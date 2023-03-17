Milli Muharip Uçak’ın pist üstü yüksek kaliteli fotoğrafları yayınlandı

Tam Boyutta Gör Birkaç saat önce Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, ilk defa hangardan çıktı ve piste adımını attı. Bu anlara ilişkin görselleri sizlerle paylaşmıştı ve şimdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yüksek kaliteli görselleri yayınladı.

Yüksek kaliteli görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Milli Muharip Uçak’ın ilk olarak 18 Mart tarihinde tören eşliğinde hangardan çıkması planlanmıştı ancak buna rağmen MMU, hangardan çıkartılarak kendi motorlarıyla taksi testini gerçekleştirdi. Bu anlara ilişkin fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." notuyla paylaşıldı.

Yarın daha fazlası gelecek

AA’nın haberine göre MMU, yarın motor çalıştırarak hangardan çıkacak. Muhtemelen fotoğrafların yanında video içerikleri de paylaşılacaktır. TUSAŞ tarafından geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak, Türkiye’nin hava gücünün bel kemiği olan F-16 uçaklarının yerini alacak. 2030’lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının kademeli olarak envanterden çıkartılması ve ömürlerini doldurması bekleniyor.

Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı 6 sa. önce eklendi

Milli Muharip Uçak’ın öne çıkan özellikleri arasında düşük radar görünürlüğü, dahili silah yuvası (ki bu da düşük görünürlüğü destekliyor), yüksek manevra kabiliyeti, otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü yer alıyor. Milli Muharip Uçak’ın ilk uçuşu ise 2023 sonunda olacak.

Ancak belirtmek gerekiyor ki tüm bu testler esasında bir prototip üzerinde yapılıyor ve nihai modele kadar değişecek, eklenecek çok şey olabilir. Mevcut prototip modelde General Electric tarafından üretilen çift F-110 motoru kullanılıyor. Bu motor F-16 Fighting Falcon, F-14 ve F-2’lerde de kullanılıyor. Bunların yanı sıra TUSAŞ, 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretmeyi hedefliyor. 2028 yılında ise MMU’nun yerli motor ile seri üretime geçmesi planlanıyor.

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