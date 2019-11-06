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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli üretim ve yenilenebilir enerjinin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılın ilk 10 ayında elektrik üretminin yüzde 64'ünü yerli enerji ve yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu duyurdu. Bu rakamın yüzde 46'lık bölümünü yenilenebilir enerji oluşturuyor.



Bakan Dönmez'in paylaştığı güncel verielere göre Türkiye'nin ürettiği elektriğin yüzde 8'ini rüzgar santallerinden elde ediyor. Türkiye, rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa'da 5., rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da 6. sırada yer alıyor.



HES sayesinde 3,5 milyar doların yurt dışına çıkışı önlendi



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2019 yılı itibarıyla enerji üretim kaynakları arasında HES’lerin ikinci kaynak konumunda olduğunu da vurgulayarak, “İlk 10 aylık süreçte elektrik üretimindeki kaynak payları; kömür yüzde 36.3, HES yüzde 31.5, doğal gaz yüzde 17.3, rüzgar enerjisi santralleri (RES) yüzde 7.3, güneş enerjisi santralleri (GES) yüzde 3.4 ve jeotermal enerji santralleri (JES) yüzde 2.6 şeklinde gerçekleşti” dedi.

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HES'in bazı nedenlerle olumsuz karşılanmasına değinen Pekdemirli, “Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor. Kendi kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek zorundayız. İlk 10 ayda bu kaynaktan üretilen 79,3 kWh’lik enerjiyi şayet ithal ettiğimiz doğalgazdan üretmiş olsaydık, 3,5 milyar dolarlık bir meblayı başka ülkelere ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla HES’lerin dış ticaret açığımıza da olumlu yönde bir katkısı var” değerlendirmesinde bulundu.

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Mini YEKA ihaleleri geliyor

Mayıs ayında yapılan Rüzgar YEKA-2 ihalesiyle, toplam 1000 MW'lık rüzgar enerjisi kapasite tahsisi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı 2020 Yılı Yıllık Programı'nda yer alan plana göre Mini YEKA ihaleleri yapılacak. Bugüne kadar YEKA ihaleleri kapsamında yüksek kapasiteli rüzgar ve güneş enerjisi kapasite tahsisi gerçekleşti. Bu ihalelere, 4-5 şirket bir araya gelip konsorsiyum oluşturarak katılıyor. Küçük ölçekli firmaların da katılabilmesi için düşük kapasiteli YEKA ihaleleri yapılacak. Yenilenebilir enerji alanına adım atıp tecrübe kazanarak büyümek isteyen şirketler için büyük fırsat olacak.

Çatıda elektrik üretimine yeni destekler geliyor



Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde Mayıs 2019'da yapılan değişikliklerle; lisanssız üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 MW'tan 5 MW'a yükseltilmiş, güneş enerjisi çatı ve cephe uygulamaları için aylık mahsuplaşma düzenlenmiş ve bu şekilde elektrikli tüketicilerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin önü açılmıştı. 2020 yılında bu üretim türünün daha da artmasına yönelik yeni teşvikler getirilecek.

