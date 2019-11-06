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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    "HES sayesinde 3,5 milyar doların yurt dışına çıkışı önlendi"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pekdemirli, yılın ilk 10 ayının enerji durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli üretim ve yenilenebilir  enerjinin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılın ilk 10 ayında elektrik üretminin yüzde 64'ünü yerli enerji ve yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu duyurdu. Bu rakamın yüzde 46'lık bölümünü yenilenebilir enerji oluşturuyor.


    Bakan Dönmez'in paylaştığı güncel verielere göre Türkiye'nin ürettiği elektriğin yüzde 8'ini rüzgar santallerinden elde ediyor. Türkiye, rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa'da 5., rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da 6. sırada yer alıyor. 


    HES sayesinde 3,5 milyar doların yurt dışına çıkışı önlendi


    Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2019 yılı itibarıyla enerji üretim kaynakları arasında HES’lerin ikinci kaynak konumunda olduğunu da vurgulayarak, “İlk 10 aylık süreçte elektrik üretimindeki kaynak payları; kömür yüzde 36.3, HES yüzde 31.5, doğal gaz yüzde 17.3, rüzgar enerjisi santralleri (RES) yüzde 7.3, güneş enerjisi santralleri (GES) yüzde 3.4 ve jeotermal enerji santralleri (JES) yüzde 2.6 şeklinde gerçekleşti” dedi.

    Ayrıca Bkz. "ASELSAN 9 aylık net karını KAP'a bildirdi"

    HES'in bazı nedenlerle olumsuz karşılanmasına değinen Pekdemirli, “Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor. Kendi kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek zorundayız. İlk 10 ayda bu kaynaktan üretilen 79,3 kWh’lik enerjiyi şayet ithal ettiğimiz doğalgazdan üretmiş olsaydık, 3,5 milyar dolarlık bir meblayı başka ülkelere ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla HES’lerin dış ticaret açığımıza da olumlu yönde bir katkısı var” değerlendirmesinde bulundu.

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    Mini YEKA ihaleleri geliyor

    Mayıs ayında yapılan Rüzgar YEKA-2 ihalesiyle, toplam 1000 MW'lık rüzgar enerjisi kapasite tahsisi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı 2020 Yılı Yıllık Programı'nda yer alan plana göre Mini YEKA ihaleleri yapılacak. Bugüne kadar YEKA ihaleleri kapsamında yüksek kapasiteli rüzgar ve güneş enerjisi kapasite tahsisi gerçekleşti. Bu ihalelere, 4-5 şirket bir araya gelip konsorsiyum oluşturarak katılıyor. Küçük ölçekli firmaların da katılabilmesi için düşük kapasiteli YEKA ihaleleri yapılacak. Yenilenebilir enerji alanına adım atıp tecrübe kazanarak büyümek isteyen şirketler için büyük fırsat olacak.

    Çatıda elektrik üretimine yeni destekler geliyor


    Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde Mayıs 2019'da yapılan değişikliklerle; lisanssız üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 MW'tan 5 MW'a yükseltilmiş, güneş enerjisi çatı ve cephe uygulamaları için aylık mahsuplaşma düzenlenmiş ve bu şekilde elektrikli tüketicilerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin önü açılmıştı. 2020 yılında bu üretim türünün daha da artmasına yönelik yeni teşvikler getirilecek.
     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    12 Angry Men 2 hf. en beğenilen
    Yaw he he. O zaman bu gelen elektrik zamları ne diye sorarlar adama.
    2 Yanıt Yanıtla +75
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    SoMaLiLiGeNç 2 hf.
    Büyüdükçe bu ülkeye olan heyecanım kayboluyor teşekkürler ak parti
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    sonofmana 2 hf.
    Somaliye de gerek yok . Yallah fransaya , ingiltereye ya da hayranı olduğunuz ABD ye . Zaten size göre burgercide bile çalışsan 3 ayda passat alınabiliyor . Bir arkadaşım var yazılımcı olarak ABD ye gidecek 124 bin dolar yıllık verilecek yani aylık 10 bin dolar alacak . Eyaletin adını hatırlamamakla birlikte kime sorduysam herkesin söylediği şey aç kalırsın yada ucu ucuna ayı denkleştirirsin demek olmuş . Bunu söyleyenlerde yurt dışında yaşayan yada yaşamış olanlar . Tabi bunları dile getiren yok ilkokul çocuğu gibi gider pompacıda 3 ay çalışır golf alırım demek kolay. Zaten evsizler kahve parası için dilenenler hep salak tabi bir burgerciye giremiyorlar dimi . Bi gidin bakalım . Ha eti çok yersiniz doğrudur ona bir şey diyemem .
    Somaliye de gerek yok . Yallah fransaya , ingiltereye ya da hayranı olduğunuz ABD ye . Zaten size göre burgercide bile çalışsan 3 ayda passat alınabiliyor . Bi...
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    8 Yanıt Yanıtla +17
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    İl teber 5 gün
    Şantiye sahasına almazlar tabi. :)

    Bu adamlar bunu bilmeyecek durumda değiller. Çok tehlikeli sınıf kategorisinde inşaat şantiyesine "ben meslek odasından geliyorum bir bakıp çıkacağız" diyerek giriş yapmaya çalışmışlardır Allah bilir.

    Bunlardan beklerim.

    Daha kapıdaki güvenlikçi "sen kimsin bilader" dediğini hisseder gibiyim.

    -Sigorta kaydı
    -OSGB Sağlık raporu
    -İSG Eğitim sertifikası
    -Sabıka kaydı
    -Görevlendirme yazısı

    Bunları sunacaksın başta.

    Sonra ariyetten Ana firma seni tekrar içeride eğitime alacak.
    Ondan sonra refakatçi eşliğinde sahada dolaşabileceksin.
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    sissil 1 hf.
    Peki Afgan Suriyeli ve Türkmenlerin burada çalışırken kazandıkları parayı yurtdışına dolar yapıp gönderirken ne kadar cari açık verildi....
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    sissil 1 hf.
    Peki Afgan Suriyeli ve Türkmenlerin burada çalışırken kazandıkları parayı yurtdışına dolar yapıp gönderirken ne kadar cari açık verildi....
    Yanıtla
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    sissil 1 hf.
    Peki Afgan Suriyeli ve Türkmenlerin burada çalışırken kazandıkları parayı yurtdışına dolar yapıp gönderirken ne kadar cari açık verildi....
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    X_S!nS! 2 hf.
    Zamaninda heykel yerine bunlardan dikilseydi saga sola simdi bu kadar gereksiz zamlar olmazdi
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    V2 2 hf.
    Hesler için dağı taşı indirdiler bizim memlekette ormanı Full indirmisler hes için, her gidişimde için acıyor.
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    Hendrik Johannes Cruijff 2 hf.
    Herşeye zam geliyor dışarda enerji ucuzluyor burada zamlanıyor nereye gidiyor bu paralar o zaman.Neden zam geliyor her enerji ihtiyacı olan şeye.
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    jahoon 2 hf.
    heslerin doğaya verdiği zararlar hakkında bilgi yok sanırım
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    Symantec34 2 hf. yeni yorumcu
    Adam birşey paylaşmış haber niteliğinde sanki ülkedeki bütün enerjiyi kullanıyormuş gibi davranmışsınız .
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    por favor 2 hf.
    Habere yazılan yorumlara bak.
    Çatlayacaksınız nefretinizden.
    Ülkemi beğenmeyen defolup gidebilir.
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    hes, rüzgar enerjisi ve
    5 etiket daha güneş enerjisi Enerji Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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