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    Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisinde 2030 hedeflerini aşacak

    Uluslararası sivil toplum kuruluşları Climate Analytics ve NewClimate Institute, yaptıkları analizde Türkiye'nin 2030 için koyduğu yenilenebilir enerji hedeflerini rahatça geçeceğini belirtti.
    Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisinde 2030 hedeflerini aşacak Tam Boyutta Gör
    Uluslararası sivil toplum kuruluşları Climate Analytics ve NewClimate Institute, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için kilit ülkelerde rüzgar ve güneş enerjisinde gereken artış hızını hesapladı.

    Bu kapsamda, dünyadaki mevcut rüzgar ve güneş enerjisinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturan 11 ülkede, ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü analiz edildi. Türkiye, Çin, ABD, Hindistan, Avustralya, Brezilya, Almanya, Endonezya, Meksika, Nijerya ve Güney Afrika analiz edilen ülkeler oldu.

    Analizde Türkiye'ye ilişkin bulgulara göre, ülkenin 2024 Eylül ayı itibarıyla 18 GW seviyesinde olan güneş enerjisi kapasitesinin 2028'de 39 GW'a ulaşacağı öngörülürken, 12 GW'lık rüzgar enerjisi kapasitesinin 18 GW'a yükseleceği öngörülüyor. Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'nda 2030'a kadar güneş enerjisi kurulu gücünün 33 GW'a, rüzgar enerjisi kurulu gücünün ise 18 GW'a ulaşma hedefi bulunuyor.

    Dolayısıyla, Türkiye'nin 2030'a ilişkin mevcut rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerini büyük bir farkla aşacağı öngörülüyor. Analize göre, bu durum Türkiye'nin temiz enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadele için güneş ve rüzgar enerjisinde daha iddialı hedefler koyabileceğini gösteriyor.

    2030'a kadar güneş ve rüzgar enerjisinin 3 katına çıkması gerekiyor

    Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu olması için Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminin 2030'a kadar günümüz seviyesinin 3 katına çıkması gerekiyor. Bu da söz konusu dönemde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin sırasıyla 62 GW ve 27 GW'a yükseltilmesini gerektiriyor. Türkiye'nin bu kapasite artışını gerçekleştirmesi durumunda 2035'e yönelik ulusal hedeflerine 5 yıl erken ulaşabileceği hesaplanıyor.

    Climate Analytics Kıdemli İklim ve Enerji Analisti Neil Grant, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'nin mevcut politika planları, 1,5 derece hedefiyle uyumlu ve gereken hıza ulaşmak için kolaylıkla biraz daha hızlanabilir. Ülke, bol yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için harika bir konumda." ifadelerini kullandı.

    Güneş enerjisi, 2050'de dünya elektriğinin yarısından fazlasını karşılayacak

    Küresel iklim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye dahil söz konusu 11 ülkede ise 2030'a kadar mevcut hızından 5 kat, 2035'e kadar 8 kat daha hızlı büyümesi gerekiyor.

    Bu ülkelerde kısa vadede rüzgar enerjisi kilit bir rol oynarken, güneş enerjisinin 2050 itibarıyla temel elektrik kaynağı haline gelmesi ve küresel elektrik üretiminin yarısından fazlasını karşılaması bekleniyor.

    Çin, küresel hedeflere ulaşma yolunda kilit öneme sahip bir ülke konumunda. Rüzgar ve güneş enerjisinde 2030 hedeflerini 6 yıl erken başaran ve kurulu gücünü 1,2 TW'a yükselen Çin'in mevcut hızını sürdürmesi halinde 4,5 TW kapasiteye ulaşma ihtimali bulunuyor. ABD'nin ise rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini 2030'a kadar 5 kat büyüyerek 1,4 TW'a yükseltmesi gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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