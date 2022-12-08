Musk, yerinde durmuyor: Twitter'ın büyük heyecanla tanıtılan özelliği kaldırılıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yönetimindeki Twitter’da değişiklikler sürüyor. Musk’ın Twitter 2.0 olarak adlandırdığı yeni plan kapsamında yeni bir değişiklik yapıldı ve Twitter Anlar özelliği sonlandırılıyor.

Elon Musk, Twitter ofislerine yatak odaları kuruyor 1 gün önce eklendi

Tweetlere bakmanın yeni yolu olarak tanıtılmıştı

Twitter Moments özelliği, 2015’te “Tweetlere bakmanın yepyeni bir yolu” olarak duyurulmuştu. Önemli içerikleri öne çıkarmak için kullanılan Anlar özelliği, Musk’ın Twitter 2.0 planının bir parçası olarak kapatıldı.

Anlar özelliği sosyal medya platformunda beklenen ilgiyi görmedi. Twitter, mobilde Anlar sekmesini Keşfet ile değiştirdi, 2018’de de mobil cihaz üzerinden an oluşturma seçeneği kaldırıldı. Şu anda daha önce oluşturulmuş anlar görüntülenebiliyor ancak kullanıcılara yeni an oluşturma seçeneği sunulmuyor.

Twitter, başka deneyimleri geliştirmeye odaklandıklarından çoğu kullanıcı için Anlar oluşturma seçeneğinin kaldırıldığını söyledi. Canlı Etkinlikler takip edilebilecek.

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Twitter 2.0 değişiklikleri başladı: Anlar özelliği kaldırılıyor