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    Twitter müjdeyi verdi: Tweet düzenleme özelliği yolda!

    Elon Musk'ın anketiyle yeniden gündeme gelen tweet düzenleme özelliği hakkında Twitter açıklama yaptı. Önümüzdeki aylarda testlerin başlayacağı açıklandı.        
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    Twitter açıkladı: Tweet düzenleme özelliği yolda
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    Hisse değeri uzun süredir düşüşte olan Twitter'da Elon Musk’ın hisse satın almasıyla birlikte hareketlilik başladı. Yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alarak Twitter’ın en büyük dış hissedarı haline gelen Elon Musk, düzenleme butonu hakkında bir anket açmış ve “Düzenleme butonu istiyor musunuz?” diye sormuştu. Bu anketin ardından Twitter’dan resmi açıklama yapıldı.

    Önümüzdeki aylarda test edilecek

    Twitter, kullanıcıların bir tweet attıktan sonra düzenlemesine olanak sağlayan düzenleme özelliği üzerinde geçen seneden beri çalıştıklarını doğruladı. Bu fikrin Elon Musk’ın anketiyle ilgisi olmadığını belirten Twitter, önümüzdeki aylarda test amacıyla Twitter Blue abonelerinin kullanımına sunulacağını aktardı.

    Bu özelliğin nasıl göründüğü hakkında video yayınlandı. Üç çizgi şeklindeki “Daha Fazla” menüsüne bastıktan sonra karşımıza “Tweet’i düzenle” butonu çıkacak.

    Söylentilere göre tweet düzenleme özelliği, tweet'i paylaştıktan sonra kısa süreliğine aktif olacak. Eski tweetler düzenlenemeyecek.

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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