Twitter artık tweet'lerin ekran görüntüsünü almanızı istemiyor

Twitter, insanların ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında yapabilecekleri alternatif, uygulama içi eylemleri önermek için pop-up'lar yayınlamaya başladı. Bu pop-up'lar sayesinde ekran görüntüsü almak istediğinizde bu seçenek yerine Twitter size bağlantı kopyalamak ya da tweet'i paylaşmak şeklinde iki seçenek sunmakta.
Peki Twitter neden ekran görüntüsü almanızı istemiyor?
Bir tweet'in ekran görüntüsünü alarak başka uygulamalarda çapraz paylaşım yapan çok fazla insan var. Ancak bu durum Twitter'ın istatistiklerini bozuyor. Çünkü Tweet'leri ekran görüntüsü olarak paylaşmak, Twitter'daki içerik oluşturucularının etkileşim ölçümlerini çarpıtarak içeriklerin ulaştığı gerçek insan sayısının yanlış gösterilmesine sebep oluyor.
Twitter'da içerik oluşturucularının etkileşimlerini doğru göstermek için bu yeni pop-up'ları yayınlamaya başladı. Ancak şirket, ekran görüntülerini tamamen engellemeye çalışmak yerine, sizi bu davranıştan caydırmak amacıyla ekran görüntüsü almak istediğinizde yeni bir pencerede, bağlantı linkini kopyalamak veya tweet'i paylaşmak şeklinde iki seçenek sunmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.