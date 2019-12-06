Türk güvenlik güçlerinin minik yardımcıları olacak insansız kara araçları göreve hazırlanıyor

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Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda atılabilen, pek çok engeli aşabilen, farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebilen hafif sınıf insansız kara araçlarının yerli olarak geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu kapsamda 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipinin geliştirildiğini açıkladı. Demir, geliştirilen araçların mağara, meskun mahal, çok katlı bina ve geniş arazi operasyonlarında güvenlik güçlerinin küçük yardımcıları olacağını belirtti.

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İsmail Demir, gece ve gündüz şartlarında çalışabilecek araçlara keşif gözetleme, silah, haritalama modülü ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) dedektörü de takılabileceğini söyledi. Araçların kalifikasyon testlerinin tamamlandığını ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirildikten sonra seri üretime geçileceğini de sözlerine ekledi.

Çalışmalar 3 ana kategoride gerçekleştiriliyor

Hafif sınıf kategorisinde yer alan 1. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabiliyor, atılabiliyor. 1 kilogramdan hafif araçlar, uzaktan kumanda edilebiliyor.

2. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içinde operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Atılabilen, merdiven çıkabilen, 3 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme modülü gibi faydalı yükler taşıyabiliyor, tam otonom, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak görev yapabiliyor.

3. Seviye İnsansız Kara Araçları ise toprak yol, oyuk, mağara ve benzeri ortamlarda keşif-gözetleme kabiliyetiyle birlikte geniş arazi bölgelerinin ve meskun mahalde bulunan oda/alanların operasyon öncesi karar destek sağlamak ve emniyet almak maksadıyla haritalanmasını yapabiliyorlar. Merdiven çıkabilen, 6 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme, genişletilmiş gözetleme, haritalama, KBRN modülleri taşıma gibi görevler icra edebiliyor. Araçlar, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak komuta edilebiliyor.

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