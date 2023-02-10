Türkiye depremindeki ölü sayısı Fukuşima nükleer felaketini geçti

Fukuşima'da 9.0 şiddetinde deprem olmuştu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.8 büyüklüğündeki depremler, Türkiye yakın tarihin en ölümcül depremleri olarak gösteriliyor. Öte yandan Fukuşima felaketine ise 9.0 büyüklüğünde bir deprem ve ardından gelen tsunami neden olmuş ve Fukuşima Daiichi nükleer santralinde geniş çaplı yıkıma ve nükleer erimelere yol açmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah