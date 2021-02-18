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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi

    Twitter daha önce Çin, ABD ve Rusya gibi ülkelerde kullanılan "Devlet görevlisi" etiketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın profiline ekledi.
    18 Şubat 2021, 16:30 (11 sa.)
    1,6b
    2
    14
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi
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    Twitter daha önce ABD’li, Çinli ve Rus devlet yetkilileri için kullandığı etiketleri şimdi de Türk yetkililer için kullanmaya başladı başladı. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere 4 kişinin profiline “Türkiye devlet görevlisi” etiketi eklendi.

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’nun hesaplarına “Türkiye devlet görevlisi”, Cumhurbaşkanlığının @tcbestepe Twitter hesabına ise “Türkiye devlet kurumu” etiketleri koyuldu. Bu etiketler, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara kendi dillerinde gösteriliyor.

    Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki günlerde daha fazla hesaba etiket koyulacak. Diğer Bakanların ve hükümetle ilişki kişilerin profiline etiket gelecek. Bakanların yanı sıra Anadolu Ajansı gibi devlete bağlı ajanslara da etiket gelebilir. ABD, Çin ve Rusya’daki hükümet destekli medya kuruluşlarında “devlet destekli medya kuruluşu” etiketine yer veriliyor. Medya kuruluşlarındaki editörler ve gazetecilerden bazılarının profiline de etiket eklendi. Bu etiketi alan medya kuruluşlarının ve editörlerinin tweetleri önerilenler kısmına eklenmiyor. Öne çıkarılmıyor.

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    Twitter, farklı ülkelerde yaşayan kişilerin devlet yetkilileri ve devlete bağlı medya kuruluşları hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için bu özelliği kullanıyor. Türkiye’nin yanı sıra Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Küba, Ekvador, Mısır, Honduras, Endonezya, İran, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yetkililerin profillerinde etikete yer veriliyor.



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fortune 4 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu twitter'da geçenlerde geert wilders'e okkalı bir sövdüm ve ban yedim.. bu adamı sevmiyorum cünkü boyalı kafasıyla ve koniçiva gibi tipiyle neo nazi takılıyor.. benim dedem bu heriften daha aryan tipliydi.. fakat herif bizim cumhurbaşkanına saydırıyor oradan.. bakın ben akpli değilim ama küfredilen cb chpli de olabilirdi.. onlar bizimkilere küfür ediyorsa ben de onlara sövebilmeliyim.. bu hakkımdır.. ben bu soytarıya sövdüm diye neden ban yiyorum? nerede kaldı ifade özgürlüğü? bu kadar da taraf olunmaz...
    Bu twitter'da geçenlerde geert wilders'e okkalı bir sövdüm ve ban yedim.. bu adamı sevmiyorum cünkü boyalı kafasıyla ve koniçiva gibi tipiyle neo nazi takılıyor...
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    2 Yanıt Yanıtla +21
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    WB 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pkk hesaplarina da terorist hesabidir ibaresi koysaniza.



    Diyarbakir annelerinin hesabini kapatmayi biliyorsunuz ama pkk hesaplarina dokundugunuz yok..
    Pkk hesaplarina da terorist hesabidir ibaresi koysaniza. Diyarbakir annelerinin hesabini kapatmayi biliyorsunuz ama pkk hesaplarina dokundugunuz ...
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    axiprens (Erhan Cılız) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergi sorumlusu yazsa daha İsabetli olur
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    G gssoner (Sait Soner Yıldız) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cumhuriyet kaldırıldı da haberimiz mi yok. Neden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Görevlisi değil de Türkiye Devlet Görevlisi yazıyor??
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küreselciler kendilerine hizmet etmeyen yerli ve milli hükümetleri susturmak için sosyal medyalarını çok iyi kullanıyor. Kimler trendlerde kimler banlanıyor bakınca çok iyi anlaşılıyor. Kendilerine hizmet edecek muhalif kesimi sosyal medyada gazlıyorlar.
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    T th9 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    mokoko bey engelliyorsunuz sonra gelip yanıt yazıyorsunuz :d nasıl cevap vericez size,özel mesajlarında kapalı
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    cocainbar (Cocain bar) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) th9
    mokoko benide engelledi kapagi takinca
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    P palamutix 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu islere dijital diktatorluk diyorlar .islerine gelmeyen herseyi blokluyorlar .kimi geri zekalilar da cb ye diktator sosyal medyaya demokrasi diyor boyle beyizsiz tipler var dunyada
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    WB 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pkk hesaplarina da terorist hesabidir ibaresi koysaniza.



    Diyarbakir annelerinin hesabini kapatmayi biliyorsunuz ama pkk hesaplarina dokundugunuz yok..
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    axiprens (Erhan Cılız) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergi sorumlusu yazsa daha İsabetli olur
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    Fortune 4 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu twitter'da geçenlerde geert wilders'e okkalı bir sövdüm ve ban yedim.. bu adamı sevmiyorum cünkü boyalı kafasıyla ve koniçiva gibi tipiyle neo nazi takılıyor.. benim dedem bu heriften daha aryan tipliydi.. fakat herif bizim cumhurbaşkanına saydırıyor oradan.. bakın ben akpli değilim ama küfredilen cb chpli de olabilirdi.. onlar bizimkilere küfür ediyorsa ben de onlara sövebilmeliyim.. bu hakkımdır.. ben bu soytarıya sövdüm diye neden ban yiyorum? nerede kaldı ifade özgürlüğü? bu kadar da taraf olunmaz...
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    cocainbar (Cocain bar) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Fortune 4
    Belki cumhurbaskani degildir akp baskanidir laf attigi. Olamaz mi?

    sey geldi aklima. Rte kilijdara akp kursusunden hakaret ediyor, kilijdar akp baskanina cevap veriyor adi cbna hakaret oluyor. Nereye cekersen oyle bir sistem
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