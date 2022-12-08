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    Anlık Bildirim

    Musk, yerinde durmuyor: Twitter'ın büyük heyecanla tanıtılan özelliği kaldırılıyor

    Elon Musk’ın yönetimindeki Twitter’da değişiklikler sürüyor. Musk’ın Twitter 2.0 olarak adlandırdığı yeni plan kapsamında yeni bir değişiklik yapıldı ve Twitter Anlar özelliği sonlandırılıyor.
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    twitter anlar (moments) özelliği kapatılıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yönetimindeki Twitter’da değişiklikler sürüyor. Musk’ın Twitter 2.0 olarak adlandırdığı yeni plan kapsamında yeni bir değişiklik yapıldı ve Twitter Anlar özelliği sonlandırılıyor.

    Tweetlere bakmanın yeni yolu olarak tanıtılmıştı

    Twitter Moments özelliği, 2015’te “Tweetlere bakmanın yepyeni bir yolu” olarak duyurulmuştu. Önemli içerikleri öne çıkarmak için kullanılan Anlar özelliği, Musk’ın Twitter 2.0 planının bir parçası olarak kapatıldı.

    Anlar özelliği sosyal medya platformunda beklenen ilgiyi görmedi. Twitter, mobilde Anlar sekmesini Keşfet ile değiştirdi, 2018’de de mobil cihaz üzerinden an oluşturma seçeneği kaldırıldı. Şu anda daha önce oluşturulmuş anlar görüntülenebiliyor ancak kullanıcılara yeni an oluşturma seçeneği sunulmuyor.

    Twitter, başka deneyimleri geliştirmeye odaklandıklarından çoğu kullanıcı için Anlar oluşturma seçeneğinin kaldırıldığını söyledi. Canlı Etkinlikler takip edilebilecek.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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