Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu

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Türkiye'nin uzun bir süredir merakla beklediği Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi maalesef bir kez daha ertelendi. 5 Ocak olarak planlanan kalkış tarihi bu sefer de üç günlük bir ertelemeyle 8 Ocak'a alındı. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre Türksat 5A, 8 Ocak TSİ 04.26'da kalkışa geçecek.

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Turksat 5A'nın aslen geçtiğimiz Kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ancak ardı ardına gelen ertelemeler sonucu kalkış tarihi Ocak ayına geldi. 8 Ocak'taki fırlatma penceresi daha uygun görünüyor ancak söz konusu uzay olunca bildiniz gibi ertelemeler her zaman olasılıklar dahilinde.

Turksat 5A ile birlikte Türkiye, 31 derece Doğu yörüngesinin haklarını eline almış olacak. Uydunun istenilen yörüngeye yerleşmesi dört ay sürecek. Türksat 5A; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Türksat 5A %20'lik yerlilik oranıyla Airbus ile iş birliği sonucunda geliştirilmişti. Bir sonraki uydumuz Türksat 5B'nin de bu sefer daha yüksek yerlilik oranı sağlanacak şekilde yine Airbus ile iş birliği içerisinde hazırlanması bekleniyor. Uzun vadede ise Türksat 6B'nin tamamıyla yerli olarak geliştirilme planı var.

Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden kalkışa geçecek olan Türksat 5A misyonu SpaceX'in 2021'de ilk uzay görevi olacak.

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