Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama

    Turknet geçtiğimiz hafta yaşadığı teknik bir problemden dolayı bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini sızdırdı. Turknet konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve detayları paylaştı.
    2 gün
    8,1b
    6
    28
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama
    Tam Boyutta Gör

    Turknet, geçtiğimiz hafta yaşadığı teknik bir problemden dolayı bazı müşterilerin kredi kartı bilgilerini sızdırdı. Kredi kartı bilgileri sızan kullanıcılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştı. Şimdi de bir basın açıklaması paylaşıldı.

    Turknet söz konusu teknik hatadan 69 müşterinin etkilendiğini duyurdu. 69 müşterinin fatura ödemek için sisteme kaydettiği kredi kartı bilgileri 649 farklı müşteriye yanlışlıkla gösterildi.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla"

    Turknet’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "14.11.2019 Perşembe günü saat 20:00’de online sistemlerimizde yapılan bir yazılım güncellemesinin yanlışlıkla devreye alınmasından sonra, yaklaşık üç saat süren bir teknik sorun yaşandı. TurkNet Online İşlem Merkezi (OIM) üzerinden fatura ödemek isteyen 69 müşterimizin sisteme girdiği kredi kartı bilgileri, yine OIM’de ödeme yapmak isteyen 649 müşterimizin karşılaştığı hata mesajları içinde görülebildi.

    Saat 23:00 civarında sorunu tespit ettik ve 23:30’da Online İşlem Merkezine erişimi durdurduk. Bilgileri görüntülenen kişiler ile hata mesajlarında bu bilgileri gören kişileri belirlenerek kayıt altına aldık. Sonraki yarım saat içinde sistemi saat 20:00’dan önceki haline geri döndürdük ve tekrar kullanıma açtık.

    Kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak, bu durumdan etkilenen kişileri bilgilendirdik ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dahil olmak üzere ilgili kamu kurumlarına gerekli bilgilendirmeleri yaptık.

    Bu süreçteki desteklerinden dolayı kullanıcılarımıza teşekkür ediyoruz."



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Phantom II 2 gün en beğenilen
    Levent Pekcan'ın tabiriyle "stajer çocuk yapmıştır"
    Yanıtla +47
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TITAN 2 gün
    türknet iss'lerin metro turizm'i sanırım.
    Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Berringer 2 gün
    Türknet kadar rezil bir firma görmedim. Ben kurtuldum çok şükür Allah herkesi kurtarsın

    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 12 sa.
    Türknete laf edenleri anlamadım. Bir hatalarını göremedim. Böyle hatalar hep olabilir. Kaldı ki kötü niyetli kişilere değil ki pek de farkında olmayan müşterilere geçmiş.

    Zaten 3d secure kullanmayı zaruri kılan bankalar için bu dert bile değil.

    Yarın çok güvendiğiniz firmalar ddos yiyince ne yapacaksınız? Hacklenmeyecek sistem, hata yapmayan yazılımcı yoktur.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    atosbik 7 sa. DH Misafiri
    >> Türknete laf edenleri anlamadım. Bir hatalarını göremedim. Böyle hatalar hep olabilir.

    Böyle hatalar hep olamaz. Bir müşterinin kredi kartı bilgisini başka birine gösterebilmek için, bu bilginin veri tabanında açık açık tutulması gerekiyor. Problem yanlışlıkla başkasına göstermek de değil, bunun gösterilebilmesi.

    >> Zaten 3d secure kullanmayı zaruri kılan bankalar için bu dert bile değil.

    Yurt dışından yapılacak alışverişlerde 3d secure diye bir şey yok. Türkiye'de bile bazı alışveriş sitelerinde 3d secure seçimi opsiyonel. Çalınmış kredi kartı bilgilerini kullanan birinin de bunu nerelerde kullanabileceğini bildiğini varsayabiliriz sanırım.

    >> Hacklenmeyecek sistem, hata yapmayan yazılımcı yoktur.

    Hacklenmek başka bir şey, hacklendiğinde müşterinin her şeyini kaybetmesine sebep olmak başka bir şey. Evet, hata mesajı içerisinde kritik bilgilerin gösterilmesi yazılımcının minik bir hatasıdır muhtemelen. Ama bunun gösterilebiliyor olması daha derinde tasarımsal hatalar olduğunu gösteriyor. Yarın biri veri tabanını cortlatırsa ne olacak?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ULTILIX 14 sa.
    Firmanın üst mecralarının siber güvenlik eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla sıkıntı oluyor.

