Akıllı telefon ithalatında değişiklik yapıldı! Telefon fiyatları artabilir

Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli sayısında “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” düzenlemesi gerçekleştirildi. Alınan karar kapsamında akıllı telefon ithalatı için gözetim uygulaması limiti adet başına 200 dolar seviyesinden 350 dolar seviyesine yükseltildi. Değişiklik 28 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek.
Akıllı telefon ithalatında gözetim miktarı yükseldi
Değeri 350 doların üstünde olan telefonlar elbette bu uygulamadan etkilenmeyecek. Bu karar, “uygun fiyatlı” dediğimiz akıllı telefonları ve dolayısıyla ithalatçılarını ilgilendiriyor. Dolayısıyla ek vergilerden etkilenmemek için ithalatçı firmaların ilgili gözetim belgesine sahip olmaları gerekiyor. Bu arada gözetim uygulamasının amacının ithalattan kaynaklı vergi kayıplarının önlenmesi olduğunu ve özellikle yerli üreticiyi koruması için 2020 yılında getirildiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.