Türkiye'de güneş enerjisinde aylık kapasite artış rekoru kırıldı

Yeni yönetmelik rekor artış getirdi
Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücündeki artışta Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişiklik önemli rol oynadı. Önceki yönetmeliğe göre lisanssız elektrik üretim tesisleriyle tüketim tesislerinin aynı dağıtım lisansı bölgesinde bulunması gerekirken son değişiklikle bu kısıtlama kaldırıldı. İlgili tesislere, üretim fazlası elektriği satma imkanı tanındı.
Yeni düzenlemeyle tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapma izni verildi. Böylece 500 megavat ve üzerinde büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Lisanssız santrallerin devreye girmesiyle birlikte güneş enerjisinde aylık artış rekoru kırıldı.
Karbon ayak izini düşürmek isteyen firmalar için lisanssız güneş santrallerine yöneliyor. Düşük maliyetlerle kurulum yapılıyor ve ihtiyaç duyulan enerji, yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. Fabrikalarda temiz enerji kullanımı için lisanssız santraller büyük önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.