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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitch bir yayıncısını daha Mixer’e kaptırdı

    Microsoft’un Mixer platformu yayıncılık dünyasında birbiri ardına bombaları patlatıyor. Ünlü yayıncı Ninja’dan sonra onun kadar popüler Shroud da Mixer’e transfer oldu.
    15 sa.
    4,1b
    4
    34
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitch bir yayıncısını daha Mixer’e kaptırdı

    Amazon’un Twitch ve Google’ın YouTube platformlarına oyun yayıncılığı alanında rakip olarak piyasaya çıkan Mixer bombaları birbiri ardına patlatıyor. Trafiği arttırmanın en etkili yolunun yayıncı satın almak olduğunu gören firma kesenin ağzını açmış durumda.

    Önemli transfer

    Geçtiğimiz aylarda Twitch platformunun en önemli yayıncılarından Ninja’nın Mixer’e transfer olması bomba etkisi yapmıştı. Mixer platformunda kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Ninja böylece Microsoft’un hamlesinin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

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    Firmanın bundan sonraki ikinci hamlesi ise Michael “Shroud” Grzesiek yayıncısını transfer etmek oldu. Yine Twitch platformunun önde gelen yayıncılarından olan Shroud, sosyal medya üzerinden Mixer’e transfer olduğunu duyurdu. Shroud’un Twitch üzerinde 7 milyon civarında takipçisi yer alıyordu.

    Shroud kısa süre içerisinde 366 bin aboneye ulaşmayı başardı. Abone sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Bunun en büyük katkılarından birisi ise Mixer’in Ninja kanalında olduğu gibi Shroud kanalında da ücretsiz abonelikler dağıtması. Bu ivmeyi korursa sadece Ninja ve Shroud ikilisi Mixer platformuna 3 milyondan fazla üye kazandırmış olacak. Bu başarı Microsoft’un daha fazla yayıncıyı transfer etmesinin yolunu açabilir.



    https://www.slashgear.com/shroud-leaves-twitch-for-mixer-leaving-us-wondering-whos-next-25597375/ Yorum Yaz
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    Fenomenon 14 sa. en beğenilen
    Bu tip platformlar tamamen ezikliktir.

    İnsanların bunları izlemesi için beyni olmaması lazım.

    Kitap oku, dışarı çık yürüyüş yap, hatta hiç bişey yapma kendin için daha faydalı olur.

    Biri oyun oynuyor sen de onun oynadığı oyunu izliyorsun. Allahım cidden aklım almıyor ya.

    Bu insanlar zamanımız boşa gidiyor diye cidden düşünmüyor mu????
    Bu tip platformlar tamamen ezikliktir. İnsanların bunları izlemesi için beyni olmaması lazım. Kitap oku, dışarı çık yürüyüş yap, hatta hiç biş...
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    11 Yanıt Yanıtla +53
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    double or nothing 13 sa. Fenomenon
    Birilerinin yaşadığı aşkın filmini izlemekten bir farkı yok.
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    madonos 11 sa. Fenomenon
    Senin dediğin mantıkla yotube un hiç olmaması lazım. Hiç bir spor dalının izlenmemesi lazım. Benim gibi yaşamayan ve düşünmeyen adam değildir görüşünü taşıyorsun yazık sana.
    Senin dediğin mantıkla yotube un hiç olmaması lazım. Hiç bir spor dalının izlenmemesi lazım. Benim gibi yaşamayan ve düşünmeyen adam değildir görüşünü taşıyorsu...
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    Yanıtla +17
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    1 Avatar
    DARTH_BLACK 2 sa.
    microsoft win 10 ile beraber zaten büyük bir gücün sahibi durumunda.Dün pentagonun tüm altyapısının yenilenmesi ve yeni teknolojiler üstünde devlet ile beraber ortak çalışmaların yapılması için açılan ve 2 yıldır kıran kırana geçen yarışta amazonu geçip kazanarak büyük bir başarı elde ettiler.Mixer de bunun bir parçası ve microsoft artık daha realist projeler ve mantıklı yatırımlarla ilerleme hedefinde artık.

    bilgisayar işletim sistemlerinde microsoft,android ekosisteminde gogle ve youtube hegemonyası karşısında apple kendi ios ekosistemi ve iphone silahı ile yine kapitalist sistemin amiral gemileri olmaya devam edecekler.Sonuçta bu firmalar abd ye bağlı ve bir trump tweeti ile bu ekosistemleri kullanan tüm dünyadaki kullanıcıları kitleyebilirler,huawei güzel bir örnektir.

