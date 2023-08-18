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    Anlık Bildirim

    Twitch'te banlananlar artık yayınları izleyemeyecek!

    Twitch'te sohbet yasağı araçları uzun süredir mevcut ancak yayıncılar artık yayınlarını kimlerin izleyebileceğini kontrol edebilecek.                            
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    twitch banlanan engellenenler yayınları izleyemeyecek Tam Boyutta Gör
    Twitch’in aylık güncelleme programına göre, yakında platformda banlananlar veya engellenenler yalnızca sohbetten değil, canlı yayınlardan da uzak tutulacak. Twitch, bu kontrolü hem moderatörlere de hem de yayıncılara verecek.

    Moderatörler ve yayıncılara açılacak

    Yeni taciz önleme özelliği kullanıma sunulduğunda Twitch’in yerleşik engelleme araçlarının bir parçası olacak ve engellenen kullanıcıların yayınları izlemesi otomatik olarak engellenecek. Ancak özellik, varsayılan olarak açık olmayacak; moderasyon ayarlarından açılması gerekecek.

    Yeni seçenek, yalnızca giriş yapmış yasaklı veya engellenen kullanıcıların yayını izlemesini engelleyecek.

    En çok istenen özelliklerden biriydi

    Twitch Kıdemli Ürün Müdürü Trevo Fisher’ın açıklamasına göre, uzun süredir talep edilen bir ek güvenlik seçeneği. Özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak.

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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