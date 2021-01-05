Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu

Türkiye'nin uzun bir süredir merakla beklediği Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi maalesef bir kez daha ertelendi. 5 Ocak olarak planlanan kalkış tarihi bu sefer de üç günlük bir ertelemeyle 8 Ocak'a alındı. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre Türksat 5A, 8 Ocak TSİ 04.26'da kalkışa geçecek.İlginizi Çekebilir Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılıyor! Buradan canlı izleyin
Turksat 5A'nın aslen geçtiğimiz Kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ancak ardı ardına gelen ertelemeler sonucu kalkış tarihi Ocak ayına geldi. 8 Ocak'taki fırlatma penceresi daha uygun görünüyor ancak söz konusu uzay olunca bildiniz gibi ertelemeler her zaman olasılıklar dahilinde.
Turksat 5A ile birlikte Türkiye, 31 derece Doğu yörüngesinin haklarını eline almış olacak. Uydunun istenilen yörüngeye yerleşmesi dört ay sürecek. Türksat 5A; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.
Türksat 5A %20'lik yerlilik oranıyla Airbus ile iş birliği sonucunda geliştirilmişti. Bir sonraki uydumuz Türksat 5B'nin de bu sefer daha yüksek yerlilik oranı sağlanacak şekilde yine Airbus ile iş birliği içerisinde hazırlanması bekleniyor. Uzun vadede ise Türksat 6B'nin tamamıyla yerli olarak geliştirilme planı var.
Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden kalkışa geçecek olan Türksat 5A misyonu SpaceX'in 2021'de ilk uzay görevi olacak.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
|Türksat 5A'nın fırlatılış tarihi belli oldu 2020'nin ikinci çeyreği https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turksat-5anin-firlatilma-tarihi-belli-oldu/1473...
2020'nin ikinci çeyreği https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turksat-5anin-firlatilma-tarihi-belli-oldu/1473141
30 Kasım'da fırlatılacak: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turksat-5a-uydusu-30-kasimda-uzaya-firlatilacak/1993115
Aralık ortası fırlatılacak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/turksat-5a-uydusunun-firlatilma-tarihi-aciklandi-314921h.htm
Aralık sonu fırlatılacak: https://www.ahaber.com.tr/dunya/2020/12/11/turksat-5a-uydusu-icin-mujde-verildi-iste-turksat-5anin-uzaya-firlatilacagi-tarih
30 Aralık'ta fırlatılacak: https://www.haber7.com/teknoloji/haber/3042198-turksat-5a-icin-geri-sayim-basladi
31 Aralık'ta fırlatılacak: https://www.haber7.com/teknoloji/haber/3042198-turksat-5a-icin-geri-sayim-basladi
5 Ocak'ta fırlatılacak: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/bakan-karaismailoglu-turksat-5a-uydusunu-5-ocakta-uzaya-ugurluyoruz,x_xGkSjfjE21JCWIazDYkQ
şimdi de 8 Ocak
hadi inş.