Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi

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İnsansız hava araçları (İHA) ile gökyüzünde büyük bir sıçrama yakalayan Türkiye, bu konudaki başarısını mavi vatanda da sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda geliştirilen ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, suya indirildi.

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İHA, SİHA derken şimdi de silahlı insansız deniz aracı yani SİDA’ları konuşmaya başlıyoruz. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından üretilen Türkiye’nin ilk SİDA’sının ilk prototipinin deniz testlerine başlandı.

ULAQ SİDA özellikleri

ULAQ, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. Otonom sürüş özelliği bulunmuyor, uzaktan kontrol ediliyor ancak sonraki süreçte otonom özelliği eklenecek.

Materyal olarak gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kontrol edilebilecek.

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ULAQ, Roketsan tarafından üretlien CİRİT Lazer Güdümlü Füze ve Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistem L-UMTAS ile donatıldı. CİRİT ve L-UMTAS, 8 kilometre menzile sahip.

SİDA; farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek. Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA’larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA’lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek.

https://www.meteksan.com/tr/haberler/ulaq-mavi-vatan-ile-bulustu

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