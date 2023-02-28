Akıllı telefon ithalatında değişiklik yapıldı! Telefon fiyatları artabilir

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karar ile birlikte kapsamında akıllı telefon ithalatında uygulanan gözetim uygulamasının limiti artırıldı. Bu uygulama uygun fiyatlı telefonları doğrudan ilgilendirirken karar Resmi Gazete’de de yayınlandı.

Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli sayısında “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” düzenlemesi gerçekleştirildi. Alınan karar kapsamında akıllı telefon ithalatı için gözetim uygulaması limiti adet başına 200 dolar seviyesinden 350 dolar seviyesine yükseltildi. Değişiklik 28 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek.

Akıllı telefon ithalatında gözetim miktarı yükseldi

Tam Boyutta Gör Bu karar ile birlikte değeri 350 dolar ve altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan bir gözetim belgesi ile yapılacak. Eğer gözetim belgesi Ticaret Bakanlığı’ndan alınmazsa değeri 200 dolar olan telefonun vergilendirmesi 350 dolar üzerinden yapılacak.

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Değeri 350 doların üstünde olan telefonlar elbette bu uygulamadan etkilenmeyecek. Bu karar, “uygun fiyatlı” dediğimiz akıllı telefonları ve dolayısıyla ithalatçılarını ilgilendiriyor. Dolayısıyla ek vergilerden etkilenmemek için ithalatçı firmaların ilgili gözetim belgesine sahip olmaları gerekiyor. Bu arada gözetim uygulamasının amacının ithalattan kaynaklı vergi kayıplarının önlenmesi olduğunu ve özellikle yerli üreticiyi koruması için 2020 yılında getirildiğini belirtelim.

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