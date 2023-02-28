Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akıllı telefon ithalatında değişiklik yapıldı! Telefon fiyatları artabilir

    Akıllı telefon ithalatı için Ticaret Bakanlığı yeni bir karar aldı. Karar kapsamında akıllı telefon ithalatında uygulanan gözetim uygulamasının limiti artırıldı. Bu, ucuz telefonları etkiliyor.
    Oy Ver
    Akıllı telefon ithalatı değişti! Telefon fiyatları artabilir Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karar ile birlikte kapsamında akıllı telefon ithalatında uygulanan gözetim uygulamasının limiti artırıldı. Bu uygulama uygun fiyatlı telefonları doğrudan ilgilendirirken karar Resmi Gazete’de de yayınlandı.

    Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli sayısında “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” düzenlemesi gerçekleştirildi. Alınan karar kapsamında akıllı telefon ithalatı için gözetim uygulaması limiti adet başına 200 dolar seviyesinden 350 dolar seviyesine yükseltildi. Değişiklik 28 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek.

    Akıllı telefon ithalatında gözetim miktarı yükseldi

    Akıllı telefon ithalatı değişti! Telefon fiyatları artabilir Tam Boyutta Gör
    Bu karar ile birlikte değeri 350 dolar ve altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan bir gözetim belgesi ile yapılacak. Eğer gözetim belgesi Ticaret Bakanlığı’ndan alınmazsa değeri 200 dolar olan telefonun vergilendirmesi 350 dolar üzerinden yapılacak.

    Değeri 350 doların üstünde olan telefonlar elbette bu uygulamadan etkilenmeyecek. Bu karar, “uygun fiyatlı” dediğimiz akıllı telefonları ve dolayısıyla ithalatçılarını ilgilendiriyor. Dolayısıyla ek vergilerden etkilenmemek için ithalatçı firmaların ilgili gözetim belgesine sahip olmaları gerekiyor. Bu arada gözetim uygulamasının amacının ithalattan kaynaklı vergi kayıplarının önlenmesi olduğunu ve özellikle yerli üreticiyi koruması için 2020 yılında getirildiğini belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    bilgi@sayar 12 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai accent 1.3 admire yorumları broadway en çok tutulan modeli kös yetmezliği bitkisel tedavi amerika"ya kaçak girmenin cezası odak arttırıcı ilaç reçetesiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız