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    Anlık Bildirim

    Türkiye depremi, yer kabuğunda 300 km uzunluğunda çatlak oluşturdu

    Uydu görüntülerine göre, Kahramanmaraş merkezli ardı ardına meydana gelen yıkıcı deprem sonrasında yer kabuğunda 300km uzunluğunda çatlak oluştu.                        
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    Sentinel-1 deprem uydu görüntüleri Tam Boyutta Gör
    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş Pazarcık’ı sallayan ve 10 ili etkileyen depremin etkisi hâlâ sürüyor. Uydu görüntülerine göre, 20.000’den fazla can kaybı yaşadığımız iki güçlü depremin ardından Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında iki devasa çatlak oluştuğu ortaya çıktı.

    Araştırmacılar, yıkıcı depremlerden önce ve sonra Avrupa Dünya gözlem uydusu Sentinel-1 tarafından Akdeniz kıyısına yakın bölgenin görüntülerini karşılaştırarak yırtılmaları buldu.

    İki kırılmadan uzun olanı Akdeniz’in kuzeydoğu ucundan kuzeydoğu yönünde 300 kilometre uzanıyor. Çatlak, Pazartesi günü bölgeyi buran iki büyük sarsıntıdan ilki olan 04.17’de meydana gelen daha güçlü 7.7 büyüklüğündeki depremle oluştu. Yaklaşık dokuz saat sonra olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci sarsıntının da 125 km uzunluğunda çatlak oluşturduğu kaydedildi.

    Comet (İngiltere Deprem, Volkan ve Tektonik Gözlem ve Modelleme Merkezi) ekibine liderlik eden Profesör Tim Wright, bu tür kırılmaların genellikle güçlü depremlerden sonra ortaya çıktığını söylüyor. Bununla birlikte bu iki yarığın alışılmadık derecede uzun olduğunu, depremlerin de muazzam miktarda enerji açığa çıkardığını ekliyor. Wright, “Deprem ne kadar büyükse, fay da o kadar büyük ve çok kayar. Bu deprem fayı, katılarda kaydedilen en uzun faylardan biri. Ayrıca birkaç saat içinde bu kadar büyük iki depremin meydana gelmesi çok sıra dışı.” diyor.

    Uyduların uzaydan gözlemlediklerini doğrulayan yüzey çatlaklarının fotoğrafları da sosyal medya üzerinden paylaşılıyor:

    Kıbrıs’ın kuzeyindeki bu bölgede üç tektonik levha (Anadolu, Afrika ve Arap levhası) bir araya geldiğinden çok şiddetli depremlerin yaşanması kaçınılmaz. Uzmanlara göre, Pazartesi meydana gelen depremler yıkıcı etki bıraktı. 20.000’den fazla can kaybının yaşandığı bildirildi ve kurtarma operasyonları hâlâ sürüyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 9 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 14 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 18 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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