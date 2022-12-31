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    Twitter'a 2023'te gelecek ilk özellik duyuruldu

    Elon Musk, Twitter'a 2023 Ocak ayında gelecek ilk özelliği duyurdu. Sosyal ağ platformu, kaydırma temelli yepyeni gezinme deneyimi sunacak.                      
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    twitter 2023 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter’ın yakında farklı bir gezinme deneyimi sunacağını duyurdu. Sosyal medya platformu, kullanıcıların önerilen ve takip edilen tweetler, trendler ve konular arasında kaydırarak gezinmesine izin verecek. Yeni gezinme özelliğinin Ocak ayında geleceği duyuruldu.

    Twitter, şu anda kullanıcıların ekranın sağ üstü köşesindeki yıldız simgesine dokunarak en son tweetleri sırayla gösteren kronolojik düzenle önerilen tweetleri gösteren ana sayfa zaman akışı arasında geçiş yapmalarına zaten izin veriyor. Ancak yeni gelecek özellik, ekstra görünümler ekleyecek ve kaydırma hareketiyle tweetlere, gündeme ve konulara erişimi kolaylaştıracak.

    Kaydırmaya dayanan yeni gezinme özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman açılacağı hâlâ belirsiz. Twitter Blue aboneleri için konuşmalarda öncelikli sıralama, markalar için kare profil resimleri, tweetlerin görüntülenme sayısı, son zamanda eklenen Twitter özellikleri arasında.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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