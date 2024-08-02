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    Türkiye'de Instagram'a erişim engellendi: Geçici mi yoksa kalıcı bir durum mu?

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılması, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Peki bu durum geçici mi yoksa kalıcı mı?

    Türkiye'de Instagram'a erişim engellendi Tam Boyutta Gör

    2 Ağustos 2024 (bugün) sabah saatlerinden itibaren, Türkiye genelinde Instagram'a erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Birçok kullanıcı, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamadıklarını belirtirken, erişim engelinin nedenine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinden yapılan sorgulamalar sonucunda, Instagram'ın Türkiye genelinde erişime kapatıldığı doğrulandı. BTK'nın açıkladığı bilgilere göre, bu erişim engeli 2 Ağustos 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı karara dayanıyor. Ancak, bu kararın gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

    İlk etapta, kullanıcılar bu durumu platformun zaman zaman yaşadığı genel bir çökme problemi olarak değerlendirse de, BTK'nın resmi kaynaklarından yapılan sorgulama sonucu erişim engelinin olduğu anlaşıldı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir yankı uyandırırken, Instagram'ın ne zaman yeniden erişime açılacağı veya engelin ne kadar süreceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    Erişim engelinin ardında hangi nedenlerin bulunduğu ve bu durumun ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik sürerken, BTK'dan veya yetkili diğer kurumlardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Gelişmeleri takip etmek isteyen kullanıcılar, alternatif sosyal medya platformları üzerinden bilgi paylaşımına devam ediyorlar.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    10526 kez okundu.
    44 kişi, toplam 47 yorum yazdı.

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    Instagram erişim engeli, İnstagram Çöktü Mü ve
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