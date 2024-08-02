Türkiye'de Instagram'a erişim engellendi: Geçici mi yoksa kalıcı bir durum mu?

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2 Ağustos 2024 (bugün) sabah saatlerinden itibaren, Türkiye genelinde Instagram'a erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Birçok kullanıcı, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamadıklarını belirtirken, erişim engelinin nedenine dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinden yapılan sorgulamalar sonucunda, Instagram'ın Türkiye genelinde erişime kapatıldığı doğrulandı. BTK'nın açıkladığı bilgilere göre, bu erişim engeli 2 Ağustos 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı karara dayanıyor. Ancak, bu kararın gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

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İlk etapta, kullanıcılar bu durumu platformun zaman zaman yaşadığı genel bir çökme problemi olarak değerlendirse de, BTK'nın resmi kaynaklarından yapılan sorgulama sonucu erişim engelinin olduğu anlaşıldı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir yankı uyandırırken, Instagram'ın ne zaman yeniden erişime açılacağı veya engelin ne kadar süreceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Erişim engelinin ardında hangi nedenlerin bulunduğu ve bu durumun ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik sürerken, BTK'dan veya yetkili diğer kurumlardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Gelişmeleri takip etmek isteyen kullanıcılar, alternatif sosyal medya platformları üzerinden bilgi paylaşımına devam ediyorlar.

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