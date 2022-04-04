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    Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı yüzde 48 arttı

    Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2022'nin ilk üç ayındaki ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48,6 arttı.                            
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    Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı yüzde 48 arttı
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    Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin Mart 2022 ihracat verileri açıklandı. Genel ihracat verilerine baktığımızda bu sene Mart ayında geçen seneye kıyasla yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiği görülüyor. Bu artış sayesinde Türkiye tarihinin en yüksek ilk çeyrek ve en yüksek aylık ihracat miktarına ulaşıldı.

    Mart 2022’de en çok ihracat yapan sektörlere baktığımızda 3 milyar dolara yakın ihracat ile kimya sektörü ilk sırada yer alırken, 2,7 milyar dolar ile otomotiv ve 2,3 milyar dolar ile çelik sektörü takip ediyor.

    Savunma ve havacılık sektörünün ilk çeyrekteki ihracatı 2021’e kıyasla yüzde 48,6 artışla 961 milyon dolar olarak gerçekleşti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    “Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48.6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

    Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum.”

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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