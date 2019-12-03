Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu

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Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı kuruldu. Bu sayede uzaya gönderilecek bileşenlerin uzayda karşılaşacağı parçacık radyasyonu etkilerine karşı test edilmesi sağlanacak. Daha önce bu testler yurt dışında yapılıyordu. Uzay çalışmalarında dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Bu test sistemi sayesinde Türkiye kendi geliştirdiği uyduları, yurt dışına göndermeden Türk topraklarında test edebilecek. Türkiye Uzay Ajansı’nın tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte geliştireceği ürünlerin radyasyon testleri de burada yapılabilecek.

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Uzay ortamının radyasyon etkileri, uyduların görev ömürlerinin kısalmasına ya da uyduların tamamen görev dışı kalmasına sebep oluyor. ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı ile proton hızlandırıcısından çıkan proton demetinin hem akısı hem de genişliği, farklı kullanıcıların gereksinimlerine uygun şekilde ayarlanabiliyor ve uzay ortamına uygun testler yapılabiliyor. Bu test altyapısıyla Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği güneş hücreleri, lityum iyon pil ve çok katmanlı yalıtım battaniyesi gibi İMECE uydusuyla uzaya gönderilecek ekipman ve malzemelerin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) standartlarına göre testleri gerçekleştirilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-ilk-uzay-radyasyonu-test-altyapisi-kuruldu/1662186