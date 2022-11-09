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    TurkNet, Speedtest'in 2022 Üçüncü Çeyrek Raporu sonuçlarına göre yine zirvede!

    Speedtest'in 2022 üçüncü çeyrek raporuna göre en hızlı interneti TurkNet sunuyor. TurkNet kullanıcıları ortalama 50 Mbps indirme hızı elde etti.                   
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    TurkNet, Speedtest'in 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarında zirvede Tam Boyutta Gör
    Bağımsız internet hız testi platformu Speedtest, kullanıcıların yaptığı testlere göre hazırladığı 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin en hızlı internet servis sağlayıcıları (İSS) belli oldu.

    2022’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sabit internet ile yapılan testleri kapsayan rapora göre indirme hızı, gecikme ve tutarlılık değerlerinde en hızlı İSS TurkNet oldu. TurkNet, önceki raporlarda elde ettiği başarıyı bu çeyrekte de sürdürdü.

    En Hızlı İSS TurkNet!

    TurkNet, Speedtest'in 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarında zirvede Tam Boyutta Gör

    Rapora göre TurkNet kullanıcıları ortalama 50,94 Mbps download (indirme) hızı elde etti. İkinci sırada 39,53 Mbps ile Türksat Kablo yer alırken Türk Telekom listenin sonunda yer aldı. 2022 2. çeyreğinde de TurkNet 47,43 mbps indirme hızıyla birinciydi. Üçüncü çeyrekte yapılan testlerde TurkNet internet hızının yükseldiği görülüyor.

    Gecikme süreleri

    TurkNet, Speedtest'in 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarında zirvede Tam Boyutta Gör

    Gcikme sürelerinde en iyi sonucu 14 ms ile TurkNet verdi. Türksat Kablo ikinci sırada yer alırken Vodafone 36 ms ile sonuncu oldu. Gecikme süresi ne kadar düşük olursa, bağlantıdaki gecikme süresi o kadar az oluyor.

    Tutarlılık (Consistency)

    TurkNet, Speedtest'in 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarında zirvede Tam Boyutta Gör

    Speedtest raporlarında tutarlılık isimli bir puanlama ile, kullanıcıların yaptıkları testlerin yüzde kaçının en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde ettiği gösteriliyor. TurkNet kullanıcılarının yaptıklarının testlerin yüzde 77,55’inde bu hızlar elde edildi. Türk Telekom’da ise tutarlılık oranının yüzde 43,2 olduğu görülüyor. Bu da test yapan kullanıcıların yarısından fazlasının 25 Mbps’den düşük download veya 3 Mbps’den düşük upload hızı elde ettiğini gösteriyor.

    Şehirlere göre kıyaslamaya baktığımızda ise Ankara’nın bu çeyrekte İstanbul’u geçtiği görülüyor. Upload hızında ise İstanbul birinci sırada yer almaya devam ediyor.

    TurkNet, Speedtest'in 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarında zirvede Tam Boyutta Gör

    TurkNet neden birinci?

    TurkNet, müşterilerine hem kota hem de hız açısından sınırsız internet sunuyor. Kullanıcılar, hız limitine takılmadan altyapının desteklediği maksimum hızda interneti kullanıyor. Ayrıca TurNet GigaFiber ile ayda 139,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye kadar upload ve download hızı elde ediliyor. Bunun yanı sıra yıl sonuna kadar 1.000.000 haneye GigaFiber altyapısı sunulması planlanıyor. TurkNet’in web sitesindeki Adresimde GigaFiber Var Mı? sayfasını kullanarak adresinizde GigaFiber olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer altyapınızda TurkNet GigaFiber yoksa dakikalar içerisinde talebinizi oluşturabilirsiniz. Ana sayfadaki “GigaFiber İstiyorum” butonuna tıklayıp ve bilgileri doldurabilirsiniz.

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