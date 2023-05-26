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    TurkNet SmartyFi'ın oyunculara sunduğu 5 avantaj

    TurkNet'in akıllı Wi-Fi hizmeti SmartyFi oyunculara hızlı ve kesintisiz kablosuz internet deneyimi sunuyor. SmartyFi'nin oyuncular için öne çıkan 5 önemli avantajından bahsediyoruz.
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    TurkNet SmartyFi'ın oyunculara sunduğu 5 avantaj Tam Boyutta Gör
    TurkNet, SmartyFi adını verdiği hizmet ile evlerdeki kablosuz bağlantı kalitesini artırıyor. SmartFi hizmetine abone olan kullanıcıların evlerine 4x4 antenli router cihazlar yerleştiriliyor. Yapay zekalı performans ve arıza yönetimi sistemiyle Wi-Fi deneyimini geliştiriyor.

    Oyuncular stabil ve hızlı bağlantı için kablolu bağlantıyı tercih ediyor. Ancak günümüzde 5Ghz Wi-Fi bağlantı teknolojisinin sağladığı avantajlar sayesinde kablosuz bağlantıyla yüksek hız ve düşük ping alınabiliyor. Kablo bağlantısına ihtiyaç olmadan akıcı bir şekilde oyun oynanabiliyor. Bu içeriğimizde TurkNet SmartyFi’nin oyunculara sunduğu 5 avantajdan bahsediyoruz.

    1. Düşük Ping

    TurkNet SmartyFi, 2.4 Ghz sinyaline sahip sıradan routerlara kıyasla kablosuz bağlantıdaki gecikmeyi minimum seviyelere indiriyor. Wi-Fi 6 standardını destekleyen SmartyFi router ile oyunlarda ping ve lag sorunu yaşamazsınız.

    TurkNet SmartyFi'ın oyunculara sunduğu 5 avantaj Tam Boyutta Gör

    2. Yüksek download hızı

    SmartyFi abonelerinin kullanımına sunulan routerlar Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standardını destekliyor. Bu da saniyede 9,6 Gbps hızına ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Herhangi bir teknolojik kısıtlama olmadan evinize gelen hız kadar hıza ulaşabilirsiniz. 1.000 Mbps’ye varan hızlara sahip GigaFiber kullanıcıları dahi kablosuz bağlantılarda tam performans alabiliyor.

    3. Yapay zekalı performans optimizasyonu

    TurkNet SmartyFi, yapay zeka destekli performans optimizasyonu ile sürekli olarak internet bağlantısını analiz eder ve en iyi deneyimi sunacak şekilde ayarlamalar yapar. Bu durum oyuncuların herhangi bir ayar yapmalarına gerek kalmadan, otomatik olarak en uygun bağlantı kalitesi ve hızında oyun oynamalarını sağlar. Wi-Fi'ya çok sayıda cihaz bağlandığında dahi trafik akışını otomatik olarak optimize eder ve oyunlardaki olumsuz senaryoların önüne geçer.

    4. Arıza yönetimi

    İnternet bağlantısında yaşanan arızalar, oyuncular için can sıkıcı ve oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyen durumlar oluşturabilir. TurkNet SmartyFi, yapay zeka desteği sayesinde olası arızaların oluşumunu önceden engeller. Sorun tespit ettiğinde ise yapay zeka ile çözüme kavuşturur. Bu sayede bağlantı sorunları çözmek için vakit kaybetmezsiniz ve kesintisiz şekilde oyun oynamanın keyfini yaşarsınız.

    5. Geniş kapsama alanı

    Routerlardaki 4x4 antenler sayesinde evin çok daha geniş alanında Wi-Fi’ye stabil şekilde bağlanabilirsiniz. Kalın duvarlara sahip evlerde ve çok katlı evlerde dahi geniş kapsama alanına ulaşılabiliyor. Birden fazla router kurulumunda, mesh teknolojisi sayesinde routerlar arasında otomatik ve kesintisiz olarak geçiş yapılır. En yüksek performansı alacağınız routera otomatik olarak bağlanır. Böylece evin her noktasında maksimum verim alabilirsiniz.

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