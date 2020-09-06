Tuşlara basınca şarj olan ilginç konsol projesi

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Bugün taşınabilir elektronik cihaz dünyasında en önemli sorun batarya verimliliği. Halen batarya yapılarının daha uzun süre kullanılmasını sağlayan bir teknoloji mevcut değil. Uzun kullanım süresi isteyenler ya büyük bataryalar ya da harici şarj istasyonları kullanmak zorunda.

İlginç proje

Hollanda TU Delft ve ABD Northwestern Üniversiteleri araştırmacıları tarafından yürütülen bir projede Game Boy konsolunun batarya gerektirmeden çalışması sağlanmış. Bunun için güneş enerjisi ve hareket enerjisi bir araya getirilmiş.

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Ekip Game Boy konsolu için o dönemin işlemcisinin bir kopyasını geliştirmiş. Böylece orijinal kartuşlarla oynama fırsatı olmuş. Alt kısma güneş enerjisi panelleri yerleştirilirken tuşlar da kapasitör tabanlı bir sisteme bağlanmış.

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Kullanıcı hareketlerinden enerji üretebilen ilk interaktif cihaz olma özelliğine sahip konsol güneş ve hareket enerjileri arasında kesintisiz geçiş yapabiliyor. Böylece hangisi zayıf enerji verirse diğerine geçiş yapılıyor.

Ekip bu geçişler esnasında Tetris veya Solitaire gibi oyunlarda kesinti oluşturmadığını belirtiyor. Daha aksiyon odaklı oyunların ise buna uyarlanmasına çalışıyor. Konsol ayrıca güç kesildiğinde otomatik kayıt özelliğine de sahip.

Bataryasız oyun konsolu henüz deneysel aşamada. Günümüzün Nintendo Switch veya PS Vita tarzındaki taşınabilir konsollarının harcadığı enerjiyi düşünürsek böyle bir mantığın uygulanması için çok çalışmak gerekiyor.

https://newatlas.com/computers/battery-free-retro-game-boy-solar-button-mashing/

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