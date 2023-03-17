Milli Muharip Uçak’ın pist üstü yüksek kaliteli fotoğrafları yayınlandı

AA’nın haberine göre MMU, yarın motor çalıştırarak hangardan çıkacak. Muhtemelen fotoğrafların yanında video içerikleri de paylaşılacaktır. TUSAŞ tarafından geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak, Türkiye’nin hava gücünün bel kemiği olan F-16 uçaklarının yerini alacak. 2030’lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının kademeli olarak envanterden çıkartılması ve ömürlerini doldurması bekleniyor.
Milli Muharip Uçak’ın öne çıkan özellikleri arasında düşük radar görünürlüğü, dahili silah yuvası (ki bu da düşük görünürlüğü destekliyor), yüksek manevra kabiliyeti, otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü yer alıyor. Milli Muharip Uçak’ın ilk uçuşu ise 2023 sonunda olacak.
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)