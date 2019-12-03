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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu

    Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı'nın kurulumu tamamlandı. Türkiye, kendi geliştirdiği uydu ve uzay bileşenlerinin radyasyon testini Türkiye'de yapabilecek.
    1 hf.
    2,5b
    1
    11
    Uzay
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu
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    Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı kuruldu. Bu sayede uzaya gönderilecek bileşenlerin uzayda karşılaşacağı parçacık radyasyonu etkilerine karşı test edilmesi sağlanacak. Daha önce bu testler yurt dışında yapılıyordu. Uzay çalışmalarında dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

    Bu test sistemi sayesinde Türkiye kendi geliştirdiği uyduları, yurt dışına göndermeden Türk topraklarında test edebilecek. Türkiye Uzay Ajansı’nın tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte geliştireceği ürünlerin radyasyon testleri de burada yapılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak"

    Uzay ortamının radyasyon etkileri, uyduların görev ömürlerinin kısalmasına ya da uyduların tamamen görev dışı kalmasına sebep oluyor. ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı ile proton hızlandırıcısından çıkan proton demetinin hem akısı hem de genişliği, farklı kullanıcıların gereksinimlerine uygun şekilde ayarlanabiliyor ve uzay ortamına uygun testler yapılabiliyor. Bu test altyapısıyla Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği güneş hücreleri, lityum iyon pil ve çok katmanlı yalıtım battaniyesi gibi İMECE uydusuyla uzaya gönderilecek ekipman ve malzemelerin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) standartlarına göre testleri gerçekleştirilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-ilk-uzay-radyasyonu-test-altyapisi-kuruldu/1662186 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip 1 hf. en beğenilen nexus can
    Sülalelerine milyonluk şirketleri transfer edeceklerine, Man Adasında şirket kurup milyonluk vergileri kaçıracaklarına bunlarla uğraşsınlar, o zaman biz aç gezmeye de razı oluruz. Ama aksi de oluyor, o zaman da kanımıza dokunuyor işte.
    Sülalelerine milyonluk şirketleri transfer edeceklerine, Man Adasında şirket kurup milyonluk vergileri kaçıracaklarına bunlarla uğraşsınlar, o zaman biz aç gezm...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    TncyKrmn 1 hf. Spider_hip
    Görende Man adasındaki bilmem ne şirketinin patronu sensin sanacak. :D Saraya giden chp'liyi de biliyorsan söylesene kamuoyu bilgilensin. Şu Kemal denen Zaatı muhteremin işkembeden attığı şeylere inanıyorsunuz , bari milletin içinde inandığınızı belli etmeyin. Altını dolduramadan işkembeyi sal ortaya.
    Görende Man adasındaki bilmem ne şirketinin patronu sensin sanacak. :D Saraya giden chp'liyi de biliyorsan söylesene kamuoyu bilgilensin. Şu Kemal denen Zaatı m...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Jose_Gökhan 1 hf. TncyKrmn
    Ak partililer topu halka sesleniş yapsa evet çaldık.Milyar liraları hesabımıza geçirdik diye, yine de savunacak bir kitlesiniz.Ondan siz yorum yapmayın.Sizin öyle bir yetkiniz yok.
    Ak partililer topu halka sesleniş yapsa evet çaldık.Milyar liraları hesabımıza geçirdik diye, yine de savunacak bir kitlesiniz.Ondan siz yorum yapmayın.Sizin öy...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    1 Avatar
    Biyturs_OnSr 1 hf.
    Müthiş bir gelişme. Sadece üretimde değil, test ve analiz alanlarında gelişme görmek çok iyi. Ancak ülkenin gündemi ele alındığında açıkçası buraya kaynak ayırarak eninde sonunda tıkanacağımızı düşünüyorum. Kılıcı yapmadan kınını yapmak gibi bir durum söz konusu.
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    Karbon 12 1 hf.
    Türkiye kendi geliştirdiği uyduları, yurt dışına göndermeden Türk topraklarında test edebilecek.


    Önceden test edemediği uyduları kendi geliştirebiliyordu yani?
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    Galaxy. 1 hf.
    Uzayla ilgilenmemiz güzel
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    KaleyDeskop 1 hf.
    saman beyinliler yine damlamoş, artık klişe oldunuz bir susun..
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    nexus can 1 hf.
    Welcome to Hayaller Diyarı
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Spider_hip 1 hf. nexus can
    Sülalelerine milyonluk şirketleri transfer edeceklerine, Man Adasında şirket kurup milyonluk vergileri kaçıracaklarına bunlarla uğraşsınlar, o zaman biz aç gezmeye de razı oluruz. Ama aksi de oluyor, o zaman da kanımıza dokunuyor işte.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    uydu, Uzay ve
    5 etiket daha parçacık radyasyonu test altyapısı uzay teknolojileri odtü Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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