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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter'a YouTube videolarını doğrudan oynatma özelliği geliyor

    Twitter, iOS platformunda yeni bir özellik test etmeye başladı. YouTube videoları, doğrudan Twitter üzerinde oynatılıyor. Kullanıcılardan olumlu tepki gelmesi halinde herkesin kullanımına açılacak.
    19 Mart 2021, 09:00 (4 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Twitter'a YouTube videolarını doğrudan oynatma özelliği geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Twitter’da paylaşılan YouTube videolarını oynatmak daha kolay hale geliyor. Bugüne kadar Twitter’daki YouTube videolarını izlemek istediğinizde Twitter kapanıyor ve ayrı bir sayfada YouTube videosu açılıyordu. Bugün itibariyle doğrudan oynatım özelliği test edilmeye başlandı.

    iOS platformunda test edilen özellik sayesinde Twitter’daki YouTube videoları doğrudan Twitter içerisinde oynatılacak. Tam ekran izlemek için tekrar ekrana dokunduğunuzda YouTube'a geçiş yapılacak.

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    YouTube videoları ayrı bir sayfada oynatıldığı için kullanıcılar YouTube bağlantılarına tıklamayı pek tercih etmiyordu. Bu değişiklikle birlikte YouTube paylaşımı sayılarının artması ve Tweet etkileşimlerinin artması planlanıyor.

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    Test edilen bu özellik hakkında konuşan Twitter sözcüsü, 4 farklı ülkede testin başladığını söyledi. Henüz bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Yaklaşık 1 aylık test süreci olacak ve kullanıcıların tepkilerine göre genel kullanıma açılacak. Android platformunda da test edilecek.

    Fotoğraflara yönelik iki yeni özellik test ediliyor

    YouTube özelliğinin yanı sıra fotoğraflara yönelik iki yeni özellik test ediliyor. Fotoğraflar, en boy oranı farketmeksizin tam boyda gösterilecek. Ayrıca 4K çözünürlüğe kadarki fotoğraflar yüksek çözünürlüklü haliyle akışta görüntülenecek. Dilerseniz bu özelliği kapatabileceksiniz.



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    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Tieion Amastris 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda yani. Youtube uygulamasına yönlendirmesi hayret edilesi şey.
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    O ozgeleringeris 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geç bile kalındı
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten eskiden Youtube videoları oynatılabiliyordu. Hatta Instagram videoları da oynuyordu. Sonra kaldırdılar. Şimdi yeni özellikmiş gibi lanse ediliyor. Peh. :D
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnanılmaz bir özellik! Harika! Neden bunu daha önce kimse yapamadı?

    Neyse...
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