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    Anlık Bildirim

    Milli Muharip Uçak’ın pist üstü yüksek kaliteli fotoğrafları yayınlandı

    Kısa bir süre önce TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak ilk taksi testini yapmıştı. Şimdi ise TF-X MMU’nun pist üstü yüksek kaliteli fotoğrafları yayınlandı.
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    tusaş mmu Tam Boyutta Gör
    Birkaç saat önce Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, ilk defa hangardan çıktı ve piste adımını attı. Bu anlara ilişkin görselleri sizlerle paylaşmıştı ve şimdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yüksek kaliteli görselleri yayınladı.

    Yüksek kaliteli görseller paylaşıldı

    milli muharip uçak Tam Boyutta Gör
    Milli Muharip Uçak’ın ilk olarak 18 Mart tarihinde tören eşliğinde hangardan çıkması planlanmıştı ancak buna rağmen MMU, hangardan çıkartılarak kendi motorlarıyla taksi testini gerçekleştirdi. Bu anlara ilişkin fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." notuyla paylaşıldı.

    Yarın daha fazlası gelecek

    AA’nın haberine göre MMU, yarın motor çalıştırarak hangardan çıkacak. Muhtemelen fotoğrafların yanında video içerikleri de paylaşılacaktır. TUSAŞ tarafından geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak, Türkiye’nin hava gücünün bel kemiği olan F-16 uçaklarının yerini alacak. 2030’lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının kademeli olarak envanterden çıkartılması ve ömürlerini doldurması bekleniyor.

    Milli Muharip Uçak’ın öne çıkan özellikleri arasında düşük radar görünürlüğü, dahili silah yuvası (ki bu da düşük görünürlüğü destekliyor), yüksek manevra kabiliyeti, otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü yer alıyor. Milli Muharip Uçak’ın ilk uçuşu ise 2023 sonunda olacak.

    tusaş milli muharip uçak
    Ancak belirtmek gerekiyor ki tüm bu testler esasında bir prototip üzerinde yapılıyor ve nihai modele kadar değişecek, eklenecek çok şey olabilir. Mevcut prototip modelde General Electric tarafından üretilen çift F-110 motoru kullanılıyor. Bu motor F-16 Fighting Falcon, F-14 ve F-2’lerde de kullanılıyor. Bunların yanı sıra TUSAŞ, 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretmeyi hedefliyor. 2028 yılında ise MMU’nun yerli motor ile seri üretime geçmesi planlanıyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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