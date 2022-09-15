TurkNet'in 'Arkadaşını Getir' kampanyası nedir?

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TurkNet’in ‘Arkadaşını Getir’ kampanyası sayesinde TurkNet kullanıcıları, TurkNet’e davet ettikleri her arkadaşı için 1 ay ücretsiz internet kullanımı kazanıyor. Hem davet eden kişi hem de davet edilen kişi birer aylık kazanç elde ediyor.

Arkadaşını Getir davet kodunu kullanarak bir arkadaşınız TurkNet’e abone olduğunda, 1 aylık internet bedeli 6’ya bölünerek 6 ay boyunca faturaya indirim olarak yansıtılacak. Kampanyadan faydalanmak için TurkNet’te ödenmemiş fatura bulunmaması gerekiyor.

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TurkNet Arkadaşını Getir davet kodu nasıl alınır?

TurkNet abonesiyseniz TurkNet Online İşlemler’e girerek sol menüden “Arkadaşını Getir” seçeneğine dokunun. “Arkadaşlarınız için Davet Kodu” başlığı altındaki kod sizin davet kodunuzdur. Bu kodu arkadaşınızla paylaşın. Arkadaşınız TurkNet web sitesi üzerinden başvuru yaparken davet kodu alanına sizin kodunuzu girerek kampanyaya katılabilir. 0 850 288 80 80 numaralı TurkNet çağrı merkezi üzerinden yapılacak başvurularda TurkNet yetkilisine davet kodunu söyleyerek de katılabilirsiniz.

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TurkNet, müşterilerine taahhütsüz ve kotasız internet sunuyor. Aynı zamanda sunduğu yüksek hızlarla fark yaratıyor. TurkNet GigaFiber altyapısı bulunan adreslerde ayda 139,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye kadar download ve 1.000 Mbps’ye kadar upload hızı sunuluyor.

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