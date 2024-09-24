Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisinde 2030 hedeflerini aşacak

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Tam Boyutta Gör Uluslararası sivil toplum kuruluşları Climate Analytics ve NewClimate Institute, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için kilit ülkelerde rüzgar ve güneş enerjisinde gereken artış hızını hesapladı.

Bu kapsamda, dünyadaki mevcut rüzgar ve güneş enerjisinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturan 11 ülkede, ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü analiz edildi. Türkiye, Çin, ABD, Hindistan, Avustralya, Brezilya, Almanya, Endonezya, Meksika, Nijerya ve Güney Afrika analiz edilen ülkeler oldu.

Analizde Türkiye'ye ilişkin bulgulara göre, ülkenin 2024 Eylül ayı itibarıyla 18 GW seviyesinde olan güneş enerjisi kapasitesinin 2028'de 39 GW'a ulaşacağı öngörülürken, 12 GW'lık rüzgar enerjisi kapasitesinin 18 GW'a yükseleceği öngörülüyor. Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'nda 2030'a kadar güneş enerjisi kurulu gücünün 33 GW'a, rüzgar enerjisi kurulu gücünün ise 18 GW'a ulaşma hedefi bulunuyor.

Dolayısıyla, Türkiye'nin 2030'a ilişkin mevcut rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerini büyük bir farkla aşacağı öngörülüyor. Analize göre, bu durum Türkiye'nin temiz enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadele için güneş ve rüzgar enerjisinde daha iddialı hedefler koyabileceğini gösteriyor.

2030'a kadar güneş ve rüzgar enerjisinin 3 katına çıkması gerekiyor

Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu olması için Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminin 2030'a kadar günümüz seviyesinin 3 katına çıkması gerekiyor. Bu da söz konusu dönemde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin sırasıyla 62 GW ve 27 GW'a yükseltilmesini gerektiriyor. Türkiye'nin bu kapasite artışını gerçekleştirmesi durumunda 2035'e yönelik ulusal hedeflerine 5 yıl erken ulaşabileceği hesaplanıyor.

Climate Analytics Kıdemli İklim ve Enerji Analisti Neil Grant, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'nin mevcut politika planları, 1,5 derece hedefiyle uyumlu ve gereken hıza ulaşmak için kolaylıkla biraz daha hızlanabilir. Ülke, bol yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için harika bir konumda." ifadelerini kullandı.

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Güneş enerjisi, 2050'de dünya elektriğinin yarısından fazlasını karşılayacak

Küresel iklim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye dahil söz konusu 11 ülkede ise 2030'a kadar mevcut hızından 5 kat, 2035'e kadar 8 kat daha hızlı büyümesi gerekiyor.

Bu ülkelerde kısa vadede rüzgar enerjisi kilit bir rol oynarken, güneş enerjisinin 2050 itibarıyla temel elektrik kaynağı haline gelmesi ve küresel elektrik üretiminin yarısından fazlasını karşılaması bekleniyor.

Çin, küresel hedeflere ulaşma yolunda kilit öneme sahip bir ülke konumunda. Rüzgar ve güneş enerjisinde 2030 hedeflerini 6 yıl erken başaran ve kurulu gücünü 1,2 TW'a yükselen Çin'in mevcut hızını sürdürmesi halinde 4,5 TW kapasiteye ulaşma ihtimali bulunuyor. ABD'nin ise rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini 2030'a kadar 5 kat büyüyerek 1,4 TW'a yükseltmesi gerekiyor.

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