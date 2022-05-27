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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yurt dışında ilk kez Azerbaycan’da TEKNOFEST Azerbaycan adıyla düzenleniyor. 29 Mayıs’ta sona erecek festival esnasında Türkiye ve Azerbaycan arasında önemli bir iş birliği yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev'in yaptığı görüşme sonucunda “Teknopark Mutabakat Zaptı" imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak teknopark kurmasına karar verildi.

Teknofest Azerbaycan başladı 1 gün önce eklendi

Türkiye'de 92 teknopark bulunuyor

Bakan Varank, Türkiye’de 92 teknoparkta 1600’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi ile önemli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Türkiye’deki teknoparklarda 8 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Varank şu açıklamayı yaptı:

“Teknoparklarımızdan bugüne kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdik. Bu çerçevede ekiplerimiz Bakü'de bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için uzun süredir çalışıyor. Kurulacak teknoparkın paydaşlarının belirlenmesi, yönetici şirketin oluşturulması, mekanın belirlenmesi, kuluçka merkezinin kuruluşu, üniversitenin belirlenmesi üzerine çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile en kısa sürede de teknoparkın faaliyete geçmesini umuyoruz”

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Türkiye ve Azerbaycan ortak teknopark kuracak