Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi

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Twitter daha önce ABD’li, Çinli ve Rus devlet yetkilileri için kullandığı etiketleri şimdi de Türk yetkililer için kullanmaya başladı başladı. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere 4 kişinin profiline “Türkiye devlet görevlisi” etiketi eklendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’nun hesaplarına “Türkiye devlet görevlisi”, Cumhurbaşkanlığının @tcbestepe Twitter hesabına ise “Türkiye devlet kurumu” etiketleri koyuldu. Bu etiketler, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara kendi dillerinde gösteriliyor.

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Önümüzdeki günlerde daha fazla hesaba etiket koyulacak. Diğer Bakanların ve hükümetle ilişki kişilerin profiline etiket gelecek. Bakanların yanı sıra Anadolu Ajansı gibi devlete bağlı ajanslara da etiket gelebilir. ABD, Çin ve Rusya’daki hükümet destekli medya kuruluşlarında “devlet destekli medya kuruluşu” etiketine yer veriliyor. Medya kuruluşlarındaki editörler ve gazetecilerden bazılarının profiline de etiket eklendi. Bu etiketi alan medya kuruluşlarının ve editörlerinin tweetleri önerilenler kısmına eklenmiyor. Öne çıkarılmıyor.

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Twitter, farklı ülkelerde yaşayan kişilerin devlet yetkilileri ve devlete bağlı medya kuruluşları hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için bu özelliği kullanıyor. Türkiye’nin yanı sıra Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Küba, Ekvador, Mısır, Honduras, Endonezya, İran, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yetkililerin profillerinde etikete yer veriliyor.

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