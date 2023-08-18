Twitch'te banlananlar artık yayınları izleyemeyecek!

Tam Boyutta Gör Twitch’in aylık güncelleme programına göre, yakında platformda banlananlar veya engellenenler yalnızca sohbetten değil, canlı yayınlardan da uzak tutulacak. Twitch, bu kontrolü hem moderatörlere de hem de yayıncılara verecek.

Twitch, etkileşimi artıracak yeni özelliklerini tanıttı 1 ay önce eklendi

Moderatörler ve yayıncılara açılacak

Yeni taciz önleme özelliği kullanıma sunulduğunda Twitch’in yerleşik engelleme araçlarının bir parçası olacak ve engellenen kullanıcıların yayınları izlemesi otomatik olarak engellenecek. Ancak özellik, varsayılan olarak açık olmayacak; moderasyon ayarlarından açılması gerekecek.

Yeni seçenek, yalnızca giriş yapmış yasaklı veya engellenen kullanıcıların yayını izlemesini engelleyecek.

En çok istenen özelliklerden biriydi

Twitch Kıdemli Ürün Müdürü Trevo Fisher’ın açıklamasına göre, uzun süredir talep edilen bir ek güvenlik seçeneği. Özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak.

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