    Artık çinlilermi yapar ruslarmı yapar bilemem ama karşı bir alternatif ekosistemin yaratılması şart abd dışında,yoksa onlar oynuyor bizler izliyoruz ve ciddi para kaybımızda oluyor bilmeden.
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    Askaparta 6 sa.
    Kafalar mixerlenmiş.
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    Laazzz 10 sa.
    Allah başka ders vermesin Bir şeyi yönetmek varken yönetilmesini izlemek niye?
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    [__Zahid__] 11 sa.
    e shoruda 3 yıl abone olan adam parasını geri istesin ozaman
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    Şeref60 11 sa.
    Boş adamlardan boş nameler

    Ve onu dinleyen kerizler
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    alemburda34 11 sa.
    mixer özellikle windows 10 da yayın yapmak çok kolay zaten entegre çalışıyor bende çok beğendim.
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    Yusuf_Ozkan 11 sa. Fenomenon
    Oyuna bir nedenden dolayı ulaşamıyorsundur ama çok merak ediyorsundur .
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    Fenomenon 1 sa. Yusuf_Ozkan
    Hocam oyunu görmek için inceleme videosu tarzında bişey izlersin amenna ona bişey demem.

    Oyun pahalıdır alamıyorsundur. Ama izlemek istersin ona da bişey demem.

    Belki oyunu alacak paran vardır ama senin pc kaldırmıyordur. O yüzden izlemek istersin onu da anlarım.

    Fakat bu durumların dışında saatlerce başkasının oynadığı oyunu izlemek ne bileyim bana aşırı mantıksız geliyor. Lan adam kim ki onun oynadığı oyunu izleyim ben. Kendim oynarım daha iyi.

    Ben de zamanında online oyun oynadım. 2008-2011 yılları arası. Günümün 1-4 saati, çok nadiren 5-6 saati oyunla geçiyordu. Bence bu saatler çok fazla ama şöyle bişey var kendim oynuyordum. Kendi karakterim vardı. Kendi silahım. Kendi kıyafetlerim. Kendim savaşıyordum. Başkasının oynadığı oyunu saatlerce izlemek pek mantıklı değil.
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    HIGHER 12 sa.
    Feno çok boş bir mesaj yazmışsınbir de artılamışlar, o kadar boş bir mesaj ki açıklamaya bile eriniyorum
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    DokuzKuyrukluTilki 13 sa.
    Twitch 1080p donarkan, Mixer 1080p donmuyor. Bu bile izlediğim yayıncıların geçmesini istemem için yeterli.
    Yanıtla +1
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    # Ace # 14 sa.
    İş paraya bakıyor arada çıkıp açıklamalarında beni destekleyenlere daha iyi iletişim vs. diye sözler ediyorlar ya yok daha neler.

    Mixer tamamen USA tabanlı bir oluşum global olamaz ve şimdilik amaçları da o değil zaten. Hala twitch izlenme oranları ve diğer çoğu alanda lider olmaya devam edecektir.

    Ha twitch gidişi pekte iyi sayılmaz ciddi oyuncu kesimini facebook, mixer vs. kaptırmaya devam eder ise; gelecekte sıkıntı yaşayıp kıçını götünü açan koreli hatunlar ve Asmr denilen soft porn tarzı yayınlara kalıp reklam alamayacak bir duruma gelirler.
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    XanthiN 11 sa. # Ace #
    Twitch bir ara açık giyinenlere yaptırımlar uyguluyordu. Olabildiğince engelliyordu. Ne oldu da bu durum eskiye döndü? Belki eskisi kadar değildir çok takip etmiyorum Twitch’i ama ara sıra girdiğimde halen betimlediğin tarzda kanallar görüyorum. Twitch zorda diyebilir miyiz?
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