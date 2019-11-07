TUSAŞ’ın İHA’sı 26 saat 30 dakika havada kalarak rekor kırdı

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TUSAŞ'ın halen envanterde olan ve terörle mücadele kapsamında da etkin olarak kullanılan insansız hava aracı ANKA, önemli bir rekora imza attı. Tamamen uzun havada kalış derecesi elde etmek amacıyla yapılan testlerde ANKA, 26 saat 30 dakika havada kalmayı başardı. Hatırlanacağı üzere daha önce de Bayraktar TB-2, 27 saatin üzerinde gerçekleşen havada kalış süresi ile rekor kırmıştı. ANKA'nın bu uçuşta hangi motorla uçtuğu bilgisi ise henüz mevcut değil.

ANKA'nın iri cüsseli kardeşi: Aksungur

TUSAŞ'ın üzerinde çalıştığı son İHA'sı ise Aksungur. Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA Aksungur, TUSAŞ mühendislerinin yeni gözdesi. Baykar’ın Akıncı İHA’sı ile birlikte ülkemizin daha uzun menzilli, daha uzun süre havada kalabilen ve daha fazla yük taşıyabilen İHA ihtiyacını karşılamak adına geliştirilen yeni hava araçları ilk uçuşlarını yapmaya başladı.

TEI tarafından üretilen yerli üretim çift PD-170 motoru ile görev icra adan İHA, motorundan yer sistemlerine kadar yüksek yerlilik oranıyla ülkemizin elini güçlendiriyor. Envantere girmek için gün sayan Aksungur, ülkemizin özellikle ihracat potansiyelini karşılamak adına geliştirilmiş bir ürün. Envantere girdikten sonra yurtdışına satışı konusunda güzel haberlerin gelmesi de bu noktada sürpriz olmayacaktır.

Ayrıca Bkz. ""HES sayesinde 3,5 milyar doların yurt dışına çıkışı önlendi""

Tam otonom olarak görev icra edebilen Aksungur’un bazı teknik ayrıntıları şöyle:

Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),

24 metre kanat açıklığı,

3300kg kalkış ağırlığı,

Taarruz ve karakol görevlerinde 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,

İstihbarat görevlerinde 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,

Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,

Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,

TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,

Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,

Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.

Aşağıda Aksungur’un ilk uçuşundan görüntüler var.

Edit: Haber ANKA olarak revize edilmiştir.

https://twitter.com/TUSAS_TR/status/1192360024170995714