Türkiye son 5 yılda silah satışını yüzde 86 arttırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2015-2019’da dünyada silah satışıyla ilgili araştırma raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye’nin silah ihracatı arttı.İlginizi Çekebilir Batman'da İHA düştü
Raporda silah satışları 5 yıllık dilimde değerlendiriliyor. Türkiye 2015-2019 yıllarında bir önceki 5 yıllık dönem olan 2010-2014 yıllarına göre yurt dışında yüzde 86 daha fazla savunma sanayi satışı gerçekleştirdi. İthalatını önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı. Bu sayede yerli silah kullanımını ciddi ölçüde arttırmayı başardı.
Ayrıca Bkz. "İngiltere'de gönüllülere para karşılığında koronavirüs enjekte edilecek"
En çok ABD'den aldık, Türkmenistan'a sattık
Türkiye, 2015-2019 yıllarında dünya silah satışının yüzde 0.8’ini oluşturdu ve 14. sıraya yerleşti. Bu satışların yüzde 25’lik bölümü Türkmenistan’a, yüzde 12’si Umman’a ve yüzde 12’si Pakistan’a yapıldı.
Türkiye, yüzde 1,8 payı ile en çok ithalat yapan 15. ülke konumunda. Silah alımının yüzde 38’ini ABD’den, yüzde 24’ünü İtalya’dan ve yüzde 19’unu İspanya’dan gerçekleştirdi.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019_0.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Şu siha’larımız olmasa İdlib’te Bahar Kalkanı operasyonunu yapabilir miydik ? Yapmasaydık 1,5 milyon mülteci daha girmişti ülkeye.
Arap baharı önceden planlanmıştı badem bıyıklılarda iktidarda kalmak için kendi ülkesini sattı.
tarih yazacak bunların hepsini.