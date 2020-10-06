Sırbistan Cumhurbaşkanından Türk İHA'larına övgü: "Anlaşabilirsek satın almak istiyoruz"

Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) operasyonlardaki başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor.
Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengeleri değiştirmesiyle gündeme gelen Türk İHA'ları, pek çok ülkenin olduğu gibi Sırbistan'ın da dikkatini çekmiş durumda. Öyle ki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den İHA satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti.İlginizi Çekebilir Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu
Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz eden Vucic, İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini söyledi. Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." şeklinde konuştu.
Ayrıca Bkz. "Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı"
Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz."
Kanada menşeili kameraların Türkiye’ye satışına yasak geldi
Türk İHA'ların Azerbaycan'daki başarısı bazı ülkeleri İHA satın alma düşüncesine iterken, bazıları da bu araçları "orantısız güç" olarak nitelendiriyor. Örneğin Kanada, kısa süre önce Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek Bayraktar TB2 ve ANKA'da kullanılan Kanada menşeili kameraların Türkiye'ye satışının yasaklandığını duyurdu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sirbistan-turkiyeden-iha-satin-almayi-planliyor/1996724 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ondan sonra içimizdeki İrlandalılar geliyor ve Aselsan'ın yaptığı CATS sistemlerinden haberleri olmadan, Kanada'nın ambargosuna seviniyor.
TEI'nin yaptığı PD-170 turboşaft motordan haberleri olmadan motor Ukrayna'dan diyorlar vs vs. ))
Yıllarca yerli ve milli kisvesi altında dönen politikayı eleştirdi millet. Bu eleştiriler bile iha'ların bileşenlerini "gerçekten" yerlileştirmekte etkili oluyor diye düşünüyorum. Zira bunlar yapıcı eleştirilerdir. "Neden kamerasını biz yapmıyoruz?" deyince kıskançlık, çekememezlik, hasetlik geliyorsa insan önce bu duyguların nereden cereyan ettiğini kendinde aramalı. Politikada insanlar yıllardır birbirine düşman ediliyor sanırım bu yüzden farklı görüşte olan iki taraf birbirinden her geçen gün uzaklaşıyor.
Diğer taraftan başarılı iş olduğunda biz yaptık ekonomi deyince dış güçler. İnsanların gerçek başarılara bile inancı kalmadı, biraz tutarlı olmak lazım.
Bu sistemler bizim milli değerlerimiz. Bu değerlere sahip çıkıldığı/geliştirildiği kadar eğitime, adalete, doğaya ve "ülkenin vatandaşlarına" yatırım yapılmasını bekleriz.