabes64 (Tolga Besci) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    döneminin en üstü olan S8 kullanıyorum. 1 Sene önce düşürüp ekranını kırmıştım. hediye kaskonun da son haftasıydı şansa değiştirdim. 3 sene olmuş, tekrar ekran kırılır da 1500 lira ekran değişim ücreti çıkarsa ancak o zaman ben de ekranı oled olan herhangi bir cihazla yenilerim, siyah seviyesine takıntılıyım :) Teknolojiye meraklı biri olsam da günden güne telefonda yapılacak şeyler günümüze göre çok da gereksinim istemiyor. Alacak imkanım var ama ekstra yapabilecek bir şeyim kalmadı, kamera desen sosyal medyada her swipe birinin ya kendini tanıtması ya da ürün reklamı oldu ve profesyonel işlerle uğraşan zaten ona göre kamera satın alır. Genel iletişim uygulamaları da zaten her cihazda artık iyi çalışıyor, alo alo desen var e ne kaldı daha geriye yapılacak? Geliri olmayan arkadaşım da iphone 12 pro çıkmış diye onun hayaliyle nereden borç bulurum derdinde.
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    Angmarr_Ortadünya 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    6 senede 4 telefon değiştirdim. Hepsinin fiyatını toplasan İphone 8 yapmıyor :)
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    makine26 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yalan haber 2015 den beri değiştiremedim. Param artmıyor fiyatlar artıyor.
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    vs-fb (Vn S) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Eski telefonlar ne oluyor acaba. Ne kadarı iskartaya ayrılıyor. Adetler bu kadar yüksek ise bunun için acilen bir devlet politikası oluşturulması lazım. Inanılmaz bir gelir kapısı olur. Param olsa elektronik geri dönüşüm işine girerdim.
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    Gt95 (hakan dinler) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    okadar aç telefon mu almışız vay fakirler vay
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    zero fear 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiyat ortalamasına bakınca milletin yarısı Xiaomi almış gibi gözüküyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Stand Alone (The Power of Faith) 4 gün ( Mesaj Silindi ) zero fear
    Aynen benim de o dikkatimi çekti. Yani halkın aldığı telefonlar Android sistemi orta seviye cihazlardan ibaret durumda. "Herkesin elinde son model iPhone var" genellemesi eskide kalmış durumda.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    vergi sistemi değişmeli. ucuz telefonlara hayvan gibi vergi var. devletin amacı ne? ticaret açığını önlemek mi yoksa vatandaşın emdiği sütü burnun getirmek mi? işe yarar en ucuz telefon 2-2.5 lira. insanlar o kadar para verince üzerine 1-2 bin lira daha eklerim diye düşünüyor. 3bin liraya telefon alacak olan, o kadar para veriyorum bari 5bin liraya şunu alayım diyor. öyle de böyle de borca giriyorlar nasıl olsa. veya 1500'e kıytırıktan bir telefon alıyor. 3 gün sonra kasıyor diye yarı fiyatına satıp değiştiriyor. o yüzden piyasa çok saçma. 1 sene önce redmi note 7 1600 liraydı. devlet telefonun fiyatına göre vergi alsa ucuz telefonlara rağbet artar.
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    dodofran 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ehonomi çoh eyi yiğenim
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    3qzotix (bekir yıldız) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Başta rakam büyük gibi gelsede aslında normal. 40 milyon kişinin telefon ihtiyacı olsa 4 yılda bir telefon değiştirse bu rakam ortaya çıkıyor.
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    Holk (Holk Holk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Pazar büyük ama kimse israf olarak düşünmesin,2021 yılında akıllı telefonlar ihtiyaç olmuş durumda. Keşke fiyatlar daha da uygun olsa. 4 senedir aynı telefonu kullanıyorum. Kozmetik ve performans olarak iyi durumda değil...
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