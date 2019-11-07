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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TUSAŞ’ın İHA’sı 26 saat 30 dakika havada kalarak rekor kırdı

    TUSAŞ mühendisleri ve teknikerleri tarafından tasarlanıp üretilen insansız hava aracı ANKA, 26 saat 30 dakika boyunca kesintisiz havada kalarak yeni bir rekora imza attı.
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    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    TUSAŞ’ın İHA’sı 26 saat 30 dakika havada kalarak rekor kırdı
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    TUSAŞ'ın halen envanterde olan ve terörle mücadele kapsamında da etkin olarak kullanılan insansız hava aracı ANKA, önemli bir rekora imza attı. Tamamen uzun havada kalış derecesi elde etmek amacıyla yapılan testlerde ANKA, 26 saat 30 dakika havada kalmayı başardı.    Hatırlanacağı üzere daha önce de Bayraktar TB-2, 27 saatin üzerinde gerçekleşen havada kalış süresi ile rekor kırmıştı. ANKA'nın bu uçuşta hangi motorla uçtuğu bilgisi ise henüz mevcut değil.

    ANKA'nın iri cüsseli kardeşi: Aksungur

    TUSAŞ'ın üzerinde çalıştığı son İHA'sı ise Aksungur. Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA Aksungur, TUSAŞ mühendislerinin yeni gözdesi. Baykar’ın Akıncı İHA’sı ile birlikte ülkemizin daha uzun menzilli, daha uzun süre havada kalabilen ve daha fazla yük taşıyabilen İHA ihtiyacını karşılamak adına geliştirilen yeni hava araçları ilk uçuşlarını yapmaya başladı.

    TEI tarafından üretilen yerli üretim çift PD-170 motoru ile görev icra adan İHA, motorundan yer sistemlerine kadar yüksek yerlilik oranıyla ülkemizin elini güçlendiriyor. Envantere girmek için gün sayan Aksungur, ülkemizin özellikle ihracat potansiyelini karşılamak adına geliştirilmiş bir ürün. Envantere girdikten sonra yurtdışına satışı konusunda güzel haberlerin gelmesi de bu noktada sürpriz olmayacaktır.

    Ayrıca Bkz. ""HES sayesinde 3,5 milyar doların yurt dışına çıkışı önlendi""

    Tam otonom olarak görev icra edebilen Aksungur’un bazı teknik ayrıntıları şöyle:

    • Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),
    • 24 metre kanat açıklığı,
    • 3300kg kalkış ağırlığı,
    • Taarruz ve karakol görevlerinde 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,
    • İstihbarat görevlerinde 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,
    • Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,
    • Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,
    • Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,
    • Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,
    • TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,
    • Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,
    • Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.

    Aşağıda Aksungur’un ilk uçuşundan görüntüler var.

    Edit: Haber ANKA olarak revize edilmiştir.



    https://twitter.com/TUSAS_TR/status/1192360024170995714 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    por favor 2 hf. en beğenilen marsk35
    Ülkemin iç ve dış düşmanlarına kapak oluyor.
    Siz neden alındınız, heyecan yaptınız ?
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    Bob Kelso 2 hf.
    Maşallah.
    Yanıtla +35
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    stalagonyedi 2 hf.
    Bu ülke için güzel olan ne varsa yapılırsa yapılsın biz muhalefet edeceğiz diyenlerin de olduğu garip bir ülkeyiz.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Külliyenin sadece saray olmadığını yakıt yakıt öldürülen muhendislerimizinde orada güven altında çalışması ile birlikte nelere sahip olduğumuzu anlayamayan beyinsiz hainlere kapak üstüne kapak oluyor Allah reisimizi bu ülkenin başından eksik etmesin ömrüne ömür katsın
    Yanıtla +3
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    cabriyo 2 hf.
    gittikçe daha iyisi yapılıyor. herşey yapılır yeterki destek olsun.
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    musty578 2 hf.
    elektirikli zannettim oha dedim bian dizel motor benzin oldugu surece havada kalmasi gerekmiyormu zaten
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    Askaparta 2 hf.
    Şimdilik aya değil havaya yatırıma devam. Sonra havalanırız aya.
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    efrayim 2 hf.
    Yapılan şeylere iyi ya da kötü diye yorum yapamayan bir milletiz biz! Eğer iyi şeyler oluyor sa bunu taktir etmek lazım. Eğer bu ülke için kötü şeyler oluyor sa onuda dile getirmek lazım!

    Anlamıyorum ne bu AT GÖZLÜLÜK
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    WmGMD 2 hf.
    Şu iha Siha trenini kaçırmamamiz çok iyi oldu. Helal olsun.
    Yanıtla +3
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    atmaca57 2 hf.
    Bütün savunma sanayii gelişmelerinin altına "bu Türkiye'de yapılmamıştır fabrikası yok" tarzı mesajlar yazıyorlar.

    Baykar'ın, TUSAŞ’ın, Roketsan'ın FNSS'nin ve ASELSAN’ın fabrikaları yok. Hepsi hologram oyunun farkında mısınız?!!!
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    transverse 2 hf.
    imam hatipli mühendislerin eline sağlık
    Yanıtla +7
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    TümAmiraL 2 hf.
    Siçim yıklıştı tibi
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    muratkaya 2 hf.
    Bundan 10 yıl önce bunların olacağı söylenseydi inanamazdık. Ama evet, gerçekten oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun...
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    aksungur, tusaş ve
    11 etiket daha anka iha insansız hava aracı Türkiye Gündemi savunma sanayii Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji havacılık Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
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