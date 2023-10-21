Twitch, yayıncılar için platform sınırını kaldırıyor: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör Oyuncuların tercih ettiği önde gelen canlı yayın platformlarından Twitch, platform sınırlamasını kaldırıyor. Canlı yayın devi, artık yayıncıların içeriklerini aynı anda başka platformlarda yayınlamasına izin verecek. Şirket daha önce TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına çapraz yayına ilişkin yönergeleri gevşetmiş olsa da bu, yayıncının Twitch ile özel bir sözleşmesi olmadığı sürece herhangi bir platformda yayın yapabilmesine kapı açan önemli bir değişiklik. Peki, bu değişiklik neden yapıldı?

Twitch’e “story” özelliği geliyor 4 gün önce eklendi

Platformlar arası eş zamanlı canlı yayın

Son zamanlarda büyük izleyici kitlesi olan yayıncılar, Twitch’i bırakıp YouTube gibi rakip platformlara yöneldi. Twitch, içerik üreticilere şartlar olmadan eş zamanlı yayın yapma konusunda daha fazla özgürlük tanıyarak, özellikle “başka platformda daha fazla kazanabilirim” düşüncesinde olan içerik üreticilere barış eli uzatıyor olabilir.

Dikkate alınması gereken bir başka nokta şu ki; Twitch, daha esnek yayın seçeneklerine izin vererek aslında erişim alanını genişletmiş olacak. Yayıncılar farklı platformlardaki izleyicileri yakalayıp Twitch’e çekebilir. Twitch, platform dışı tacize ilişkin politikalarını güncelleyerek, makine öğrenimine dayalı sistem sohbet denetimi yaparak platformu çok daha güvenilir hale getirdi.

Link paylaşmak yasak!

Twitch’in yeni eş zamanlı yayın politikasında iki nokta dikkat çekiyor. Birincisi; içerik üreticilerin diğer platformlardaki yayın kalitesini Twitch’te sürdürmeleri. İkincisi; canlı yayın sırasında link paylaşılmaması. Yayıncılar sadece hakkında sayfasında üçüncü parti sitelerin bağlantılarını paylaşabilecek.

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Twitch, yayıncılar için platform sınırını kaldırıyor