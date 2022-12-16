Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230 İHA hedefi başarıyla vurdu!

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-İHA başarıyla test edildi. İlk görüntüler Roketsan’ın resmi Twitter hesabından paylaşılarak kamuoyuna sunuldu. Bu arada TRG-230-İHA füzesinin Bayraktar’ın Akıncı TİHA’sından ateşlendiğini de belirtelim.

Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230-İHA ateşlendi

Paylaşılan bilgilere göre Akıncı TİHA’dan ateşlenen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-İHA, 100 kilometre üzerindeki hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Roketsan yaptığı açıklamada “Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz!” ifadelerini kullandı.

Çorlu’daki Baykar tesislerinden havalanan Akıncı TİHA’nın taşıdığı, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan ateşlediği TRG-230-İHA füzesi, otonom olarak süpersonik hıza erişerek hedefe minimum sürede ulaşmayı başarmış durumda. Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arasında olan TRG-230-İHA füzesi, hedefi yüksek hassasiye ve tam isabetle imha edebiliyor. Gerçekleştirilen atış, aynı zamanda Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.

TRG-230-İHA füze özellikleri

Çap: 230 mm

Füze ağırlığı: 215 kg

Güdüm: ANS + LAB

Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Menzil: 20 ila 150 kilometre

Yakıt: Kompozit katı yakıt

Vuruş Hassasiyeti: ≤ 10 m

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