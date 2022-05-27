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    Türkiye ve Azerbaycan ortak teknopark kuracak

    Türkiye ve Azerbaycan arasnında yapılan anlaşmaya göre iki ülkenin ortak teknopark kurmasına karar verildi. Türkiye'de teknoparklarda 8 bine yakın firmanın faaliyet gösteriyor.
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    Türkiye ve Azerbaycan ortak teknopark kuracak
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    Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yurt dışında ilk kez Azerbaycan’da TEKNOFEST Azerbaycan adıyla düzenleniyor. 29 Mayıs’ta sona erecek festival esnasında Türkiye ve Azerbaycan arasında önemli bir iş birliği yapıldı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev'in yaptığı görüşme sonucunda “Teknopark Mutabakat Zaptı" imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak teknopark kurmasına karar verildi.

    Türkiye'de 92 teknopark bulunuyor

    Bakan Varank, Türkiye’de 92 teknoparkta 1600’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi ile önemli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Türkiye’deki teknoparklarda 8 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Varank şu açıklamayı yaptı:

    “Teknoparklarımızdan bugüne kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdik. Bu çerçevede ekiplerimiz Bakü'de bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için uzun süredir çalışıyor. Kurulacak teknoparkın paydaşlarının belirlenmesi, yönetici şirketin oluşturulması, mekanın belirlenmesi, kuluçka merkezinin kuruluşu, üniversitenin belirlenmesi üzerine çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile en kısa sürede de teknoparkın faaliyete geçmesini umuyoruz”

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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