    Bu sadece türknet değil diğer firmalar için de geçerli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zolzauza 1 gün
    Aboneliğimi iptal ettirdim kurtuldum, darısı benim gibi düzgün hizmet alamayan diğer turknetzedelerin başına
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1ses1 1 gün
    75mbit kullanıcısıyım daha ucuz ve hızlı bir tarife olsa gecerim bölgemde. Ve Turknete güvenmediğimden bankadan talimat verdim Turknetten değil otomatik ödeme için.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Hollow 1 gün
    Müşterilerinin sisteme girdiği kredi kartı bilgileri hata sonucu başkalarına görünüyorsa, TurkNet zaten bunları rahatlıkla görebiliyor demek? Benim bildiğim bu kredi kartı bilgileri güvenilirliği testler sonucu kanıtlanmış şirketler tarafından şifreli bir şekilde tutulur/saklanır. Yanlış mı biliyorum?
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 gün
    TürkNet in maalesef sandığınız gibi bir müşteri hizmetleri yok..12-36 saate dönüş yapıyorlar...Türk telekom biraz daha pahalı ama bir kişiye ulaşma süreniz 1-2 dakika...
    TürkNet i taktırdınız herşey çalışıyor...Çok iyi...ama bir sorun olursa çözüm yok...
    bu habere de şaşırmadım onu da diyim...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WaylandIZMIR 1 gün
    Ucuz etin yahnisi...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    aqhuan 1 gün
    sanal kart şart. fastpay gibi uygulamalara bile sanal kart giriyorum. aksi halde böyle sorunlarda paranızı alana kadar canınızı çıkartırlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 gün
    bir ara bir kullanıcı telefon hattının başkaları tarafından kullanıldığını kendisinden habersiz bilmediği numaraların arandığını söylemişti. Sabit telefon hizmetlerinde de açık var sanırım telefon görüşmelerinin loglarını inceleyin tanımadığınız numaralar yurt dışı özellikle aranmış olabilir faturanız kabarmasın. Sokaktan geçen insanları network uzmanı diye alırsan olacağı bu birde durmadan kredi kartınız sisteme ekleyin diyorlardı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FORZAFATHER 1 gün
    Tesekkur etmisler birde en sonunda.. Ozur dilemek yerine..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +380 bkadem +326 12 Angry Men +314 WuLKaS +210 commandx +209 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +146 McLaren64 +134 1ses1 +118 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Üye, 4 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    8058 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    turknet, turknet sızıntı ve
    11 etiket daha Güvenlik sızıntı kredi kartı bilgileri açıklama Türkiye Gündemi Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Internet Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün SpaceX'in Starship Mk1 prototipi basınç testi sırasında patladı! 1 gün Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı 1 gün 4 arka kameralı Realme 5s tanıtıldı 1 gün Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu 1 gün Monero resmi web sitesi hacklendi 2 gün Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf 2 gün Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor 2 gün Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak 2 gün Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor 2 gün Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı 2 gün Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4 2 gün 2020 Mini John Cooper Works GP tanıtıldı: En hızlı ve en güçlü Mini 2 gün Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme) 2 gün Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel 2 gün Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı 2 gün Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar 2 gün Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu 2 gün Black Friday İndirimleri ile Bilgisayar Toplama Rehberi 2 gün Binance artık TL kabul ediyor 2 gün Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama Sonraki Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla 2 gün 8 kameralı Nokia 10'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı 2 gün Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti 2 gün Asus’tan dayanıklılık odaklı ProArt StudioBook Pro X 2 gün TCL Plex kutu açılışı ve ilk izlenimler | Yeni akıllı telefon markası 2 gün Ay’ın 500 kareden oluşan 52 megapiksellik harika fotoğrafı 2 gün Audi e-tron Sportback, dijital Matrix LED farları ve 466 km menziliyle geldi 2 gün Ofiste dondurma yaptık | Çok amaçlı mutfak robotu Thermomix 2 gün Bitcoin madencilik şirketleri, 2020'de dünyanın en büyük madencilik çiftliğini kuruyor 2 gün Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi 2 gün 106 yıllık marka tarihinde bir ilk: 2020 Aston Martin DBX tanıtıldı 2 gün Stanford Üniversitesi’nin yeni açtığı hastanede robotlar, eczacı olarak çalışıyor 2 gün En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı 2 gün ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu 2 gün TikTok geliştiricisi çevrim içi müzik sektörüne giriyor 3 gün Black Friday rehberi: Bu 5 madde ile o günün kârlı çıkanı siz olun 3 gün Elektrikli BMW i4 detaylandı: 600 km menzil ve 530 beygirlik motor 3 gün Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte tam liste 3 gün Navi mimarisi kurumsal pazarda 3 gün AMD Athlon 3000G satışa sunuldu: 35 watt TDP'li işlemci 65 watt TDP'lik soğutucu ile geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim