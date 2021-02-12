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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi

    Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından üretilen Türkiye’nin ilk SİDA’sı ULAQ, deniz indirildi. ULAQ SİDA'nın özellikleri ve suya iniş görüntüleri haberimizde.
    12 Şubat 2021, 14:45 (Güncellendi, 5 gün)
    3,5b
    1
    24
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi
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    İnsansız hava araçları (İHA) ile gökyüzünde büyük bir sıçrama yakalayan Türkiye, bu konudaki başarısını mavi vatanda da sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda geliştirilen ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, suya indirildi.

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    İHA, SİHA derken şimdi de silahlı insansız deniz aracı yani SİDA’ları konuşmaya başlıyoruz. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından üretilen Türkiye’nin ilk SİDA’sının ilk prototipinin deniz testlerine başlandı.

    ULAQ SİDA özellikleri

    ULAQ, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. Otonom sürüş özelliği bulunmuyor, uzaktan kontrol ediliyor ancak sonraki süreçte otonom özelliği eklenecek.

    Materyal olarak gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kontrol edilebilecek.

    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi
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    ULAQ, Roketsan tarafından üretlien CİRİT Lazer Güdümlü Füze ve Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistem L-UMTAS ile donatıldı. CİRİT ve L-UMTAS, 8 kilometre menzile sahip.

    SİDA; farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek. Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA’larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA’lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek.



    https://www.meteksan.com/tr/haberler/ulaq-mavi-vatan-ile-bulustu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nihayet..



    Muhendisinden teknikerine tum calisanlari, ayrica milli savunma sanayini bugunlere getiren hukumetimizi alkisliyorum
    Yanıtla +40
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    ressi1 (Resul ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    f/p odaklı ağ tabanlı asimetrik çözümler geleceğin muharebe sahasını ana oyuncuları olacak, Ares ve Meteksan'ı tebrik etmek lazım .
    Yanıtla +23
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    venomboy_85 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    E evsiztospaa (Ali ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz şeyler gördükçe aşırı seviniyorum. Umarım nasip olur da bir gün ben de bu işlerin bir ucundan tutarım.
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    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapanların elleri dert görmesin.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    atmacanın tek bi bataryasının boyu zaten bunun kadar bir şey, bu boyutlardaki botlara mümkün değil öyle birşey. İlerde corvet büyüklüğünde otonom araçlar çıkarsa anca.
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    pspsexer (er kek) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    turkiye nin ilerlemesi yolunda basarilar...kimileri yapsak mi yapmasak mi ya da yapsak ne olacak diye bu ulkede birbirini yerken gozden kacirmamamiz gereken arada ne kadar teknoloji farki oldugudur..kosmamiz gerekiyor.kfx ucagi ucmus tebrikler fakat ruslarin acaip araclarina kadar ulasmamiz lazim..



    tiklayin



    https://www.youtube.com/results?app=desktop&search_query=ekranoplane



    ekranoplane ler su uzerinde 650 kilometre hiz yapabilen ucak gemi karisimi araclardir.



    maalesef ki rusya tarafina bakanimiz az..bu ulke incirlikteki bombalardan temizlenmemiz icin bizi sever gibi gorunebilir boyle bir hata yapsak dostluklari da aninda biter



    kisaca ruslar fuze uzay ve ucak teknolojilerinde o kadar ileri ki bu kategoride amerika yi bile solluyorlar sag ust kisma dikkat gercekten fark cok ne kadar hizli kosarsak o kadar iyi.



    ekranoplane sadece bir ornek acaip araclar deyince ruslar oldukca giriskenler.yol uzun.



    yani onu yapmasak iyiydi demeye kimsenin hakki yok boyle boyle yillarca frenlendik farki kapamazsak bizi kaparlar...herkes calismali.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ege gibi bol adalı ve koylu bir denizde her koya saklanabilecek neredeyse sahilde duracak fark edilmeden ateş açabilecek bir alet iyi kullanılırsa çok can yakar.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlara atmaca monte edilemiyor mu illa hücum bot mu olması gerekiyor ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Tonajını ve boyutunu arttırmanız gerekir. 4 tane Cirit 4x15=60 Kg (Pod hariç) 2 tane Umtas 2x37,5=75 kg. Atmaca füzesi ise 800 kg
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    N Numenorian Man 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel alet. İktidar bir çok konuda batırdı ama bu savunma sanayii meselesini yapıyor.

    Tabii bunlar parayla olan şeyler. Ekonomiyi düzeltmeleri gerek. Neyse birileri kudurmuştur yine hissiyatı geldi bile.
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    Aeris (Tolga Düzgün) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    "Q" harfi ne zaman alfabemize girdi?

    "Ulak - Aqua" benzetmesi yapmaya çalışmışlar sanırım ama bence güzel olmamış.
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    Concordato 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsansız devriye olayı aslında en çok köylere ve gece şehirlere lazım.

    Programla drone'u aç kamerayı sabah akşam devriye yapsın koy başına da masa başı elemanı acil durumda hemen ekip yönlendirsin.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni jenerasyona bomba gibi giriyoruz. İnşallah devamı da bu kararlılıkla gelir.
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    3530 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ulaq, meteksan savunma ve
    4 etiket daha ares tersanesi sida silahlı insansız deniz aracı Bilim ve Teknoloji
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