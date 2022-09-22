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    Twitch gelir paylaşımı değişiyor

    Twitch platformunda Premium olarak gelir paylaşımından önemli bir pay alan yayıncılara kötü haber! Yeni kontratlarda artık gelirler yarı yarıya paylaşılıyor.    
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    Twitch
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    Pandemi döneminde yoğun bir izlenme süreci yaşayan Twitch platformu, normalleşme ile birlikte yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı. Bununla birlikte gelirlerini de optimize etme ihtiyacı doğdu.

    Twitch gelir paylaşımı nasıl olacak?

    Hali hazırda Twitch platformunda standart kullanıcının elde ettiği gelir 50/50 şeklinde paylaşılıyor. Premium kontratı olan yayıncılar ise gelirden yüzde 70 pay alıyor. Şimdi tek bir standart olacak.

    Haziran 2023 itibariyle Premium olsun olmasın tüm yayıncılar 50/50 gelir paylaşımına dahil oluyor. Sadece bu tarihten önce Premium kontratını yenilemiş olan yayıncılar bundan muaf olacak. Yeni Premium yayıncılar ve bu tarihten sonra kontratını yenilemek zorunda kalanlar ise yeni paylaşım ile devam edecek.

    Twitch yeni kotratların ilk 100 bin dolarlık abonelik gelirine kadar yine yüzde 30 kesinti yapacağını belirtiyor. 100 bin dolar sonrasında ise 50/50 kuralı geçerli olacak. Yani yayıncıya bir müddet yüksek gelir elde etme imkânı tanınmış.

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    M
    makine26 2 gün önce

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