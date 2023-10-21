Twitch, yayıncılar için platform sınırını kaldırıyor: İşte yeni özellik

Platformlar arası eş zamanlı canlı yayın
Son zamanlarda büyük izleyici kitlesi olan yayıncılar, Twitch’i bırakıp YouTube gibi rakip platformlara yöneldi. Twitch, içerik üreticilere şartlar olmadan eş zamanlı yayın yapma konusunda daha fazla özgürlük tanıyarak, özellikle “başka platformda daha fazla kazanabilirim” düşüncesinde olan içerik üreticilere barış eli uzatıyor olabilir.
Dikkate alınması gereken bir başka nokta şu ki; Twitch, daha esnek yayın seçeneklerine izin vererek aslında erişim alanını genişletmiş olacak. Yayıncılar farklı platformlardaki izleyicileri yakalayıp Twitch’e çekebilir. Twitch, platform dışı tacize ilişkin politikalarını güncelleyerek, makine öğrenimine dayalı sistem sohbet denetimi yaparak platformu çok daha güvenilir hale getirdi.
Link paylaşmak yasak!
Twitch’in yeni eş zamanlı yayın politikasında iki nokta dikkat çekiyor. Birincisi; içerik üreticilerin diğer platformlardaki yayın kalitesini Twitch’te sürdürmeleri. İkincisi; canlı yayın sırasında link paylaşılmaması. Yayıncılar sadece hakkında sayfasında üçüncü parti sitelerin bağlantılarını paylaşabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.