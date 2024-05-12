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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de güneş enerjisinde aylık kapasite artış rekoru kırıldı

    Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünde Nisan ayında aylık 1,3 gigavat artış yaşandı. Aylık kapasite artış rekoru gerçekleşti. Kısa sürede bu kadar büyük artışın nedeni ne?
    Türkiye'de güneş enerjisinde aylık kapasite artış rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre Nisan ayı sonunda Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 13,9 gigavata ulaştı. Mart ayına göre güneş enerjisi kurulu gücünde 1,3 gigavat artış gerçekleşti. Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücünde aylık kapasite artış rekoru kırıldı.

    Yeni yönetmelik rekor artış getirdi

    Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücündeki artışta Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişiklik önemli rol oynadı. Önceki yönetmeliğe göre lisanssız elektrik üretim tesisleriyle tüketim tesislerinin aynı dağıtım lisansı bölgesinde bulunması gerekirken son değişiklikle bu kısıtlama kaldırıldı. İlgili tesislere, üretim fazlası elektriği satma imkanı tanındı.

    Yeni düzenlemeyle tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapma izni verildi. Böylece 500 megavat ve üzerinde büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Lisanssız santrallerin devreye girmesiyle birlikte güneş enerjisinde aylık artış rekoru kırıldı.

    Karbon ayak izini düşürmek isteyen firmalar için lisanssız güneş santrallerine yöneliyor. Düşük maliyetlerle kurulum yapılıyor ve ihtiyaç duyulan enerji, yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. Fabrikalarda temiz enerji kullanımı için lisanssız santraller büyük önem taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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