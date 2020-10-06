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    Sırbistan Cumhurbaşkanından Türk İHA'larına övgü: "Anlaşabilirsek satın almak istiyoruz"

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den İHA satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sırbistan Cumhurbaşkanından Türk İHA'larına övgü:
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    Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) operasyonlardaki başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

    Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengeleri değiştirmesiyle gündeme gelen Türk İHA'ları, pek çok ülkenin olduğu gibi Sırbistan'ın da dikkatini çekmiş durumda. Öyle ki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den İHA satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti.

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    Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz eden Vucic, İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini söyledi. Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı"

    Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz."

    Kanada menşeili kameraların Türkiye’ye satışına yasak geldi

    Türk İHA'ların Azerbaycan'daki başarısı bazı ülkeleri İHA satın alma düşüncesine iterken, bazıları da bu araçları "orantısız güç" olarak nitelendiriyor. Örneğin Kanada, kısa süre önce Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek Bayraktar TB2 ve ANKA'da kullanılan Kanada menşeili kameraların Türkiye'ye satışının yasaklandığını duyurdu.



    https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sirbistan-turkiyeden-iha-satin-almayi-planliyor/1996724 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    venomboy_85 2 hf. en beğenilen
    Lütfen böyle haberler yapmayın.
    Ondan sonra içimizdeki İrlandalılar geliyor ve Aselsan'ın yaptığı CATS sistemlerinden haberleri olmadan, Kanada'nın ambargosuna seviniyor.
    TEI'nin yaptığı PD-170 turboşaft motordan haberleri olmadan motor Ukrayna'dan diyorlar vs vs. ))
    Lütfen böyle haberler yapmayın. Ondan sonra içimizdeki İrlandalılar geliyor ve Aselsan'ın yaptığı CATS sistemlerinden haberleri olmadan, Kanada'nın ambargosu...
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    2 Yanıt Yanıtla +31
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    Gordon Gekko (Göker ) 2 hf. (düzenlendi)
    Bazı arkadaşlar "sevinmeyi" ve "eleştirmeyi" karıştırıyor sanırım. Bir Türk olarak kendi hava savunma sistemlerimizi yapıyor olmamız neden gururlandırmasın ya :) PR bile olsa oldukça büyük bir reklam olmuş ki ihracat yapıyoruz. Ayrıca PR konusunda da Türkiye oldukça eksik kalmıştı, kendimizi geliştirdik iyi oldu açıkçası. Amerika yıllarca dandik silahlarını bu yöntemle dünyaya sattı. (Bizimki kesinlikle dandik demiyorum. Aksine oldukça kullanışlı, mantıklı araçlar. Yanlış anlaşılmasın)
    Yıllarca yerli ve milli kisvesi altında dönen politikayı eleştirdi millet. Bu eleştiriler bile iha'ların bileşenlerini "gerçekten" yerlileştirmekte etkili oluyor diye düşünüyorum. Zira bunlar yapıcı eleştirilerdir. "Neden kamerasını biz yapmıyoruz?" deyince kıskançlık, çekememezlik, hasetlik geliyorsa insan önce bu duyguların nereden cereyan ettiğini kendinde aramalı. Politikada insanlar yıllardır birbirine düşman ediliyor sanırım bu yüzden farklı görüşte olan iki taraf birbirinden her geçen gün uzaklaşıyor.
    Diğer taraftan başarılı iş olduğunda biz yaptık ekonomi deyince dış güçler. İnsanların gerçek başarılara bile inancı kalmadı, biraz tutarlı olmak lazım.
    Bu sistemler bizim milli değerlerimiz. Bu değerlere sahip çıkıldığı/geliştirildiği kadar eğitime, adalete, doğaya ve "ülkenin vatandaşlarına" yatırım yapılmasını bekleriz.
    Bazı arkadaşlar "sevinmeyi" ve "eleştirmeyi" karıştırıyor sanırım. Bir Türk olarak kendi hava savunma sistemlerimizi yapıyor olmamız neden gururlandırmasın ya :...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bosnaya karşı kullanılsın diye mi, turkiye böyle bir hata yapmamalı.
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    mustafaaydemirr (deneme ) 3 gün
    Toplama diyenler bu zamana kadar neden yapmadıla acaba Allah aşkına bir kerede mutlu olun be kardeşim 🤦‍♂️
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    Skywalkerx 1 hf. (düzenlendi)
    Yerli ihay mış
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    Alqu 1 hf.
    Ey sırbistan sen kimsin amerigaya satacağız.

    Paşa paşa kapımıza gelip abe bize iha siha sat diyecekler. Donald kapımızda yalvaracak yalvaracak haddinizi bileceksiniz.
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Sırbistan'la da dost oluruz, sonra bi kavga filan ederiz.. Sonra ASELSAN moruq tayfa buna da bir kılıf uydurur.
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    Ertannl07 (Ertan turkarslan) 2 hf.
    Satılması taraftarı değilim ama onlar işini biliyordur ermenilere silah satıyorlar yunanlılarla araları iyi birileri de havlıyor bu güne kadar neredeydiniz de yapmadınız yapılıncada ben daha iyisini yaparım diyorsunuz bi gidin başımızdan
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    Guaire (Tayfun ) 2 hf.
    Hemen politik skor peşinde koşanlar üşüşmüş.Sırbistan Yunanistan'ın yakın müttefikidir. Sırbistan'a satarsanız Yunanlılar gelir didik didik inceler diyen olmamış.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Yerli üretim değil diyen akıllı artık bitin ya. ABD üretimi f35 20 ülkeden parça alıyor. Bir volvo, Ford, BMW 30 ülkeden parça alıyor. Tasarım ve teknoloji seninse yei uretimdir anlayın be artık
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf. DH Misafiri
    Tasarım ve teknoloji senin değil ki hiçbir zaamanda olmayacak !! Sadece ucuz işçiliğin var o kadar.Unutmadan birde senin ülkenden çıkan ham madden var İşcilerinin başında da abd li mühendisler var Adamlar hem ham maddeni sömürüyor hem ucuz işçiliğini.Kusura bakmada bu ülkede toplu iğne bile üretilmiyor üretilemezde olanlarda Çin'den geliyor.Hayal aleminde gezmeye devam et sen süper güç olursun belki bir gün
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Kiminin başına açılan bir dert, kimine umut oluyor. Azerbaycan'daki kardeşlerimize Allah sabır ve güç versin. Bu şekilde hem onlara destek oluyoruz hem de kendimiz gelişiyoruz.
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    ozanbey86 2 hf. (düzenlendi)
    Selçuk başkana devlet övünç madalyası verilmeli domatesten sonra çok üst düzey olan elektronik karmaşık bir teknoloji ürünü ihracatı yapılıyor gurur verici lakin sırplara satılmamalı
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf. (düzenlendi)
    Parasını bana peşin versinler ben İHA'ların daha iyisini toplarım Sonuçta toplama o yerli üretim felan değil
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    Ertannl07 (Ertan turkarslan) 2 hf. Normandia_06
    Sabah açken mi akşam tokken mi aklınıza adam yapınca mı düştü yürü bi git
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    5566 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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