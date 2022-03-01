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    TurkNet’e büyük zam!

    Turknet'te yüzde 45 oranında zam geldi. Sınırsız internet sunan tarifenin fiyatı 99,90 TL'den 139,90 TL'ye yükseltildi. Turknet'in yeni fiyatları haberimizde.     
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    Geçen sene Haziran ayında Özgür İletişim Ekstra fiyatını 99,90 TL’ye yükselten TurkNet, bu sene büyük bir zam yaparak yeni ücretin 139,90 TL olduğunu duyurdu. Abonelere gönderilen e-postaya göre yeni fiyatlar Haziran ayından itibaren uygulanmaya başlayacak.

    İnternet altyapısının en fazla 35 Mbps hız sunduğu mevcut abonelere 10 TL indirim yapılacak ve 129,90 TL’lik fiyattan ücretlendirilecek.

    Sınırsız hız ve sabit telefon aboneliği 149,90 TL oldu

    Öte yandan internete ek kullanılan telefon paketi de zamdan nasibini aldı. Daha önce 3 TL ek ücretle alınabilen telefon hizmeti, Haziran itibarıyla 10 TL olacak. Sınırsız hızlı tarife ve sabit telefon hizmeti için toplam 149,90 TL ödemek gerekecek. Yüzde 45 oranında zam yapıldı. Telefon ücretini ödemek istemiyorsanız yalın internete geçebilirsiniz.

    Yeni fiyatlar, yeni abone olacak müşteriler için bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Mevcut aboneler için 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.

    Turknet’ten abonelere gönderilen e-postada artan maliyetlerden dolayı zam yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

    “Çalışmalarımız, yatırımlarımız aynı TurkNet ailesi gibi her yıl katlanarak büyüyor. Yaptıklarımızla, değişmez denilenleri değiştirmeye devam ediyoruz! Ancak, tüm bunlarla birlikte maliyetlerimiz de artıyor. Yıllık enflasyon, yüksek kurlar ve dolayısıyla maliyet artışları fiyat değişikliği yapmamızı kaçınılmaz hâle getirdi. Hizmetlerimizi iyileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek için fiyat artışı kaçınılmaz olsa da sizi düşünerek bu artışı en minimum miktarlarda yapmaya özen gösterdik.”

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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