Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yakında paylaştığınız tweet'leri yeniden düzenleyebileceksiniz

    Twitter düzenleme düğmesi özelliğini test etmeye hazırlanıyor. Önce Twitter Blue abonelerine sunulacak özellik, kullanıcıların yarım saat içinde geri dönüp tweet'lerini düzenlemelerini sağlayacak. 
    Oy Ver

    Yakında paylaştığınız tweet'leri yeniden düzenleyebileceksiniz
    Tam Boyutta Gör

    Twitter, geçtiğimiz hafta bir düzenleme düğmesini test ettiğini duyurdu. Özellik, geniş çapta yayınlanmadan önce, seçilen ülkelerde Twitter Blue abonelerine sunulacak. Bu çok beklenen düzenleme özelliği, kullanıcıların 30 dakika içinde geri dönüp tweet'lerini düzenlemelerini sağlayacak.  

    Yakında tweet'inizi 30 dakika içerisinde 5 kez düzenleyebileceksiniz

    Twitter'daki yeni düzenleme düğmesi, kullanıcıların tweetlerini 30 dakikalık bir süre içinde yalnızca beş kez düzenlemesine izin verecek. Bu süre zarfında yazım hatalarını düzeltebilir, medya dosyalarını yükleyebilir ve etiketleri düzenleyebilirsiniz.

    Bu düzenleme düğmesinin başlangıçta Yeni Zelanda'daki Twitter Blue abonelerine sunulacağı iddia ediliyor. Twitter'ın bu özelliği daha sonra Avustralya, Kanada ve ABD'deki Twitter Blue kullanıcıları için yayınlayacağı ve giderek daha fazla ülkelere yayacağı söyleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 2 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 3 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız