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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk güvenlik güçlerinin minik yardımcıları olacak insansız kara araçları göreve hazırlanıyor

    Savunma Sanayi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları kapsamında 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi
    6 gün
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk güvenlik güçlerinin minik yardımcıları olacak insansız kara araçları göreve hazırlanıyor
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    Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda atılabilen, pek çok engeli aşabilen, farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebilen hafif sınıf insansız kara araçlarının yerli olarak geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu kapsamda 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipinin geliştirildiğini açıkladı. Demir, geliştirilen araçların mağara, meskun mahal, çok katlı bina ve geniş arazi operasyonlarında güvenlik güçlerinin küçük yardımcıları olacağını belirtti.

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    İsmail Demir, gece ve gündüz şartlarında çalışabilecek araçlara keşif gözetleme, silah, haritalama modülü ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) dedektörü de takılabileceğini söyledi. Araçların kalifikasyon testlerinin tamamlandığını ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirildikten sonra seri üretime geçileceğini de sözlerine ekledi.

    Çalışmalar 3 ana kategoride gerçekleştiriliyor

    Hafif sınıf kategorisinde yer alan 1. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabiliyor, atılabiliyor. 1 kilogramdan hafif araçlar, uzaktan kumanda edilebiliyor.

    2. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içinde operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Atılabilen, merdiven çıkabilen, 3 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme modülü gibi faydalı yükler taşıyabiliyor, tam otonom, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak görev yapabiliyor.

    3. Seviye İnsansız Kara Araçları ise toprak yol, oyuk, mağara ve benzeri ortamlarda keşif-gözetleme kabiliyetiyle birlikte geniş arazi bölgelerinin ve meskun mahalde bulunan oda/alanların operasyon öncesi karar destek sağlamak ve emniyet almak maksadıyla haritalanmasını yapabiliyorlar. Merdiven çıkabilen, 6 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme, genişletilmiş gözetleme, haritalama, KBRN modülleri taşıma gibi görevler icra edebiliyor. Araçlar, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak komuta edilebiliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-mini-askerleri-goreve-hazirlaniyor/1665567 Yorum Yaz
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    "Yerli motorcular" üşüşür birazdan!

    Neyse onlar gelmeden yorumumu yazıp kaçayım; hayrlı olsun inşaallah daha da iyiye ve ileriye gideriz bu konularda, teknolojide..
    "Yerli motorcular" üşüşür birazdan! Neyse onlar gelmeden yorumumu yazıp kaçayım; hayrlı olsun inşaallah daha da iyiye ve ileriye gideriz bu konularda, t...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    interwap 6 gün
    Çok başarılı görünüyorlar. Umarım sahada da bu şekilde başarı gösterirler.
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    "Yerli motorcular" üşüşür birazdan!

    Neyse onlar gelmeden yorumumu yazıp kaçayım; hayrlı olsun inşaallah daha da iyiye ve ileriye gideriz bu konularda, teknolojide..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Spider_hip 6 gün dr-erkam89
    "Motoru yerli mi?" cilerin hepsinin de kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bir ara yerli ve milli diye çok suyunu çıkarttılar. Hatta her habere %100 yerli falan yazmaya başladılar ama bir çoğunun olmadığı ortaya çıktı. Bu da tepki yarattı. %100 demek, %100 demektir. Sonra baktılar ki millet yemiyor, abartmayı kestiler. Yandex altyapılı yaaani leri google teması scriptleri geliyooo diye sözde %100 yerli ve milli arama motoru diye yedirmeye kalktılar. Hatta bir ara bu 5 dolarlık salak tema için bakanlıktan bilmem kaç yüz bin dolarlar teşvik alındığı falan söylentisi çıktı, e herkes haklı olarak tepki gösterdi. Bazı avanaklar hatta google scriptini falan bile savunmaya çalıştı, bir yerden başlamak lazım falan diyen cahiller çıktı. Yahu tema dedik, başlama bile yok, direk dolandırıcılık dedik, bir de %100 yerli diye yedirmeye çalışıyorlar dedik ama cahile tabi ne desen boş. Onun dışında savunma sanayiindeki gelişmeler çok iyi. Bunların hepsini teröristlerin başında patlatmak lazım.
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    RaptorFX 6 gün
    Bu konuda biraz geçiktik. İHA ve SİHAlardaki seviyenin çok gerisindeyiz.
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