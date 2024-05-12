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Tam Boyutta Gör Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre Nisan ayı sonunda Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 13,9 gigavata ulaştı. Mart ayına göre güneş enerjisi kurulu gücünde 1,3 gigavat artış gerçekleşti. Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücünde aylık kapasite artış rekoru kırıldı.

Yeni yönetmelik rekor artış getirdi

Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücündeki artışta Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişiklik önemli rol oynadı. Önceki yönetmeliğe göre lisanssız elektrik üretim tesisleriyle tüketim tesislerinin aynı dağıtım lisansı bölgesinde bulunması gerekirken son değişiklikle bu kısıtlama kaldırıldı. İlgili tesislere, üretim fazlası elektriği satma imkanı tanındı.

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Yeni düzenlemeyle tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapma izni verildi. Böylece 500 megavat ve üzerinde büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Lisanssız santrallerin devreye girmesiyle birlikte güneş enerjisinde aylık artış rekoru kırıldı.

Karbon ayak izini düşürmek isteyen firmalar için lisanssız güneş santrallerine yöneliyor. Düşük maliyetlerle kurulum yapılıyor ve ihtiyaç duyulan enerji, yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. Fabrikalarda temiz enerji kullanımı için lisanssız santraller büyük önem taşıyor.

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Türkiye'de güneş enerjisinde aylık kapasite artış rekoru kırıldı