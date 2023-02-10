Türkiye depremindeki ölü sayısı Fukuşima nükleer felaketini geçti

Tam Boyutta Gör Ülkemizi vuran depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 19.300'ü aşarak Japonya'daki Fukuşima felaketinin neden olduğu ölümleri geride bıraktı.

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Fukuşima'da 9.0 şiddetinde deprem olmuştu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.8 büyüklüğündeki depremler, Türkiye yakın tarihin en ölümcül depremleri olarak gösteriliyor. Öte yandan Fukuşima felaketine ise 9.0 büyüklüğünde bir deprem ve ardından gelen tsunami neden olmuş ve Fukuşima Daiichi nükleer santralinde geniş çaplı yıkıma ve nükleer erimelere yol açmıştı.

Tam Boyutta Gör Fukuşima nükleer felaketinde öldüğü doğrulanan veya kayıp olarak listelenenlerin sayısı resmi olarak yaklaşık 18.500 olarak açıklanmıştı. Tsunami tarafından süpürülen kıyı kasabalarının ve köylerin çoğu ise 280 milyar dolar maliyetle yeniden inşa edilmiş ve on binlerce kişi bir daha evlerine dönememişti.

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