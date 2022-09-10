Yakında paylaştığınız tweet'leri yeniden düzenleyebileceksiniz

Tam Boyutta Gör

Twitter, geçtiğimiz hafta bir düzenleme düğmesini test ettiğini duyurdu. Özellik, geniş çapta yayınlanmadan önce, seçilen ülkelerde Twitter Blue abonelerine sunulacak. Bu çok beklenen düzenleme özelliği, kullanıcıların 30 dakika içinde geri dönüp tweet'lerini düzenlemelerini sağlayacak.

Yakında tweet'inizi 30 dakika içerisinde 5 kez düzenleyebileceksiniz

Twitter'daki yeni düzenleme düğmesi, kullanıcıların tweetlerini 30 dakikalık bir süre içinde yalnızca beş kez düzenlemesine izin verecek. Bu süre zarfında yazım hatalarını düzeltebilir, medya dosyalarını yükleyebilir ve etiketleri düzenleyebilirsiniz.

Instagram, yeniden yayınlama özelliğini test ettiğini doğruladı 3 sa. önce eklendi

Bu düzenleme düğmesinin başlangıçta Yeni Zelanda'daki Twitter Blue abonelerine sunulacağı iddia ediliyor. Twitter'ın bu özelliği daha sonra Avustralya, Kanada ve ABD'deki Twitter Blue kullanıcıları için yayınlayacağı ve giderek daha fazla ülkelere yayacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.