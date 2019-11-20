Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama

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Turknet, geçtiğimiz hafta yaşadığı teknik bir problemden dolayı bazı müşterilerin kredi kartı bilgilerini sızdırdı. Kredi kartı bilgileri sızan kullanıcılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştı. Şimdi de bir basın açıklaması paylaşıldı.

Turknet söz konusu teknik hatadan 69 müşterinin etkilendiğini duyurdu. 69 müşterinin fatura ödemek için sisteme kaydettiği kredi kartı bilgileri 649 farklı müşteriye yanlışlıkla gösterildi.

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Turknet’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"14.11.2019 Perşembe günü saat 20:00’de online sistemlerimizde yapılan bir yazılım güncellemesinin yanlışlıkla devreye alınmasından sonra, yaklaşık üç saat süren bir teknik sorun yaşandı. TurkNet Online İşlem Merkezi (OIM) üzerinden fatura ödemek isteyen 69 müşterimizin sisteme girdiği kredi kartı bilgileri, yine OIM’de ödeme yapmak isteyen 649 müşterimizin karşılaştığı hata mesajları içinde görülebildi.

Saat 23:00 civarında sorunu tespit ettik ve 23:30’da Online İşlem Merkezine erişimi durdurduk. Bilgileri görüntülenen kişiler ile hata mesajlarında bu bilgileri gören kişileri belirlenerek kayıt altına aldık. Sonraki yarım saat içinde sistemi saat 20:00’dan önceki haline geri döndürdük ve tekrar kullanıma açtık.

Kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak, bu durumdan etkilenen kişileri bilgilendirdik ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dahil olmak üzere ilgili kamu kurumlarına gerekli bilgilendirmeleri yaptık.

Bu süreçteki desteklerinden dolayı kullanıcılarımıza teşekkür ediyoruz."