Sırbistan Cumhurbaşkanından Türk İHA'larına övgü: "Anlaşabilirsek satın almak istiyoruz"

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Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) operasyonlardaki başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengeleri değiştirmesiyle gündeme gelen Türk İHA'ları, pek çok ülkenin olduğu gibi Sırbistan'ın da dikkatini çekmiş durumda. Öyle ki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den İHA satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti.

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Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz eden Vucic, İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini söyledi. Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı"

Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz."

Kanada menşeili kameraların Türkiye’ye satışına yasak geldi

Türk İHA'ların Azerbaycan'daki başarısı bazı ülkeleri İHA satın alma düşüncesine iterken, bazıları da bu araçları "orantısız güç" olarak nitelendiriyor. Örneğin Kanada, kısa süre önce Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek Bayraktar TB2 ve ANKA'da kullanılan Kanada menşeili kameraların Türkiye'ye satışının yasaklandığını duyurdu.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sirbistan-turkiyeden-iha-satin-almayi-planliyor/1996724

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