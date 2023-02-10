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    Türkiye depremindeki ölü sayısı Fukuşima nükleer felaketini geçti

    Türkiye'deki depremden ölenlerin sayısı 19 bin 300'ü aşarak Japonya'nın Fukuşima felaketinden kaynaklanan ölü sayısını geride bıraktı.                           
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    Türkiye depremindeki ölü sayısı Fukuşima nükleer felaketini geçti Tam Boyutta Gör
    Ülkemizi vuran depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 19.300'ü aşarak Japonya'daki Fukuşima felaketinin neden olduğu ölümleri geride bıraktı.

    Fukuşima'da 9.0 şiddetinde deprem olmuştu

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.8 büyüklüğündeki depremler, Türkiye yakın tarihin en ölümcül depremleri olarak gösteriliyor. Öte yandan Fukuşima felaketine ise 9.0 büyüklüğünde bir deprem ve ardından gelen tsunami neden olmuş ve Fukuşima Daiichi nükleer santralinde geniş çaplı yıkıma ve nükleer erimelere yol açmıştı.

    Türkiye depremindeki ölü sayısı Fukuşima nükleer felaketini geçti Tam Boyutta Gör
    Fukuşima nükleer felaketinde öldüğü doğrulanan veya kayıp olarak listelenenlerin sayısı resmi olarak yaklaşık 18.500 olarak açıklanmıştı. Tsunami tarafından süpürülen kıyı kasabalarının ve köylerin çoğu ise 280 milyar dolar maliyetle yeniden inşa edilmiş ve on binlerce kişi bir daha evlerine dönememişti.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    Normandia_06 49 dakika önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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