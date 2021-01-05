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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu

    Türksat 5A'nın kalkış tarihi yine ertelendi. SpaceX tarafından yapılan yeni açıklama göre uydunun yeni fırlatma saati 8 Ocak 04.26'ya alındı.
    4 gün
    2,3b
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu
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    Türkiye'nin uzun bir süredir merakla beklediği Türksat 5A uydusunun fırlatma tarihi maalesef bir kez daha ertelendi. 5 Ocak olarak planlanan kalkış tarihi bu sefer de üç günlük bir ertelemeyle 8 Ocak'a alındı. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre Türksat 5A, 8 Ocak TSİ 04.26'da kalkışa geçecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılıyor! Buradan canlı izleyin

    Turksat 5A'nın aslen geçtiğimiz Kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ancak ardı ardına gelen ertelemeler sonucu kalkış tarihi Ocak ayına geldi. 8 Ocak'taki fırlatma penceresi daha uygun görünüyor ancak söz konusu uzay olunca bildiniz gibi ertelemeler her zaman olasılıklar dahilinde.

    Turksat 5A ile birlikte Türkiye, 31 derece Doğu yörüngesinin haklarını eline almış olacak. Uydunun istenilen yörüngeye yerleşmesi dört ay sürecek. Türksat 5A; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

    Türksat 5A %20'lik yerlilik oranıyla Airbus ile iş birliği sonucunda geliştirilmişti. Bir sonraki uydumuz Türksat 5B'nin de bu sefer daha yüksek yerlilik oranı sağlanacak şekilde yine Airbus ile iş birliği içerisinde hazırlanması bekleniyor. Uzun vadede ise Türksat 6B'nin tamamıyla yerli olarak geliştirilme planı var.

    Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden kalkışa geçecek olan Türksat 5A misyonu SpaceX'in 2021'de ilk uzay görevi olacak.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Türksat 5A'nın fırlatılış tarihi belli oldu 2020'nin ikinci çeyreği https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turksat-5anin-firlatilma-tarihi-belli-oldu/1473...
    Yorumu gör »     theJuDGe_41
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    worldpartner 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen theJuDGe_41
    Bu son gecikmelerin sebebini Spacex fırlatmalarını takip edenler iyi bilirler hava durumundan dolayı sık sık ertelenir (özellikle uydular kendilerine ait değilse çok risk almak istemezler) ondan dolayı bu gecikmeler çok doğal hükümetin bir suçu yok, her şeye sazan gibi atlamayın bilmeden komik oluyorsunuz :)
    Bu son gecikmelerin sebebini Spacex fırlatmalarını takip edenler iyi bilirler hava durumundan dolayı sık sık ertelenir (özellikle uydular kendilerine ait değils...
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Türksat 5A'nın fırlatılış tarihi belli oldu

    2020'nin ikinci çeyreği https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turksat-5anin-firlatilma-tarihi-belli-oldu/1473141

    30 Kasım'da fırlatılacak: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turksat-5a-uydusu-30-kasimda-uzaya-firlatilacak/1993115

    Aralık ortası fırlatılacak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/turksat-5a-uydusunun-firlatilma-tarihi-aciklandi-314921h.htm

    Aralık sonu fırlatılacak: https://www.ahaber.com.tr/dunya/2020/12/11/turksat-5a-uydusu-icin-mujde-verildi-iste-turksat-5anin-uzaya-firlatilacagi-tarih

    30 Aralık'ta fırlatılacak: https://www.haber7.com/teknoloji/haber/3042198-turksat-5a-icin-geri-sayim-basladi

    31 Aralık'ta fırlatılacak: https://www.haber7.com/teknoloji/haber/3042198-turksat-5a-icin-geri-sayim-basladi

    5 Ocak'ta fırlatılacak: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/bakan-karaismailoglu-turksat-5a-uydusunu-5-ocakta-uzaya-ugurluyoruz,x_xGkSjfjE21JCWIazDYkQ


    şimdi de 8 Ocak

    hadi inş.
    Türksat 5A'nın fırlatılış tarihi belli oldu 2020'nin ikinci çeyreği https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turksat-5anin-firlatilma-tarihi-belli-oldu/1473...
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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    Gt95 (hakan dinler) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    kusura bakmasın heykel severler bir eşşek heykeli kadar da olmasada idare eder
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    FreeRun 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vaybe şaka maka 5A ya geldik sonunda, 2A olan zamanlar dün gibi uydu ayarlardık hey gidi günler
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    renega (Ömer C. IŞIK) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yeter aq tv izleyen mi kaldı. frekans ayarlamaya bıktık
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    otemiz 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İstikbal göklerdedir
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    Gt95 (hakan dinler) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    kusura bakmasın heykel severler bir eşşek heykeli kadar da olmasada idare eder
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Rachsuchtig 4 gün ( Mesaj Silindi ) Gt95
    kusura bakmasın İmam hatip severler bir imam hatip lisesi kadar da olmasada idare eder
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir süre sonra 4 serisi uydular boşa çıkarılacaktır. Bu süre zarfında çanaklar 31 dereceye çevriltilecektir. Al sana yeni bir masraf kapısı daha! 42 derecenin suyu mu çıktı ne oldu?
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Türksat 5A'nın fırlatılış tarihi belli oldu

    2020'nin ikinci çeyreği https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turksat-5anin-firlatilma-tarihi-belli-oldu/1473141

    30 Kasım'da fırlatılacak: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turksat-5a-uydusu-30-kasimda-uzaya-firlatilacak/1993115

    Aralık ortası fırlatılacak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/turksat-5a-uydusunun-firlatilma-tarihi-aciklandi-314921h.htm

    Aralık sonu fırlatılacak: https://www.ahaber.com.tr/dunya/2020/12/11/turksat-5a-uydusu-icin-mujde-verildi-iste-turksat-5anin-uzaya-firlatilacagi-tarih

    30 Aralık'ta fırlatılacak: https://www.haber7.com/teknoloji/haber/3042198-turksat-5a-icin-geri-sayim-basladi

    31 Aralık'ta fırlatılacak: https://www.haber7.com/teknoloji/haber/3042198-turksat-5a-icin-geri-sayim-basladi

    5 Ocak'ta fırlatılacak: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/bakan-karaismailoglu-turksat-5a-uydusunu-5-ocakta-uzaya-ugurluyoruz,x_xGkSjfjE21JCWIazDYkQ


    şimdi de 8 Ocak

    hadi inş.
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    worldpartner 4 gün ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    Bu son gecikmelerin sebebini Spacex fırlatmalarını takip edenler iyi bilirler hava durumundan dolayı sık sık ertelenir (özellikle uydular kendilerine ait değilse çok risk almak istemezler) ondan dolayı bu gecikmeler çok doğal hükümetin bir suçu yok, her şeye sazan gibi atlamayın bilmeden komik oluyorsunuz :)
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    2020 ikici çeyrek ile aralık arasındaki ertelemede bizim planlama hatamız var gibi görünüyor muhtemelen montajı yetiştiremedik. Ama sonraki ertelemeler fırlatma için uygun koşulları bekleme ile ilgilidir büyük ihtimal.
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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    Eskiden tam uyanmıştı fırlatamadılar. Şimdi uydu 😁
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