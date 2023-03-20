Türkiye'nin en güçlü motoru TEI-TF6000 bu yıl çalıştırılacak

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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TF6000 turbofan motorunun ilk çalıştırılma tarihi hakkında yeni açıklama yapıldı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, bu yıl içerisinde TEI-TF6000 motorunun üretilip çalıştırılacağını duyurdu.

TEI-TF6000, 6000 libre (lbf) itki verecek ve böylece Türkiye’nin en güçlü motoru olacak. Hava araçlarında ve enerji üretiminde kullanılacak. Bu motorun ardından bin librelik TEI-TF10000 motoru geliştirilecek. Her iki motordan elde edilecek deneyim ile beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak için yerli motor geliştirilecek. Milli Muharip Uçak’ın 2028’de yerli motorla seri üretime girmesi hedefleniyor.

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TEI-TF6000’ün çalıştırılma tarihi hakkında konuşan TEI Genel Müdürü Akşit, “Bir aksilik olmazsa yaz sonu, sonbahar gibi motorumuzu çalıştırmayı hedefliyoruz. Bu motoru çalıştıracağız ki burada yaptığımız tasarımın ne kadar iyi çalıştığını göreceğiz. TEI-TF6000 motorunu bir nevi teknoloji kazanım motoru olarak kurguladık.”

TEI-TF6000'in gerçek anlamda bir askeri turbofan motoru olduğunu anlatan Akşit, şunları söyledi:

"Küçük ölçekli de olsa bir savaş uçağı motoru. Tamamen özgün olarak TEI tarafından tasarlanıp geliştirildi. Milli Muharip Uçak için çok daha yüksek isterleri olan, teknolojinin en üst noktasında bir motor isteniyor. Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak. Adım adım gidiyoruz. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 bizim için öğrenme motorlarıdır. Teknoloji geliştirme, validasyon ve yetenek kazanma motorları... Motorlarımız, Milli Muharip Uçak'ın motorunun Türkiye'de yapılabilmesi için çok önemli bir adım. Ekibimize ciddi özgüven kazandırdı. Artık, Milli Muharip Uçak'ın motorunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz. Art yakıcısız 6 bin ya da 10 bin librelik bu motor hem Kızılelma'da hem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği İHA olan Anka-3'te, gerekirse hızlı milli hücum botlarda çok yönlü kullanılabilecek, milli ekonomiye katkısı olacak güzel bir motor olacak."

TE-TF6000 özellikleri

Kuru İtki Değeri: 6000 lbf

Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h

By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08

Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)

Fan: 2 Stage Axial

Kompresör: 6 Stage Axial

Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT

Yanma Odası: Through Flow

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