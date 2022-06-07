Türkiye'nin yeni İHA'sı Kargı ilk kez sergilendi

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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) Kargı, "EFES-2022 Tatbikatı" kapsamında ilk kez görücüye çıktı. Kargı Projesi, Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI iş birliği ile yürütülüyor. Projede hava aracı, yer sistemleri, seyrüsefer ve otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile yazılımı Lentatek tarafından geliştirildi.

Kargı, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip. Ayrıca stratejik öneme sahip çeşitli hedeflerin imhası da yine Kargı'nın görevleri arasında bulunuyor.

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Kargı, roket motoru sayesinde aynı zamanda saklama kutusu olarak kullanılan kanisterlerden fırlatılıyor. Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorlayan hava aracı, üzerindeki RF arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha edebilecek.

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Lentatek’in milli ve yerli olarak geliştirdiği hava aracı ve yer sistemleri ile ilk başarılı uçuşunu 2018'de gerçekleştiren Kargı’nın yabancı menşeili bileşenlerini yerlileştirme çalışmaları sonucunda RF arayıcı başlık ve tahrip sistemine ek olarak, uçuş motoru, fırlatma motoru (roket motoru), link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemleri de tamamen yerli olarak geliştirildi.

Kargı projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen roket motoru, hava aracı fırlatıldıktan sonra devreye girecek ve belli bir sürate ulaşıldıktan sonra gövdeden ayrılacak. Bunun ardından Kargı, TEI tarafından insansız hava araçları için geliştirilen PG50 iki zamanlı benzinli motorla yoluna devam edecek. Kargı projesinde seri üretimin yıl içerisinde başlaması planlanıyor.

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