Twitch'te banlananlar artık yayınları izleyemeyecek!

Moderatörler ve yayıncılara açılacak
Yeni taciz önleme özelliği kullanıma sunulduğunda Twitch’in yerleşik engelleme araçlarının bir parçası olacak ve engellenen kullanıcıların yayınları izlemesi otomatik olarak engellenecek. Ancak özellik, varsayılan olarak açık olmayacak; moderasyon ayarlarından açılması gerekecek.
Yeni seçenek, yalnızca giriş yapmış yasaklı veya engellenen kullanıcıların yayını izlemesini engelleyecek.
En çok istenen özelliklerden biriydi
Twitch Kıdemli Ürün Müdürü Trevo Fisher’ın açıklamasına göre, uzun süredir talep edilen bir ek güvenlik seçeneği. Özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.