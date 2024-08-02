Türkiye'de Instagram'a erişim engellendi: Geçici mi yoksa kalıcı bir durum mu?

2 Ağustos 2024 (bugün) sabah saatlerinden itibaren, Türkiye genelinde Instagram'a erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Birçok kullanıcı, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamadıklarını belirtirken, erişim engelinin nedenine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinden yapılan sorgulamalar sonucunda, Instagram'ın Türkiye genelinde erişime kapatıldığı doğrulandı. BTK'nın açıkladığı bilgilere göre, bu erişim engeli 2 Ağustos 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı karara dayanıyor. Ancak, bu kararın gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
İlk etapta, kullanıcılar bu durumu platformun zaman zaman yaşadığı genel bir çökme problemi olarak değerlendirse de, BTK'nın resmi kaynaklarından yapılan sorgulama sonucu erişim engelinin olduğu anlaşıldı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir yankı uyandırırken, Instagram'ın ne zaman yeniden erişime açılacağı veya engelin ne kadar süreceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Erişim engelinin ardında hangi nedenlerin bulunduğu ve bu durumun ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik sürerken, BTK'dan veya yetkili diğer kurumlardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Gelişmeleri takip etmek isteyen kullanıcılar, alternatif sosyal medya platformları üzerinden bilgi paylaşımına devam ediyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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Instagram erişim engeli, İnstagram Çöktü Mü ve