Twitch bir yayıncısını daha Mixer’e kaptırdı

Amazon’un Twitch ve Google’ın YouTube platformlarına oyun yayıncılığı alanında rakip olarak piyasaya çıkan Mixer bombaları birbiri ardına patlatıyor. Trafiği arttırmanın en etkili yolunun yayıncı satın almak olduğunu gören firma kesenin ağzını açmış durumda.

Önemli transfer

Geçtiğimiz aylarda Twitch platformunun en önemli yayıncılarından Ninja’nın Mixer’e transfer olması bomba etkisi yapmıştı. Mixer platformunda kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Ninja böylece Microsoft’un hamlesinin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

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Firmanın bundan sonraki ikinci hamlesi ise Michael “Shroud” Grzesiek yayıncısını transfer etmek oldu. Yine Twitch platformunun önde gelen yayıncılarından olan Shroud, sosyal medya üzerinden Mixer’e transfer olduğunu duyurdu. Shroud’un Twitch üzerinde 7 milyon civarında takipçisi yer alıyordu.

Shroud kısa süre içerisinde 366 bin aboneye ulaşmayı başardı. Abone sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Bunun en büyük katkılarından birisi ise Mixer’in Ninja kanalında olduğu gibi Shroud kanalında da ücretsiz abonelikler dağıtması. Bu ivmeyi korursa sadece Ninja ve Shroud ikilisi Mixer platformuna 3 milyondan fazla üye kazandırmış olacak. Bu başarı Microsoft’un daha fazla yayıncıyı transfer etmesinin yolunu açabilir.

https://www.slashgear.com/shroud-leaves-twitch-for-mixer-leaving-us-wondering-whos-next-25597375/