Musk, yerinde durmuyor: Twitter'ın büyük heyecanla tanıtılan özelliği kaldırılıyor

Tweetlere bakmanın yeni yolu olarak tanıtılmıştı
Twitter Moments özelliği, 2015’te “Tweetlere bakmanın yepyeni bir yolu” olarak duyurulmuştu. Önemli içerikleri öne çıkarmak için kullanılan Anlar özelliği, Musk’ın Twitter 2.0 planının bir parçası olarak kapatıldı.
Anlar özelliği sosyal medya platformunda beklenen ilgiyi görmedi. Twitter, mobilde Anlar sekmesini Keşfet ile değiştirdi, 2018’de de mobil cihaz üzerinden an oluşturma seçeneği kaldırıldı. Şu anda daha önce oluşturulmuş anlar görüntülenebiliyor ancak kullanıcılara yeni an oluşturma seçeneği sunulmuyor.
Twitter, başka deneyimleri geliştirmeye odaklandıklarından çoğu kullanıcı için Anlar oluşturma seçeneğinin kaldırıldığını söyledi. Canlı Etkinlikler takip edilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım