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    Twitch, yayıncılar için platform sınırını kaldırıyor: İşte yeni özellik

    TwitchCon etkinliğinde Twitch'e gelecek yeni özellikler duyuruldu. Bunlardan en önemlisi Twitch, artık yayıncıların birden fazla platformda eş zamanlı olarak canlı yayın açmasına izin verecek.
    twitch eş zamanlı canlı yayın açma Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların tercih ettiği önde gelen canlı yayın platformlarından Twitch, platform sınırlamasını kaldırıyor. Canlı yayın devi, artık yayıncıların içeriklerini aynı anda başka platformlarda yayınlamasına izin verecek. Şirket daha önce TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına çapraz yayına ilişkin yönergeleri gevşetmiş olsa da bu, yayıncının Twitch ile özel bir sözleşmesi olmadığı sürece herhangi bir platformda yayın yapabilmesine kapı açan önemli bir değişiklik. Peki, bu değişiklik neden yapıldı?

    Platformlar arası eş zamanlı canlı yayın

    Son zamanlarda büyük izleyici kitlesi olan yayıncılar, Twitch’i bırakıp YouTube gibi rakip platformlara yöneldi. Twitch, içerik üreticilere şartlar olmadan eş zamanlı yayın yapma konusunda daha fazla özgürlük tanıyarak, özellikle “başka platformda daha fazla kazanabilirim” düşüncesinde olan içerik üreticilere barış eli uzatıyor olabilir.

    Dikkate alınması gereken bir başka nokta şu ki; Twitch, daha esnek yayın seçeneklerine izin vererek aslında erişim alanını genişletmiş olacak. Yayıncılar farklı platformlardaki izleyicileri yakalayıp Twitch’e çekebilir. Twitch, platform dışı tacize ilişkin politikalarını güncelleyerek, makine öğrenimine dayalı sistem sohbet denetimi yaparak platformu çok daha güvenilir hale getirdi.

    Twitch’in yeni eş zamanlı yayın politikasında iki nokta dikkat çekiyor. Birincisi; içerik üreticilerin diğer platformlardaki yayın kalitesini Twitch’te sürdürmeleri. İkincisi; canlı yayın sırasında link paylaşılmaması. Yayıncılar sadece hakkında sayfasında üçüncü parti sitelerin bağlantılarını paylaşabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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