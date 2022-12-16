Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230 İHA hedefi başarıyla vurdu!

Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230-İHA ateşlendi
Paylaşılan bilgilere göre Akıncı TİHA’dan ateşlenen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-İHA, 100 kilometre üzerindeki hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Roketsan yaptığı açıklamada “Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz!” ifadelerini kullandı.
Çorlu’daki Baykar tesislerinden havalanan Akıncı TİHA’nın taşıdığı, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan ateşlediği TRG-230-İHA füzesi, otonom olarak süpersonik hıza erişerek hedefe minimum sürede ulaşmayı başarmış durumda. Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arasında olan TRG-230-İHA füzesi, hedefi yüksek hassasiye ve tam isabetle imha edebiliyor. Gerçekleştirilen atış, aynı zamanda Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.
TRG-230-İHA füze özellikleri
- Çap: 230 mm
- Füze ağırlığı: 215 kg
- Güdüm: ANS + LAB
- Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
- Menzil: 20 ila 150 kilometre
- Yakıt: Kompozit katı yakıt
- Vuruş Hassasiyeti: ≤ 10 m
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...