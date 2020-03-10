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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye son 5 yılda silah satışını yüzde 86 arttırdı

    SIPRI raporuna göre Türkiye, silah ihracatını 2010-2014 arasındaki 5 yıla kıyasla 2015-2019 arasında yüzde 86 oranında arttırmayı başardı. İthalatını da ciddi ölçüde azalttı.
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye son 5 yılda silah satışını yüzde 86 arttırdı
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    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2015-2019’da dünyada silah satışıyla ilgili araştırma raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye’nin silah ihracatı arttı.

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    Raporda silah satışları 5 yıllık dilimde değerlendiriliyor. Türkiye 2015-2019 yıllarında bir önceki 5 yıllık dönem olan 2010-2014 yıllarına göre yurt dışında yüzde 86 daha fazla savunma sanayi satışı gerçekleştirdi. İthalatını önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı. Bu sayede yerli silah kullanımını ciddi ölçüde arttırmayı başardı.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere'de gönüllülere para karşılığında koronavirüs enjekte edilecek"

    En çok ABD'den aldık, Türkmenistan'a sattık

    Türkiye, 2015-2019 yıllarında dünya silah satışının yüzde 0.8’ini oluşturdu ve 14. sıraya yerleşti. Bu satışların yüzde 25’lik bölümü Türkmenistan’a, yüzde 12’si Umman’a ve yüzde 12’si Pakistan’a yapıldı.

    Türkiye, yüzde 1,8 payı ile en çok ithalat yapan 15. ülke konumunda. Silah alımının yüzde 38’ini ABD’den, yüzde 24’ünü İtalya’dan ve yüzde 19’unu İspanya’dan gerçekleştirdi.



    https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019_0.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 1 hf. en beğenilen
    Güçlü silah sanayi güçlü ordu demek oda güçlü dış siyaset demektir.



    Şu siha’larımız olmasa İdlib’te Bahar Kalkanı operasyonunu yapabilir miydik ? Yapmasaydık 1,5 milyon mülteci daha girmişti ülkeye.
    Güçlü silah sanayi güçlü ordu demek oda güçlü dış siyaset demektir. Şu siha’larımız olmasa İdlib’te Bahar Kalkanı operasyonunu yapabilir miydik ...
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    pcwolf28 1 hf. gun
    Yapmadan kaç milyon girdi?
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    Guest-92A2F8722 1 hf. gun
    Hikaye anlatıyorsun. Suriyede iç savaş çıkmadan önce sınırdaki mayınlar neden israil şirketine temizletildi.o zamanki yalanda sınırda tarım yapılacak dendi. Onlarda yalan çıktı.



    Arap baharı önceden planlanmıştı badem bıyıklılarda iktidarda kalmak için kendi ülkesini sattı.
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    kuasudba 1 hf.
    orduyu parçalayan zihniyetin yerli silahlar ile övünmesi kadar ironik bir şey yok.



    tarih yazacak bunların hepsini.
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    pcwolf28 1 hf. gun
    Yapmadan kaç milyon girdi?
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    yaman01 ( yaman) 6 gün
    Savaşlar her ne kadar kötü olsa da ister istemez teknolojinin önünü açıp ivmesini arttırıyor. Dünyanın en gelişmiş ordusuna sahip olan ülkenin teknoloji konusunda da bir numara olması tesadüf değil. Gerçi onların teknolojileri 2. dünya savaşında Almanya'dan arakladıları teknolojiye dayanıyor fakat iyi geliştirdiler. Bizde aynı şekilde silah sanayisine önem vermeliyiz.
    Özellikle iha teknolojisinin üzerine düşmemiz lazım. Silah sanayimiz bu ivmeyle hızlanmaya devam ederse torunlarımız ve sonraki nesiller bizim yaşadığımız Türkiye'den çok daha gelişmiş bir Türkiye'de yaşar.
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Daha da ilerlenmeli. Özellikle bu sürü şeklinde insansız hava araçları çok hoşuma gitti.
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    Rocksolidv (Soul ) 1 hf.
    100 yıl yatmış ülke bir anda uyanıp koştur koştur silah üretilmeye çalışılıyor şaka gibi..
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    Jose_Gökhan 1 hf.
    Bu çok güzel bir gelişme fakat fındık ihracatından gelen gelir yıllık bazda halen daha yüksek savunma sanayisine göre.Tarım çok daha önemli.Oralara daha fazla yatırım gerekiyor.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    İtalyanlar en çok satışı bize yapmış. Acaba satışta Atak helikopteri mi etkili oldu?
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf.
    Halka da satışı kolay olsa keşke. Alıp saklamak lazım bu coğrafyada bir ikinci ordunun silahsızlaştırılması operasyonunu yaşamamalıyız.
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    kuasudba 1 hf.
    orduyu parçalayan zihniyetin yerli silahlar ile övünmesi kadar ironik bir şey yok.



    tarih yazacak bunların hepsini.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    sefa1451 (sefa mehmet) 1 hf.
    10 eksinin yanında 1 + ne diyelim teşekkürler.
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Yıllar önce bir seminerde ilaç şirketinde üst düzey yöneticilik de yapan bir hoca şöyle demişti: Şu 3 sektörü elinde tutan ülke güçlü ülkedir; Enerji, Sağlık ve Silah.



    Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin, son seçenek savaş kalana kadar tek bir mermi bile atılmasın isterim ama silah sektörünün ülkelerin ekonomilerindeki önemi çok büyük.
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    bir yerden başlamak lazımdı ve son 10 yılda belli bir ivme sağlandı savunma sanayisinde.

    Her ülkede en çok maliyet ve para harcanan alan savunma ve silah sanyisidir.Bir silah yada araç üretilirken çok ciddi ve uzun test süreçleri yaşanır.Bu durumda ister istemez ekonomiyi zorlar.

    son 5 yıllık verilere görede ivme yakalamamız sevindirici.Suriyedeki son operasyonlar sonrası siha ve iha kuvvetimizin dünyada reklamıda oldu zira ilk kez bu denli yoğun drone saldırıları bahar pınarı harekatı sırasında yapıldı.

    Elbette bu durum savaş uçağı yapımı noktasında savunma sanayiyi motive edecektir ancak unutulmamalırki savaş uçağı envanterimiz 8-10 yıl önceden seri üretime geçemez şu şartlar içinde,yani bu alandaki gelişmiş ülkelere göre daha gerideyiz ancak jeopolitik konumumuz gereği savunma sanayi uzun vadede kendi uçağımızı yapma noktasında geriden ilerlediğimizden bu açığı hava savunma bataryalarını daha erken geliştirdi.Şuan odaklanan ilk üretim kaleminde siper hava savunma sistemlerini seri üretime getirmek ve bu 1,5-2 yıl içinde envantere girecek.

    siha lar tarafında ise geliştirilen yeni modeller var ve halen test sürecinde,onların 2 yıl içinde aktif olarak kullanılması planlanıyor.
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