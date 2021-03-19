Twitter'a YouTube videolarını doğrudan oynatma özelliği geliyor

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Twitter’da paylaşılan YouTube videolarını oynatmak daha kolay hale geliyor. Bugüne kadar Twitter’daki YouTube videolarını izlemek istediğinizde Twitter kapanıyor ve ayrı bir sayfada YouTube videosu açılıyordu. Bugün itibariyle doğrudan oynatım özelliği test edilmeye başlandı.

iOS platformunda test edilen özellik sayesinde Twitter’daki YouTube videoları doğrudan Twitter içerisinde oynatılacak. Tam ekran izlemek için tekrar ekrana dokunduğunuzda YouTube'a geçiş yapılacak.

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YouTube videoları ayrı bir sayfada oynatıldığı için kullanıcılar YouTube bağlantılarına tıklamayı pek tercih etmiyordu. Bu değişiklikle birlikte YouTube paylaşımı sayılarının artması ve Tweet etkileşimlerinin artması planlanıyor.

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Test edilen bu özellik hakkında konuşan Twitter sözcüsü, 4 farklı ülkede testin başladığını söyledi. Henüz bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Yaklaşık 1 aylık test süreci olacak ve kullanıcıların tepkilerine göre genel kullanıma açılacak. Android platformunda da test edilecek.

Fotoğraflara yönelik iki yeni özellik test ediliyor

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YouTube özelliğinin yanı sıra fotoğraflara yönelik iki yeni özellik test ediliyor. Fotoğraflar, en boy oranı farketmeksizin tam boyda gösterilecek. Ayrıca 4K çözünürlüğe kadarki fotoğraflar yüksek çözünürlüklü haliyle akışta görüntülenecek. Dilerseniz bu özelliği kapatabileceksiniz.

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